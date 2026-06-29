Venezolanos en Estados Unidos piden extender el TPS por los terremotos en Venezuela; esto debes saber

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Terremotos en Venezuela. Foto: AFP

Diversos líderes comunitarios han señalado que las condiciones actuales en Venezuela no permiten el retorno seguro de migrantes venezolanos, en el contexto del debate sobre la posible extensión o restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

El activista venezolano José Antonio Colina advirtió para Univisión que el país “no está en condiciones de recibir deportados” debido a los efectos de la emergencia sísmica, y planteó la posibilidad de una acción diferida de hasta 18 meses como medida temporal.

Entre las principales solicitudes se encuentran:

Extensión del TPS vigente para venezolanos

Restablecimiento del programa para nuevos beneficiarios

Medidas temporales de protección migratoria mientras persista la crisis humanitaria

Qué es el TPS y qué beneficios otorga a los migrantes en Estados Unidos

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio de carácter humanitario que permite a ciudadanos de países designados permanecer legalmente en Estados Unidos cuando las condiciones en su país de origen no son seguras para el retorno.

Entre sus principales características se incluyen:

No conduce a residencia permanente ni ciudadanía

Permite permanencia legal temporal en el país

Otorga autorización de empleo mientras esté vigente

Protege contra la deportación durante el periodo de designación

La continuidad del programa depende de evaluaciones periódicas del gobierno federal sobre la situación del país afectado.

Endurecimiento del discurso migratorio en Estados Unidos tras nuevas declaraciones oficiales sobre el TPS

El debate se intensificó luego de declaraciones recogidas por la agencia Reuters, en las que un funcionario de seguridad nacional instó a los beneficiarios del TPS a regularizar su estatus o prepararse para regresar a sus países de origen.

El planteamiento establece dos vías principales:

Solicitar residencia permanente para permanecer en Estados Unidos

Iniciar el proceso de retorno si no califican para otro estatus migratorio

Estas declaraciones se producen en un contexto de mayor endurecimiento del enfoque migratorio en el país.

Cambios recientes en la política migratoria estadounidense y revisión de programas de protección temporal

El escenario se da en medio de recientes decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que amplían la capacidad del Ejecutivo para modificar o finalizar programas como el TPS.

A esto se suma el avance de políticas más restrictivas en materia de asilo y protección humanitaria, lo que ha reactivado el debate sobre la permanencia de migrantes bajo estatus temporal.

Respuesta humanitaria internacional tras los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio

Mientras se desarrolla el debate migratorio, Venezuela continúa recibiendo asistencia internacional tras los terremotos del 24 de junio.

De acuerdo con autoridades locales, el país ha recibido:

Más de 1,600 rescatistas internacionales

Equipos provenientes de Estados Unidos, España, Italia, Alemania, México, Colombia y otros países

Además, organizaciones civiles han impulsado redes de apoyo, centros de acopio y campañas de donación para atender a las zonas más afectadas.

La discusión sobre el TPS se desarrolla en un punto de tensión entre la emergencia humanitaria en Venezuela y el endurecimiento del sistema migratorio estadounidense.

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