Cyclosporiasis en EE.UU.: cómo prevenir la enfermedad

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Se investiga un posible origen en restaurantes de Taco Bell. Foto: AFP

Estados Unidos suma ya más de 4 mil casos de cyclosporiasis y 80 hospitalizaciones en más de 30 estados, de acuerdo con The Washington Post. De este número, Michigan concentra la mayor parte de ese repunte, con más de 3 mil 300 casos reportados por su propio Departamento de Salud, mientras que Ohio y Nueva York también destacan entre los estados más afectados.

Hasta el momento, no se ha podido señalar todavía qué provocó el contagio masivo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades atribuyen ese vacío al tiempo que pasa entre que una persona se infecta y presenta síntomas, un margen de días que dificulta que los pacientes recuerden con exactitud qué comieron hasta 2 semanas atrás.

Pese a lo anterior, la investigación sobre el posible origen se ha centrado hacia un sitio en especial: los restaurantes Taco Bell, de acuerdo con The Washington Post.

¿Qué es la cyclosporiasis y por qué es tan difícil rastrear el origen del brote?

La cyclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora, según el CDC. La infección puede provocar diarrea, náusea y fatiga, de acuerdo con NPR, y en los casos más marcados la diarrea llega a ser acuosa o incluso explosiva, según explicó Stoeckel a The Washington Post. Los contagios suelen concentrarse entre mayo y agosto de cada año, la temporada en la que este tipo de brotes se vuelve más común en el país, de acuerdo con el CDC.

La dificultad para encontrar su origen parte de la respuesta está en cómo se contamina el agua que usan los cultivos. Cuando el agua de riego o de lavado en el campo tiene restos de heces humanas infectadas, el parásito puede quedar en la fruta o verdura sin que se note a simple vista, explicó Don Stoeckel, biólogo ambiental y líder de proyectos especiales en Cornell Produce Safety Alliance.

La cyclospora, además, no circula de forma natural en EE. UU., así que los brotes en el país “históricamente se han relacionado con productos importados de países donde la cyclospora es común en la población”, dijo Stoeckel a The Washington Post.

Esa lógica explica por qué los brotes previos en el país han estado ligados a la albahaca, el cilantro, la lechuga mesclun, las frambuesas y los guisantes de nieve, según reporta la FDA: son alimentos que casi siempre llegan de fuera, se comen sin cocinar y, por su textura o su vida corta en el refrigerador, resultan más difíciles de limpiar a fondo. Eso no los convierte en los únicos sospechosos, aclaró Stoeckel, porque cualquier otra fruta o verdura podría estar detrás de este brote.

Ese margen de incertidumbre, sin embargo, no es motivo para dejar las frutas y verduras fuera del plato, insistió Stoeckel. “Es un brote significativo, pero no es como si todos los productos estuvieran contaminados”, dijo. “Recuerda que los productos son parte de una dieta saludable.”

Health officials are tracking a growing outbreak of the parasitic stomach illness cyclosporiasis, with confirmed cases now reported in 31 states. Since May, the CDC has confirmed 800 cases, while more than 1,500 additional cases remain under investigation. So far, 86 people have… pic.twitter.com/a6i3AIVnjo — Breaking911 (@Breaking911) July 14, 2026

¿Realmente sirve lavar las frutas y verduras antes de comerlas?

La respuesta depende de qué se lave y con qué método, según un estudio de 2021 sobre ooquistes de cyclospora en distintos tipos de bayas. El simple enjuague con agua fría eliminó más del 90% del parásito en arándanos, pero apenas el 40% en frambuesas, una diferencia que los investigadores atribuyeron a lo irregular de la superficie de la frambuesa y a lo pegajoso que resulta el parásito.

Con el vinagre ocurrió lo contrario: mezclar 1 parte de vinagre por 3 partes de agua fría no aportó ningún beneficio extra en los arándanos, pero en las frambuesas eliminó más del 80% del parásito, algo que los investigadores relacionaron con el movimiento de agitar la fruta dentro de la solución.

El centrifugador de ensaladas tuvo un patrón parecido: sin efecto adicional en los arándanos, pero con una eliminación cercana al 90% en las frambuesas. La lejía diluida, en cambio, tampoco ayuda a eliminar ni a matar el parásito en productos frescos en general, porque este tipo de desinfectante no logra atravesar la cubierta protectora de la ciclospora, de acuerdo con Stoeckel.

Aun con estos resultados, lavar no resuelve el problema por completo, porque el parásito también se pega a la capa cerosa de otras frutas y verduras, advirtió Dana Mordue, profesora asociada de patología, microbiología e inmunología en el Colegio Médico de Nueva York. Todavía no existe una cifra exacta de cuánto parásito se necesita para enfermar a una persona, pero Stoeckel explicó que reducir su cantidad entre 40% y 80% debería, en teoría, bajar el riesgo de contagio.

¿Qué otras medidas recomiendan los expertos para prevenir el contagio?

Más allá del lavado, los especialistas consultados por The Washington Post sugieren otras precauciones prácticas.

Pelar frutas y verduras con cáscara, como pepinos y manzanas, después de lavarlas bien, y desechar la cáscara, recomienda Rabia De Latour, gastroenteróloga de NYU Langone Health

Tallar con un cepillo limpio los productos de superficie firme mientras se enjuagan, ya que la fricción ayuda a desprender físicamente al parásito; esto no aplica para frutas suaves como las frambuesas, según Stoeckel

Cambiar la ensalada empacada en bolsa por lechuga en cabeza entera, porque la que viene lista para comer pudo lavarse con agua contaminada y es más difícil de enjuagar bien una vez abierta; conviene comprarla entera, desechar las hojas más externas y lavarla a fondo, explica De Latour

Cocinar sigue siendo, según los expertos, la única forma verdaderamente segura de eliminar el riesgo. “La única manera segura de evitar la cyclospora es cocinar sus productos”, dijo Mordue. Calentar los alimentos a 158 grados Fahrenheit basta para eliminar por completo al parásito, precisó De Latour, aunque reconocieron que cocinar no siempre es una opción cuando se trata de una ensalada o de un platillo que se prefiere frío.

Para verduras como los guisantes de nieve, una alternativa intermedia es blanquearlos, hervirlos brevemente y enfriarlos en agua con hielo antes de comerlos, en vez de dejarlos crudos, sugirió Stoeckel.

¿Cuándo hay que buscar atención médica?

La mayoría de quienes se contagian no corre un riesgo grave, señaló Mordue: los síntomas son molestos, pero suelen ceder solos en unos días o un par de semanas. Eso cambia cuando la diarrea es muy intensa o impide hacer las actividades del día a día, un punto en el que conviene acudir con un médico sin esperar más.

La deshidratación es la principal señal de alarma, sobre todo en personas adultas mayores, de acuerdo con Mordue, porque puede derivar en desequilibrios de electrolitos y, si se prolonga, dañar órganos como los riñones o el hígado, según De Latour. “Sentirse mareado, débil o extremadamente fatigado, o tener una orina muy oscura son signos de que estás deshidratado”, dijo la especialista, quien agregó que la sed deja de ser un indicador tan confiable conforme una persona envejece.

El diagnóstico se confirma con un análisis de muestra de heces, y el tratamiento habitual combina dos antibióticos, trimetoprima y sulfametoxazol, que suele funcionar de manera muy efectiva, según Mordue. La cyclosporiasis, subrayó De Latour, es una enfermedad tratable, y mientras más se hable del brote actual, más gente sabrá acudir a hacerse la prueba en lugar de dejar que los síntomas se prolonguen por semanas sin diagnóstico.

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