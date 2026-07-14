California reemplaza el crédito federal con un reembolso de hasta 3 mil 500 dólares

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Auto eléctrico en Estados Unidos. Foto creada con Leonardo.ai.

Comprar un vehículo eléctrico en California acaba de volverse un poco más accesible. El estado lanzó un reembolso de hasta 3 mil 500 dólares para quienes adquieran su primer auto eléctrico, una medida que llega después de la desaparición del incentivo federal de 7 mil 500 dólares. La ayuda ya está disponible y busca que más familias den el salto a la movilidad eléctrica sin esperar meses para recuperar parte de su inversión.

¿Quién puede recibir el reembolso?

El nuevo reembolso de 3 mil 500 dólares en California por la compra de un auto eléctrico forma parte del presupuesto aprobado por el gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales, que destinaron 135 millones de dólares para incentivar la adquisición de vehículos de cero emisiones.

La iniciativa nació como respuesta al fin del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos, eliminado tras la legislación impulsada por el presidente Donald Trump, que puso punto final al beneficio el 30 de septiembre de 2025.

El programa está dirigido exclusivamente a residentes de California que compren o arrienden un vehículo eléctrico por primera vez. Para acceder al incentivo será necesario firmar una declaración jurada que confirme que se trata de la primera adquisición de este tipo, según establece el Proyecto de Ley SB 168.

Hay un detalle que marca una diferencia importante. El dinero se aplica en el momento de la compra o del arrendamiento, por lo que el comprador no tendrá que esperar meses para solicitar un crédito fiscal mediante su declaración de impuestos.

¿Qué autos califican para el reembolso de California?

El programa fija límites claros para evitar que el incentivo beneficie a vehículos de lujo.

Los requisitos incluyen:

Vehículos eléctricos nuevos con un precio sugerido por el fabricante de hasta 50 mil dólares

con un precio sugerido por el fabricante de Vehículos eléctricos usados con un precio máximo de 25 mil dólares

Sin embargo, el texto de la legislación incorpora una excepción que ha llamado la atención de especialistas y analistas del mercado. Los límites de precio no aplicarán para los vehículos fabricados por empresas con sede en California, entre ellas Rivian y Lucid, una disposición que podría favorecer a las compañías locales frente a otros fabricantes.

¿Por qué California creó este nuevo incentivo para autos eléctricos?

La decisión no surgió de la nada.

Cuando comenzaron las discusiones sobre la eliminación del crédito fiscal federal, Gavin Newsom prometió que California desarrollaría un programa propio para evitar que el mercado de vehículos eléctricos perdiera impulso. Ahora esa promesa se convirtió en política pública.

El objetivo sigue siendo el mismo que el estado ha defendido durante años: reducir las emisiones contaminantes y acelerar la transición hacia el transporte de cero emisiones, especialmente en zonas metropolitanas con altos niveles de contaminación como Los Ángeles y San Francisco.

La Junta de Recursos del Aire de California también recuerda que 17 estados han adoptado total o parcialmente las normas californianas sobre vehículos de cero emisiones. Esa influencia abre la puerta a que otros gobiernos estatales estudien incentivos similares para sustituir el desaparecido apoyo federal.

Más allá del debate político que rodea a los autos eléctricos, California vuelve a enviar un mensaje claro. El estado no parece dispuesto a frenar su apuesta por la electrificación del transporte. La desaparición del crédito federal cambió las reglas del juego, pero Sacramento decidió mover sus propias piezas para mantener vivo un mercado que considera estratégico tanto para la economía como para sus objetivos ambientales.

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