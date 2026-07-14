Insulina en el equipaje de mano: las reglas para viajar a Estados Unidos

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Las personas que necesitan insulina pueden llevar este medicamento en el equipaje de mano cuando viajan en avión hacia Estados Unidos.

La insulina puede pasar por los controles de seguridad, incluso cuando supera el límite habitual de 100 mililitros aplicado a otros líquidos.

También pueden transportarse suministros médicos necesarios para el tratamiento, aunque estos artículos deben pasar por la inspección de seguridad del aeropuerto.

La recomendación es llevar documentación médica y mantener el medicamento correctamente identificado, especialmente cuando el viajero ingresa a Estados Unidos desde otro país.

Insulina en el equipaje de mano: qué permite la TSA

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos permite llevar medicamentos médicamente necesarios en el equipaje de mano.

Los medicamentos líquidos pueden superar el límite habitual de 100 mililitros o 3.4 onzas establecido para otros líquidos.

La TSA indica que estos productos deben someterse a una inspección de seguridad y recomienda separarlos del resto del equipaje cuando sea necesario revisarlos.

La insulina puede viajar acompañada de los suministros necesarios para su administración y conservación.

Entre ellos pueden encontrarse:

Jeringas y agujas necesarias para el tratamiento

Plumas o dispositivos para administrar insulina

Bombas de insulina y sus suministros

Paquetes de gel o hielo utilizados para mantener el medicamento a una temperatura adecuada

Los elementos utilizados para refrigerar medicamentos médicamente necesarios también pueden pasar por el control de seguridad bajo las reglas aplicables a suministros médicos.

Viajar con insulina a Estados Unidos: qué documentos conviene llevar

Para un viajero que llega desde otro país, pasar el control de seguridad del aeropuerto no es exactamente lo mismo que ingresar el medicamento a Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza recomienda llevar una receta válida o una carta del médico, preferiblemente escrita en inglés.

La documentación debería permitir relacionar el medicamento con la persona que lo transporta.

CBP también recomienda conservar el medicamento en su envase original, con las instrucciones correspondientes.

Si la insulina no está en su envase original, es recomendable llevar una copia de la receta o una carta médica que explique el tratamiento.

Estas precauciones también son útiles para quienes necesitan viajar a Estados Unidos con medicamentos para la hipertensión, ya que los medicamentos recetados pueden estar sujetos a controles de entrada.

Cuánta insulina se puede llevar al entrar a Estados Unidos

Para los ciudadanos extranjeros que visitan temporalmente Estados Unidos, la FDA contempla el ingreso de medicamentos para uso personal.

Como referencia general, las autoridades señalan un suministro de hasta 90 días para visitantes extranjeros.

La cantidad debe ser coherente con la duración del viaje y con las necesidades personales del paciente.

Llevar cantidades inusualmente grandes puede generar preguntas adicionales sobre el destino del medicamento.

La FDA también advierte que las reglas pueden cambiar cuando un producto adquirido en otro país no está aprobado para su uso en Estados Unidos.

Por eso, los viajeros con tratamientos específicos deberían comprobar antes del viaje que el medicamento que transportan puede ingresar legalmente al país.

La insulina debe ir en el equipaje de mano o en la maleta facturada

Aunque los medicamentos pueden viajar bajo distintas condiciones, llevar la insulina en el equipaje de mano permite mantenerla accesible durante el trayecto.

También evita que el medicamento quede separado del pasajero si la maleta facturada se retrasa o se pierde.

Además, algunos medicamentos requieren condiciones específicas de almacenamiento.

La temperatura adecuada depende del tipo y la presentación de la insulina, por lo que el viajero debe seguir las instrucciones del fabricante y de su profesional médico.

No todas las insulinas tienen exactamente las mismas condiciones de conservación una vez abiertas.

Por esa razón, no existe una única regla de temperatura aplicable a todos los productos.

Cómo pasar el control de seguridad con insulina

Al llegar al punto de inspección, los medicamentos y suministros médicos deben estar disponibles para ser revisados si los agentes lo solicitan.

Los líquidos médicamente necesarios no tienen que cumplir con el límite general de 100 mililitros aplicado a otros líquidos del equipaje de mano.

La TSA puede realizar controles adicionales sobre medicamentos, dispositivos y elementos utilizados para refrigerarlos.

La decisión final sobre la admisión de un artículo en el punto de seguridad corresponde al personal encargado de la inspección.

Para reducir demoras, resulta conveniente mantener juntos los medicamentos, los suministros y la documentación relacionada con el tratamiento.

Qué pasa en la aduana de Estados Unidos con los medicamentos

Las reglas de la TSA se concentran principalmente en la seguridad del transporte aéreo.

La FDA y CBP, en cambio, intervienen en las reglas relacionadas con el ingreso de medicamentos al territorio estadounidense.

Esto significa que un producto permitido en el equipaje de mano todavía puede ser revisado al entrar al país.

Las autoridades recomiendan transportar medicamentos para uso personal, mantenerlos identificados y llevar documentación que explique su necesidad.

Las condiciones pueden ser diferentes para productos no aprobados en Estados Unidos o para determinadas sustancias reguladas.

Por eso, también es importante conocer qué pasa si te encuentran medicamentos sin receta en la aduana de Estados Unidos, especialmente cuando se transportan productos adquiridos en otro país.

Qué hacer antes de viajar con insulina a Estados Unidos

Antes del viaje, conviene revisar las reglas vigentes de la TSA, la FDA y CBP.

También es recomendable consultar con el médico sobre la cantidad necesaria para todo el viaje y posibles retrasos.

Los viajeros deberían llevar suficiente insulina para el periodo previsto, además de la documentación médica necesaria para justificar el tratamiento.

La respuesta principal es clara: sí se puede viajar a Estados Unidos con insulina en el equipaje de mano.

La clave está en transportarla como medicamento de uso personal, mantenerla correctamente conservada y estar preparado para una posible inspección de seguridad o aduanera.

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