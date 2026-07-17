Alerta sanitaria en Nueva York por humo de incendios y calor extremo

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Foto: AFP

La ciudad de Nueva York enfrenta una alerta sanitaria por la mala calidad del aire y el alcalde Zohran Mamdani lanzó un paquete de medidas al señalar que las condiciones actuales pueden representar un riesgo para todos los residentes y turistas.

El episodio está relacionado con el humo de incendios forestales en Canadá que llegó a la región y con temperaturas extremas que aumentan el impacto sobre la salud. Ante este escenario, Mamdani pidió a los neoyorquinos permanecer bajo techo, reducir el tiempo al aire libre y evitar actividades físicas intensas.

El aviso fue emitido por el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud estatal (DOH, por sus siglas en inglés), que alertaron que la concentración de partículas finas e inhalables puede representar un riesgo para la salud.

¿Qué dijo Mamdani sobre el riesgo del aire contaminado en Nueva York?

El alcalde aseguró que el episodio de humo que cubre la ciudad no debe verse como una molestia temporal ni como una situación que afecte únicamente a grupos vulnerables.

“Hoy es el peor día de humo hasta ahora y quiero ser claro: estamos alcanzando un nivel de calidad del aire que es peligroso para cada neoyorquino. No sólo para quienes tienen asma o problemas cardíacos, no sólo para los adultos mayores, sino para todos. Hoy no es un día para ser un héroe al aire libre”, afirmó Mamdani.

El funcionario hizo referencia a la cultura de resistencia de la ciudad, pero pidió a los residentes que actuaran de manera diferente durante esta emergencia.

“En nuestra ciudad nos enorgullecemos de ser resilientes. Hoy no es un día para decir: a pesar de la calidad del aire, voy a hacer todo lo que iba a hacer ayer. Esto es muy serio”, señaló.

Tomorrow's combination of dangerous heat and unhealthy air is a serious threat to New Yorkers’ health.



If you can, stay somewhere cool with air conditioning, limit your time outdoors, drink plenty of water, and check on your neighbors — especially older New Yorkers and anyone… pic.twitter.com/1PDWXRmWLn — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 16, 2026

¿Qué medidas pidió tomar el Gobierno de Nueva York ante la calidad del aire?

Mamdani destacó que aunque Nueva York es una ciudad que mantiene su actividad incluso bajo condiciones difíciles, durante una alerta ambiental la prioridad debe ser reducir la exposición.

Las autoridades indicaron que el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) alcanzaría niveles ubicados entre las categorías de “no saludable” y “no saludable para grupos sensibles” en distintas regiones del estado.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que el estado mantiene coordinación con los Gobiernos locales para monitorear la evolución del episodio y distribuir recursos de protección.

“Seguimos coordinando la distribución de mascarillas que ayuden a proteger a las poblaciones vulnerables”, dijo Hochul en un comunicado oficial.

La gobernadora también pidió a los residentes mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y tomar medidas preventivas.

“Animo a todos los neoyorquinos a mantenerse informados sobre las últimas novedades y a tomar las precauciones necesarias para protegerse a sí mismos, a sus vecinos y a sus seres queridos”, agregó.

¿Por qué el aire puede ser peligroso incluso para personas sanas?

El principal riesgo está relacionado con las partículas finas PM2.5, contaminantes microscópicos presentes en el humo de los incendios forestales.

Estas partículas tienen un diámetro inferior a 2.5 micras, lo que permite que ingresen profundamente en los pulmones y puedan afectar el sistema cardiovascular.

La exposición a niveles elevados puede provocar tos, irritación de ojos y garganta, dificultad para respirar, presión en el pecho, fatiga y empeoramiento de enfermedades como asma, bronquitis o problemas cardíacos.

Aunque los mayores riesgos suelen concentrarse en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, las autoridades advierten que cualquier persona puede presentar efectos si permanece mucho tiempo al aire libre.

¿Qué pidió Mamdani que hicieran los neoyorquinos durante la alerta?

El alcalde acompañó sus advertencias con recomendaciones específicas para enfrentar las condiciones actuales.

“Si puedes, quédate en un lugar fresco con aire acondicionado, limita el tiempo que pasas al aire libre, bebe mucha agua y revisa cómo están tus vecinos, especialmente los neoyorquinos mayores y quienes tienen alguna condición de salud”, indicó Mamdani.

También hizo un llamado directo a quienes tenían planes de hacer ejercicio en exteriores.

“Si pensabas que hoy por fin ibas a salir a correr, deja esa carrera para mañana”, afirmó.

¿Qué regiones de Nueva York tendrán niveles no saludables?

La calidad del aire se pronosticó en los siguientes niveles según la región:

Nivel “no saludable” (unhealthy – rojo): se espera en Long Island, el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, Lower Hudson Valley, el centro de Nueva York, el este del lago Ontario y el oeste de Nueva York.

Nivel “no saludable para grupos sensibles” (naranja): afecta a las regiones del Upper Hudson Valley y las Adirondacks.

Riesgo adicional: existe la posibilidad de que se produzcan picos temporales que eleven la alerta a niveles “muy insalubres” (púrpura) a nivel general en las áreas que ya se encuentran bajo aviso.

¿Qué medidas activó Nueva York para proteger a los residentes?

Para enfrentar la combinación de humo y calor extremo, la administración de Mamdani activó diferentes recursos de emergencia.

Entre las medidas anunciadas están la extensión de los protocolos relacionados con el calor, la apertura de cientos de centros de enfriamiento con aire acondicionado en los cinco condados y la distribución gratuita de mascarillas KN95 en los siguientes lugares:

Centro de la Biblioteca del Bronx : 310 E Kingsbridge Rd, Bronx, NY

: 310 E Kingsbridge Rd, Bronx, NY Biblioteca Grand Concourse : 155 E 173rd St, Bronx, NY

: 155 E 173rd St, Bronx, NY Biblioteca de la Fundación Stavros Niarchos (sede principal): 455 Fifth Ave, Nueva York, NY

(sede principal): 455 Fifth Ave, Nueva York, NY Biblioteca Countee Cullen : 104 W 136th St, Nueva York, NY

: 104 W 136th St, Nueva York, NY Centro de la Biblioteca de St. George : 5 Central Ave, Staten Island, NY

: 5 Central Ave, Staten Island, NY Biblioteca Todt Hill : 2550 Victory Blvd, Staten Island, NY

La ciudad informó que sus agencias mantienen una respuesta coordinada en los cinco condados para apoyar a los residentes durante la emergencia.

Los centros de enfriamiento permanecerán abiertos y las personas pueden consultar las ubicaciones disponibles llamando al 311 o a través del buscador oficial de centros de enfriamiento de la ciudad.

Solicitar información sobre la calidad del clima en Nueva York

Para recibir información de emergencia, los residentes pueden enviar el mensaje NOTIFYNYC al 692-692 y recibir actualizaciones oficiales de la ciudad.

Envía un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYCESP al número 692692.

Este servicio oficial de Notify NYC envía notificaciones en tiempo real en español.

Para suscribirte a alertas generales, escribe NYC al mismo número; para cancelar el servicio, envía STOP; y si necesitas ayuda, escribe AYUDA o HELP.

Las autoridades también recomendaron consultar las guías oficiales sobre calor extremo y calidad del aire antes de realizar actividades al aire libre.

¿Qué síntomas requieren atención médica durante una alerta de contaminación?

Las personas expuestas al humo deben prestar atención a síntomas como dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, mareos, confusión o un empeoramiento repentino de problemas respiratorios.

Ante una emergencia médica en Nueva York, los residentes deben llamar al 911.

Para orientación sanitaria no urgente, pueden comunicarse con NYC Health + Hospitals al 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).

Mientras continúe la alerta, las autoridades recomiendan reducir la exposición al exterior, evitar ejercicios intensos y utilizar mascarillas KN95 cuando sea necesario permanecer afuera.

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