Calidad del aire en Nueva York: dónde conseguir máscaras KN95 gratuitas

GENERANDO AUDIO...

Calidad del aire en Nueva York alcanzó niveles insalubres. Foto: Angela Weiss / AFP

Más de 100 incendios forestales activos en Canadá, al oeste de Ontario, siguen afectando la calidad del aire en Nueva York. La Oficina de Gestión de Emergencias (NYCEM) y el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) advierten que las partículas finas, denominadas PM2.5, pueden provocar problemas respiratorios.

De hecho, las condiciones ya alcanzaron niveles insalubres, lo que se evidencia en el cielo teñido de naranja. Para combatir la situación, autoridades sanitarias emitieron múltiples medidas de seguridad, incluyendo el uso de las máscaras KN95, que se están distribuyendo gratuitamente en la Gran Manzana.

¿Dónde conseguir máscaras KN95 en Nueva York?

Más de 200 bibliotecas públicas de Nueva York están entregando máscaras KN95 de forma gratuita, especialmente a las personas con mayor riesgo de afecciones pulmonares. Estos son los puntos que debes buscar:

Bibliotecas Públicas de Brooklyn

Bibliotecas Públicas de Queens

Centro de la Biblioteca St. George, en Staten Island

Centro de la Biblioteca del Bronx

Biblioteca Stavros Niarchos, sede principal de la Biblioteca Pública de Nueva York, en Manhattan.

Según reseña una nota de Univision Nueva York, la distribución de estos insumos también está disponible en nueve estaciones del Departamento de Bomberos (FDNY), cuatro centros de transporte público y otros puntos coordinados con el Departamento de Transporte (DOT), la Corporación de Desarrollo Económico (EDC) y el Departamento para el Envejecimiento (NYC Aging).

Si quieres buscarlos manualmente, puedes consultar este mapa interactivo para encontrar el punto de entrega más cercano a tu ubicación.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Nueva York?

Ante el humo provocado por los incendios forestales en Canadá, sumado a las altemperaturas por el calor extremo, la NYCEM aconseja refugiarse en los más de 500 centros de enfriamiento que están abiertos en la Gran Manzana.

“Estar en un espacio fresco y cerrado le protege tanto del calor como del humo. Si tiene aire acondicionado en casa, permanezca en su espacio fresco. No salga al exterior en busca de aire más limpio. El aire interior, incluso donde la filtración varía, es mejor que el aire exterior durante un episodio de humo”, indica el sitio web de la NYCEM.

Asimismo, las autoridades sanitarias aconsejan:

Limitar las actividades físicas intensas al aire libre, especialmente si pertenecen a un grupo de riesgo

Mantenerse informado mediante los reportes oficiales sobre la calidad del aire

Buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos persistente

¿Quiénes son más vulnerables?

Más de cinco grupos de personas están en riesgo por la mala calidad del aire en Nueva York y los elevados niveles de contaminación. Estos son los grupos más vulnerables:

Personas con afecciones cardíacas o pulmonares, incluyendo asma

Personas con sistemas inmunológicos debilitados

Adultos mayores de 65 años

Mujeres embarazadas

Bebés y niños con problemas de salud

Personas en situación de vulnerabilidad social (no pueden reducir la exposición al humo)

La calidad del aire se mide en una escala de a 500, donde 101-150 comienza a ser “perjudicial para grupos sensibles”. De acuerdo con un reporte de la empresa suiza IQAir, la ciudad de Nueva York está en 131.

Por su parte, Detroit llegó a experimentar una calidad de 435, lo cual se califica como “peligroso” y “situación de emergencia”. Sin embargo, para este viernes bajó favorablemente a 240.

Este domingo 19 de julio se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey la final del Mundial entre España y Argentina, lo que movilizará a más de 82 mil personas, en medio de la situación por humo que arrastran los incendios en Canadá.

Si eres uno de los aficionados que acudirá al estadio, hay varias recomendaciones prácticas que conviene tener resueltas antes de salir de casa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.