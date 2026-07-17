Humo de incendios en Canadá llega a Nueva York: qué está pasando y cuánto durará

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Foto: AFP

El humo de cientos de incendios forestales activos en Canadá comenzó a desplazarse hacia el noreste de Estados Unidos, afectando la calidad del aire en Nueva York, Nueva Jersey, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Ohio, Pensilvania, Maryland, Virginia y otros estados de la región.

Las autoridades ambientales advierten que millones de personas podrían experimentar efectos por la presencia de partículas contaminantes en el ambiente.

Según datos citados por ABC News, Canadá registraba hasta el miércoles más de 830 incendios forestales activos, incluidos varios focos de gran intensidad ubicados en el centro-oeste de Ontario, desde donde avanzan densas columnas de humo hacia el sur.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que el humo se desplazaría desde el Alto Medio Oeste hacia la región de los Grandes Lagos, el valle de Ohio, el Atlántico Medio y el noreste del país.

La agencia estimó que alrededor de 100 millones de personas en Estados Unidos podrían experimentar algún impacto relacionado con el humo, aunque la intensidad dependerá de la ubicación y las condiciones meteorológicas.

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¿Por qué el humo de Canadá llegó hasta Nueva York y Nueva Jersey?

El desplazamiento del humo ocurre debido a los patrones de viento que transportan las partículas generadas por los incendios forestales a cientos de kilómetros de distancia.

Los principales focos que afectan actualmente al noreste de Estados Unidos provienen de incendios registrados en Ontario, especialmente en zonas del noroeste de la provincia canadiense.

Según los reportes disponibles, en esa región había más de 130 incendios activos, de los cuales al menos 60 permanecían fuera de control.

Según estadísticas oficiales, los incendios han consumido alrededor de 1,9 millones de hectáreas durante este año.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que el gobierno está preparado para brindar apoyo adicional a las provincias afectadas.

“Estamos preparados y proporcionaremos todo el apoyo adicional necesario”, afirmó.

En Ontario, las autoridades también mantienen operaciones de evacuación y combate contra incendios mientras continúan las condiciones que favorecen la propagación del fuego.

¿Qué estados de Estados Unidos serán afectados por el humo de los incendios?

De acuerdo con el pronóstico de NOAA, el humo afectaría inicialmente estados del Alto Medio Oeste antes de avanzar hacia el este.

Durante el miércoles, las zonas con mayor impacto incluían Minnesota, Wisconsin y Michigan. Posteriormente, la nube de humo avanzó hacia Nueva York y Nueva Inglaterra.

Para la noche, ciudades como Nueva York, Boston, Buffalo, Filadelfia, Detroit, Milwaukee y Green Bay podían registrar cielos brumosos y una reducción en la calidad del aire.

Las autoridades meteorológicas indicaron que las condiciones podrían empeorar el jueves mientras el humo continúa desplazándose hacia el sur y el este.

Lo que afectaría zonas como Cleveland, Columbus, Baltimore y Washington D.C.

¿Qué significa el humo para la salud de los neoyorquinos?

El principal riesgo asociado al humo de incendios forestales está relacionado con las partículas finas PM2.5, contaminantes microscópicos capaces de ingresar profundamente al sistema respiratorio vía el torrente sanguíneo.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey advirtió que la mala calidad del aire puede representar un riesgo para cualquier persona.

“La mala calidad del aire puede ser peligrosa para cualquiera”, indicó la agencia en un mensaje publicado en redes sociales.

Cuando estos niveles aumentan, la exposición puede provocar irritación en los ojos y la garganta, tos, dificultad para respirar y empeoramiento de enfermedades respiratorias o cardíacas.

Las autoridades recomiendan limitar el tiempo al aire libre, evitar ejercicio intenso en exteriores y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas.

¿El humo de los incendios en Canadá puede afectar la final del Mundial 2026?

La presencia de humo en Nueva York y Nueva Jersey generó preocupación debido a que el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, será sede de la final del Mundial 2026.

El área donde se disputará el partido también se encuentra dentro de la región afectada por la llegada del humo proveniente de Canadá.

Sin embargo, hasta ahora FIFA ni las selecciones clasificadas han anunciado cambios en la sede, fecha u horario del partido.

¿Cuándo mejorará la calidad del aire en Nueva York?

La evolución del humo dependerá principalmente de los vientos, las condiciones atmosféricas y la llegada de sistemas de lluvia.

Los meteorólogos prevén que las precipitaciones del fin de semana podrían contribuir a limpiar parcialmente la atmósfera y reducir la concentración de partículas contaminantes.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del índice de calidad del aire y seguir las indicaciones oficiales antes de realizar actividades prolongadas al aire libre.

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