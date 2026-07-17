¿Cuándo terminará el humo en la ciudad de NY? Qué hacer si te empiezas a sentir mal

GENERANDO AUDIO...

La primera recomendación es permanecer en espacios cerrados. Foto: AFP

El monitor de calidad del aire marcó 175 puntos la mañana de este viernes en Nueva York, arrastrado por el humo de los incendios forestales que siguen activos en Canadá y que esta semana volvieron a cubrir de gris el cielo de la ciudad. Ese nivel, de acuerdo con AirNow, la escala oficial lo cataloga como dañino para toda la población.

La cifra bajó frente al jueves, cuando el pronóstico oficial llegó a 200, pero se mantiene muy por encima del umbral de 100 que separa el aire aceptable del que ya representa un riesgo real para la salud.

El alivio, sin embargo, no será inmediato ni parejo. Habrá horas de mejoría este viernes, pero el humo puede regresar por la noche, y la respuesta a cuándo se despeja del todo depende de un factor que todavía no está garantizado: la lluvia del fin de semana.

¿Cuándo se va a despejar el humo por completo?

Durante la tarde de este viernes podría haber un respiro alrededor de la hora del almuerzo, pero el humo podría regresar hacia la ciudad este viernes entre las 7 y las 8 de la noche por un viento del sur, según explicó el meteorólogo Mike Woods, de FOX 5 NY. La lluvia empezaría a llegar a la región el sábado a medio día, con posibilidad de tormentas entre la noche del sábado y el domingo.

Esa lluvia es la que marcará la diferencia real. De acuerdo con funcionarios federales citados por el mismo medio, las precipitaciones del sábado traerían una “mejora importante” en la calidad del aire, y para el domingo, cuando arranca la final del Mundial 2026 a las 3:00 p.m. en MetLife, el clima ya debería estar despejado, según Woods.

El propio Servicio Meteorológico Nacional pronostica un domingo soleado en East Rutherford, con una máxima cercana a los 82 grados Fahrenheit, de acuerdo con su página oficial de pronóstico.

Air quality in NYC currently remains at unhealthy levels due to wildfire smoke. New Yorkers should continue to limit strenuous and prolonged outdoor activities, and stay informed about the AQI level, which can fluctuate.



See real-time air quality: https://t.co/YOgbaKvK9b pic.twitter.com/4wEd2nVHlo — nychealthy (@nycHealthy) July 17, 2026

¿Qué hacer si empiezo a sentirme mal por el humo?

El humo de los incendios forestales contiene una mezcla de partículas, gases y químicos que puede irritar los ojos, la nariz y la garganta, además de provocar tos o dificultad para respirar.

Si hay dificultad para respirar o dolor en el pecho, se debe buscar atención médica de inmediato, según la recomendación del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. Estas son las acciones que las autoridades recomiendan seguir mientras el aire siga en niveles altos:

Permanecer en espacios cerrados con el aire acondicionado en modo de recirculación, sin tomar aire de la calle

Usar un cubrebocas KN95 o N95 si es necesario salir, evitando los cubrebocas de tela, que no filtran partículas finas

Evitar actividades físicas intensas o prolongadas al aire libre, sobre todo por más de una hora

Contactar al médico si empeoran condiciones existentes como asma o enfermedades del corazón

Revisar cómo están vecinos, familiares o personas mayores que viven solas

¿Por qué se repite este fenómeno cada verano?

El humo llega desde incendios todavía activos en el noroeste de Ontario, Canadá, alimentados por una temporada con temperaturas más altas de lo normal y condiciones de sequía, según documentó la NASA con imágenes satelitales.

La ciudad ya vivió un episodio similar en junio de 2023, cuando el AQI llegó a 465, y aunque las autoridades no anticipan que esta semana se repita ese pico, sí advierten que el fenómeno podría volver mientras persistan los incendios en el norte, según la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.