Casos de bacteria carnívora en Florida: qué hacer para evitar una infección grave 

| Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

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La bacteria carnívora se puede encontrar en el agua. Foto: Cuartoscuro.

Cuando pensamos en un día de playa en Florida, solemos imaginar agua cálida, sol intenso y mariscos frescos. Pocas personas asocian esa postal con una amenaza microscópica capaz de provocar infecciones devastadoras. Sin embargo, eso es exactamente lo que preocupa a las autoridades sanitarias este verano de 2026.

El Departamento de Salud de Florida confirmó cinco casos de infección por la llamada bacteria carnívora de Florida en distintos condados del estado durante los primeros meses del año, incluyendo Miami-Dade. La situación afecta tanto a residentes como a turistas que visitan las costas del estado más popular del sureste de Estados Unidos.

¿Qué es la bacteria carnívora de Florida y por qué genera tanta preocupación?

La llamada bacteria carnívora de Florida, conocida científicamente como Vibrio vulnificus, vive de forma natural en aguas marinas cálidas y salobres. Aunque el apodo puede sonar alarmista, existe una razón detrás de él: en algunos pacientes puede destruir tejidos blandos con una rapidez sorprendente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que las infecciones graves pueden derivar en septicemia, amputaciones e incluso la muerte si no se tratan a tiempo.

Lo inquietante es que no se trata de una enfermedad nueva. Lo que sí está cambiando es su frecuencia. Investigaciones citadas por National Geographic muestran que el aumento de la temperatura de los océanos está creando condiciones cada vez más favorables para la expansión de bacterias como Vibrio vulnificus.

¿Cómo se contagia la bacteria carnívora de Florida?

Los especialistas identifican dos formas principales de infección:

Consumir ostras o mariscos crudos contaminados

Exponer heridas abiertas al agua salada o salobre donde habita la bacteria

Una cortadura pequeña puede parecer inofensiva. Sin embargo, si entra en contacto con agua contaminada, puede convertirse en una puerta de entrada para una infección agresiva.

Las autoridades de Florida recomiendan evitar el contacto con el mar si existen cortes, raspaduras recientes o heridas que todavía no han cicatrizado completamente.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Vibrio vulnificus?

Los síntomas dependen de la vía de exposición.

Cuando la bacteria se adquiere por alimentos contaminados, suelen aparecer:

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Diarrea

Fiebre

Si la infección entra por una herida, las señales pueden ser mucho más visibles y peligrosas:

Enrojecimiento intenso

Dolor que aumenta rápidamente

Inflamación

Ampollas

Secreciones

Cambios de coloración en la piel

Los CDC advierten que aproximadamente una de cada cinco personas con infecciones graves puede fallecer, en ocasiones apenas días después de la aparición de los primeros síntomas.

¿Quiénes tienen mayor riesgo frente a la bacteria marina mortal?

No todas las personas enfrentan el mismo nivel de peligro.

Los expertos señalan que los grupos más vulnerables incluyen a quienes padecen:

Diabetes

Enfermedades hepáticas

Insuficiencia renal

Cáncer

Trastornos que debilitan el sistema inmunológico

Los adultos mayores también presentan un riesgo más elevado de desarrollar complicaciones graves.

Según especialistas citados por National Geographic, el incremento de enfermedades crónicas en la población está contribuyendo a que más personas sean susceptibles a infecciones severas causadas por bacterias acuáticas.

¿Cómo prevenir el contagio de la bacteria carnívora de Florida?

La buena noticia es que gran parte de los casos pueden evitarse mediante medidas sencillas.

Los expertos recomiendan:

Cocinar completamente ostras y mariscos

Evitar consumir productos marinos crudos

Utilizar guantes al manipular mariscos frescos

No ingresar al mar con heridas abiertas

Limpiar inmediatamente cualquier corte con agua y jabón

Consultar los avisos sanitarios sobre calidad del agua antes de visitar playas

Florida mantiene activo su programa Healthy Beaches, que monitorea la calidad del agua y emite advertencias cuando existen riesgos para la salud pública.

Por ahora, los cinco casos registrados en 2026 no han provocado fallecimientos. Aun así, la experiencia reciente demuestra por qué las autoridades no bajan la guardia. En 2024, tras el impacto del huracán Helene, Florida registró 82 infecciones y 19 muertes relacionadas con esta bacteria. Una cifra que recuerda que, aunque rara, la amenaza es real y merece atención cada vez que comienza la temporada de calor.

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