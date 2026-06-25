Las influencers venezolanas más comentadas en Estados Unidos: Isabella Ladera, Lele Pons y más

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Isabella, Evaluna y Lele Pons. Fotos: Ivan Apfel, Giorgio Viera y Mat Hayward / AFP

Algunas han construido verdaderos imperios digitales, mientras que otras destacan por la cercanía con sus seguidores, contenido viral o incluso polémicas. Así se movilizan en redes sociales las influencers venezolanas más comentadas en Estados Unidos.

Cada una maneja sus propias fórmulas para convertir los videos en una lluvia de ‘likes’ y su clave principal, así se vean envueltas en controversias, es que nunca dejan de subir contenido.

Estas son las influencers venezolanas más comentadas en Estados Unidos

1. Lele Pons

Una de las personalidades latinas en Estados Unidos con mayor alcance digital: tiene 53.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, además de gran presencia en TikTok y YouTube.

El contenido de esta influencer venezolana consiste en humor, retos virales, música, estilo de vida y ahora maternidad. En una oportunidad llegó a mostrar su celulitis en fotos, expresando la naturalidad de su cuerpo.

Lele Pons está casada con el cantante puertoriqueño Guaynaa, y fruto de su amor nació la pequeña Eloísa. Además de las redes sociales, Pons ha tenido proyectos televisivos y ha participado como jurado del Miss Universo.

2. Isabella Ladera

Aunque tiene una gran comunidad que la apoya, en varias ocasiones se ha visto envuelta en polémicas virales. También es venezolana y actualmente reside en Miami. La influencer cuenta con más de siete millones de seguidores en Instagram y más de seis millones en Tik Tok.

Su contenido es de estilo de vida, fitness, emprendimientos, productos personales y también cuenta su vida familiar junto al influencer peruano Hugo García.

Isabella Ladera es madre de una niña, fruto de una relación anterior. Actualmente vive su segundo embarazo, que ha sido polémico, y podría dar a luz muy pronto.

3. Sascha Barboza

Es la primera creadora de contenidos que se apoderó de la palabra fitness en las plataformas digitales. La venezolana Sascha Barboza, más conocida como Sascha Fitness, tiene más de 10 años residiendo en Miami junto a su esposo y sus tres hijas.

Constantemente, muestra su vida y adaptación como migrante, por lo que conecta efectivamente con su audiencia en Estados Unidos. Asimismo, ofrece detalles sobre su vida como madre y esposa, además de consejos y productos que vende.

Sascha siempre ha estado alejada de polémicas y se caracteriza por llevar un mensaje positivo a sus seguidores. Tiene una fuerte presencia en YouTube e Instagram donde acumula más de 7.6 millones de seguidores.

4. Evaluna Montaner

Es conocida por ser la hija menor del cantante Ricardo Montaner. Sin embargo, la cantante venezolana hizo su propio camino como youtuber junto a su esposo, el artista acolombiano Camilo Echeverry. En agosto de 2024 anunciaron el nacimiento de su segundo hijo, Amaranto.

Siendo novios y después como matrimonio, ambos famosos comenzaron a hacer blogs sobre su relación, viajes, comida y otras anécdotas que siempre han interesado a sus fans.

Además de cantar y crear contenido, Evaluna Montaner trabaja en la producción de los videoclips musicales de Camilo, participando en muchos de ellos. Asimismo, la caribeña comparte videos de maquillaje, canciones, detalles de su maternidad y viajes.

Más allá del alto número de seguidores, el éxito de estas influencers radica en su capacidad para conectar con la comunidad latina en Estados Unidos, a través de sus experiencias personales. No solo supieron construir la fama, sino mantenerla y renovarla.