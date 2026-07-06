Cejas casi imperceptibles: el estilo gótico de Jennifer López del que todo el mundo habla 

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Jennifer López en el estreno mundial de “Office Romance”. Foto: AFP

El estilo gótico de la cantante y actriz Jennifer López con sus cejas ha sorprendido en sus últimas apariciones públicas. Medios como ELLE y Vogue destacan su giro hacia una estética más oscura dentro de las tendencias de belleza internacional.

El cambio también ha generado conversación en redes sociales, donde su imagen se interpreta como parte del regreso de estilos más intensos y expresivos.

¿Qué revela el cambio de imagen más reciente de Jennifer López?

Jennifer López. Foto: AFP

A sus 56 años, López ha modificado su estilo habitual, alejándose del glamour luminoso que la ha caracterizado durante gran parte de su carrera. Este giro estético ha sido analizado por revistas como Vogue, que lo enmarcan dentro de las actuales tendencias de moda contemporánea.

La transición apunta hacia una imagen más sobria y contrastada, donde el maquillaje deja de ser el elemento central de su identidad visual pública. En su lugar, se impone una estética más natural, alineada con corrientes de belleza que priorizan lo real frente a lo elaborado.

Como parte de esta tendencia de looks menos estructurados, la empresaria ha mostrado recientemente su aspecto al natural, sin maquillaje, en medio del estreno de su nueva película Office Romance, ya disponible en Netflix. La artista compartió además contenido en redes sociales que refuerza esta nueva etapa de mayor naturalidad.

Para promocionar su marca de productos de cuidado de la piel, JLo Beauty, siempre se ha mostrado al natural. Sin ir más lejos, el pasado sábado 6 de junio, la cantante publicó un video en Instagram en el que presentó un nuevo producto de su línea de belleza, JLo Beauty. En el clip, aparece con una bata de seda y sin maquillaje, mostrando su rostro despojado mientras promocionaba el lanzamiento.

“Por fin puedo compartir con ustedes uno de los productos que hemos estado desarrollando: el sérum potenciador Fusion Retinal y Vitamina C de JLo Beauty”, explicó en el video, donde detalló su uso dentro de su rutina nocturna.

¿Cómo se construye su nuevo lenguaje de belleza sin perder identidad?

El nuevo estilo de Jennifer López se apoya en ojos más intensos, piel uniforme y una reducción notable del protagonismo de las cejas, un recurso cada vez más visible en la belleza editorial.

Este enfoque no elimina su identidad estética, sino que la reinterpreta desde una estética más oscura y conceptual, manteniendo reconocimiento inmediato en el público.

¿Por qué el detalle de las cejas casi invisibles se volvió viral?

Las cejas casi imperceptibles se han convertido en el elemento más comentado del cambio de Jennifer López dentro de la industria de la moda y belleza internacional.

Este recurso modifica la expresión facial sin alterar su estructura, y se asocia a tendencias vistas en pasarelas donde el foco se desplaza hacia los ojos y el maquillaje general.

¿Qué conexión tiene este estilo con las tendencias de belleza de 2026?

El estilo gótico 2026 se integra dentro de un movimiento que recupera estéticas oscuras, contrastadas y con fuerte impacto visual en la moda global.

Esta corriente convive con la belleza natural, pero gana presencia en campañas, alfombras rojas y redes sociales impulsada por figuras como Jennifer López.

¿Cómo interpretan los medios de moda la transformación de Jennifer López?

Revistas como Vogue, ELLE y Harper’s Bazaar describen el cambio de la cantante y actriz Jennifer López como una ampliación de su repertorio estético dentro de la industria de la belleza.

Actualmente, la cantante continúa siendo una de las figuras más influyentes en la moda internacional. Sus cambios de imagen generan impacto inmediato en redes sociales y medios especializados, por lo que su apuesta por el estilo gótico 2026 refuerza su posición como referente global de transformación estética dentro del entretenimiento y la industria de la belleza.

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