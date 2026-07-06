Qué inmigrantes califican para el CFAP, el programa de asistencia alimentaria de California creado para quienes perdieron el SNAP

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La cancelación de SNAP abrió la puerta a este nuevo apoyo. Foto: AFP

California decidió no dejar a los inmigrantes con estatus legal frente al vacío que dejaron los recortes federales al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Cuando el Congreso aprobó en julio de 2025 la ley H.R. 1 y eliminó la elegibilidad para refugiados, asilados y otros inmigrantes con estatus legal pero sin Green Card, el estado activó su propio programa financiado con fondos propios.

El Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP) ofrece beneficios equivalentes a los del SNAP a quienes quedaron excluidos del sistema federal, con un promedio de $195 por persona al mes.

En 2025-26, el programa cubre a unas 53 mil personas con una inversión de 136 millones de dólares en fondos estatales. Pero no todos los inmigrantes que perdieron el SNAP acceden automáticamente al CFAP, sino que la elegibilidad tiene sus propias reglas y en la mayoría de los casos no incluye a personas indocumentadas.

¿Quiénes pueden acceder al CFAP?

Según la guía de CalFresh del Legal Services of Northern California, el programa fue diseñado para inmigrantes legales que no califican al CalFresh federal exclusivamente por su estatus migratorio, no por sus ingresos ni por otros criterios. Eso incluye a residentes permanentes legales con menos de cinco años en el país o con menos de 40 trimestres de trabajo cotizados, a personas bajo libertad condicional (parolees), a personas con entrada condicional, y a entrantes cubanos y haitianos.

También tienen derecho al CFAP, independientemente de otros requisitos de estatus:

Víctimas de tráfico humano severo

Solicitantes de visa U (víctimas de delitos) que no califican para CalFresh federal

Sobrevivientes de violencia doméstica — quienes además no necesitan número de Seguro Social para aplicar

Un cambio reciente amplió el acceso para parolees. A partir del 1 de junio de 2026, el requisito de haber estado en libertad condicional por al menos un año fue eliminado, por lo que los parolees recientes también pueden acceder al programa desde su llegada hasta cumplir el período de espera de cinco años para CalFresh federal.

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¿Cómo aplicar y qué viene después para el programa?

El proceso sigue las mismas reglas que CalFresh. Quienes crean que califican pueden acudir a la oficina de servicios sociales de su condado o llamar a la línea de información de CalFresh al 1-877-847-3663.

De acuerdo con la normativa del estado, los funcionarios del condado están obligados a evaluar si un solicitante es elegible para CFAP antes de emitir cualquier negativa: si alguien aplica para CalFresh y es rechazado por su estatus migratorio, el condado debe revisar automáticamente si califica para CFAP.

Hay una expansión programada que conviene tener en cuenta. A partir del 1 de octubre de 2027, el CFAP se ampliará para cubrir a personas de 55 años o más sin importar su estatus migratorio, lo que incluirá por primera vez a personas indocumentadas en esa franja de edad. Quienes entren en esa categoría podrán comenzar a solicitar el beneficio desde septiembre de 2027.

Los recortes al SNAP bajo la ley H.R. 1 afectaron a más de cuatro millones de personas a nivel nacional entre julio de 2025 y marzo de 2026, y Arizona registró la caída más pronunciada del país con un 50% menos de participantes en ese período.

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