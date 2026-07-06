Los alimentos que no puedes traer a Estados Unidos desde México en 2026 

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Foto: AFP

Viajar desde México a Estados Unidos implica cumplir con algo más que los requisitos migratorios. Si llevas alimentos, frutas, plantas o productos de origen animal en tu equipaje, también debes respetar las normas sanitarias del país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) recuerda que todos los viajeros deben declarar cualquier producto agrícola que transporten al ingresar al país. Esto incluye carnes, frutas, verduras, semillas, plantas, tierra, productos vegetales y productos de origen animal.

Las autoridades estadounidenses explican que estas restricciones buscan evitar la entrada de plagas y enfermedades que puedan afectar los cultivos, el ganado y la economía agrícola del país.

¿Por qué Estados Unidos restringe el ingreso de algunos alimentos?

Las restricciones no buscan impedir que los viajeros lleven alimentos por motivos personales, sino proteger la agricultura estadounidense de enfermedades y plagas que podrían ingresar desde otros países.

Las normas son aplicadas por varias agencias federales, entre ellas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés).

Estas agencias son las encargadas de determinar qué productos pueden ingresar al país, cuáles requieren inspección y cuáles están completamente prohibidos.

¿Qué alimentos no puedes traer desde México a Estados Unidos en 2026?

El CBP señala que existen varios productos cuya entrada está prohibida o restringida debido al riesgo de transportar insectos, hongos u otras enfermedades agrícolas.

Entre los alimentos y productos que normalmente no pueden ingresar desde México se encuentran:

Naranjas

Toronjas

Mandarinas

Naranjas agrias

Limas dulces

Guayabas

Mangos

Duraznos

Granadas

La agencia advierte que muchas otras frutas y verduras frescas provenientes del extranjero también pueden estar restringidas, dependiendo de su país de origen y de la situación sanitaria del momento.

Asimismo, las carnes, productos cárnicos y algunos alimentos de origen animal pueden estar sujetos a restricciones especiales o ser rechazados durante la inspección.

¿Qué alimentos sí puedes ingresar a Estados Unidos?

No todos los alimentos están prohibidos. De acuerdo con el CBP, varios productos suelen ser admisibles siempre que sean declarados cuando corresponda.

Entre ellos se encuentran:

Pan

Galletas

Cereales

Barras de granola

Pasteles (dependiendo de sus ingredientes)

Dulces

Chocolates

Quesos curados

Productos enlatados

Alimentos envasados al vacío que no contengan carne ni aves

Sin embargo, algunos productos pueden requerir una inspección adicional antes de autorizar su ingreso.

¿Qué pasa con las plantas, flores y productos vegetales?

Las plantas y flores también están sujetas a controles sanitarios.

El CBP explica que muchas flores cortadas pueden ingresar a Estados Unidos después de ser inspeccionadas por un especialista agrícola. No obstante, existen excepciones.

Por ejemplo, las plantas relacionadas con los cítricos están prohibidas, al igual que algunas flores que conservan frutos o bayas adheridas.

Además, productos de temporada como acebo, muérdago o árboles de Navidad pueden ser revisados debido a la presencia potencial de plagas.

Las hojas de palma, ramas de mirto y otros productos vegetales también pueden ser inspeccionados antes de autorizar su entrada.

¿Qué ocurre si no declaras los alimentos al llegar a Estados Unidos?

El CBP recuerda que la obligación de declarar aplica incluso si el producto finalmente resulta permitido.

Cuando un viajero llega a un puerto de entrada, los alimentos deben presentarse para que un especialista en agricultura o un oficial del CBP determine si pueden ingresar al país.

Si un pasajero no declara los productos agrícolas, las autoridades pueden confiscarlos y aplicar sanciones conforme a la legislación estadounidense.

Por ello, la recomendación oficial es declarar siempre cualquier alimento, planta o producto agrícola que se transporte en el equipaje.

¿Cómo saber si un alimento está permitido antes de viajar?

Las restricciones pueden cambiar dependiendo del país de origen y de la situación sanitaria internacional.

Por ese motivo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) mantiene la base de datos Agricultural Commodity Import Requirements (ACIR), donde los viajeros pueden consultar los requisitos específicos para cada producto antes de viajar.

Además, el CBP dispone de una guía actualizada sobre productos agrícolas permitidos y restringidos para quienes ingresan a Estados Unidos.

Consultar estas herramientas antes del viaje puede evitar retrasos en la inspección, el decomiso de productos o posibles sanciones al momento de cruzar la frontera.

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