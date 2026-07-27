California: estas son las comidas escolares gratis disponibles para el regreso a clases 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

El regreso a clases en California a partir del 10 de agosto traerá nuevamente uno de los beneficios más importantes para miles de familias: comidas escolares gratuitas para estudiantes de escuelas públicas durante el ciclo 2026-2027.

Además del programa de alimentación escolar universal, algunas familias todavía pueden acceder a ayudas adicionales como SUN Bucks / Summer EBT, una tarjeta con fondos para comprar alimentos, y SUN Meals, un programa de comidas gratuitas durante el periodo de vacaciones.

De acuerdo con el Departamento de Educación de California (CDE) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estos programas buscan garantizar que los niños y adolescentes tengan acceso a alimentos suficientes antes y durante el año escolar.

¿Qué comidas escolares gratis recibirán los estudiantes en California en agosto de 2026?

A partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, los estudiantes de escuelas públicas de California continuarán recibiendo desayuno y almuerzo gratuitos todos los días escolares.

El beneficio forma parte del Programa Universal de Comidas Escolares (Universal Meals Program), una iniciativa estatal que cubre a estudiantes desde Transitional Kindergarten (TK) hasta el grado 12.

Una de las principales características de este programa es que las familias no necesitan cumplir un requisito de ingresos para que sus hijos reciban los alimentos. Esto significa que los estudiantes pueden acceder a las comidas escolares sin importar la situación económica del hogar.

Sin embargo, los distritos escolares recomiendan que los padres completen los formularios de información económica que envían las escuelas, ya que estos documentos ayudan a determinar la cantidad de fondos estatales que recibe cada institución.

¿Qué ayuda de alimentos puedes recibir antes del regreso a clases?

Además de las comidas escolares durante el año académico, algunas familias todavía pueden acceder al programa SUN Bucks, también conocido como Summer EBT. Este beneficio entrega una tarjeta con 120 dólares por cada estudiante elegible para ayudar a comprar alimentos durante el verano.

El monto corresponde a:

40 dólares por agosto

La tarjeta puede utilizarse en comercios autorizados que acepten beneficios EBT, como supermercados y mercados de agricultores participantes. Algunos estudiantes reciben SUN Bucks automáticamente si la familia ya participa en programas como:

También pueden recibir el beneficio automáticamente algunos estudiantes identificados como:

Jóvenes bajo cuidado de crianza (foster care)

Estudiantes sin hogar

Estudiantes migrantes

En esos casos, la tarjeta se envía a la dirección registrada en el distrito escolar.

¿Todavía puedes solicitar SUN Bucks para el verano de 2026?

Las familias que no reciben la ayuda automáticamente todavía pueden presentar una solicitud si cumplen con los requisitos establecidos.

Según el Departamento de Educación de California, pueden calificar los hogares cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 185% del nivel federal de pobreza. Para solicitar el beneficio, los padres o tutores deben comunicarse con la escuela o el distrito escolar y completar alguno de estos formularios:

School Meal Application

Alternative Income Form

El plazo para entregar la documentación es el 31 de agosto de 2026. Las familias que cumplan con los requisitos podrán recibir los beneficios correspondientes al periodo de verano.

¿Dónde encontrar comidas gratuitas para niños durante agosto?

Mientras finalizan las vacaciones escolares, California mantiene activo el programa SUN Meals, que ofrece comidas gratuitas para niños y adolescentes en diferentes puntos del estado.

El programa está disponible para niños y jóvenes de 18 años o menos. No es necesario presentar una solicitud, demostrar ingresos o entregar documentos para participar. Tampoco se exige información sobre el estatus migratorio del menor.

Las comidas se entregan en lugares autorizados como:

Escuelas

Parques

Bibliotecas

Centros comunitarios

Por regulación federal, los alimentos deben consumirse en el lugar donde son entregados y no pueden llevarse a casa.

¿Cómo encontrar un sitio de comidas gratis en California?

Las familias pueden ubicar los centros participantes mediante las herramientas oficiales del Departamento de Educación de California.

Una opción es enviar un mensaje de texto con la palabra COMIDA al número 304-304.

También pueden consultar el mapa interactivo CA Meals for Kids, donde aparecen los lugares disponibles y sus horarios.

Antes de asistir, es recomendable verificar la información del sitio elegido, ya que las fechas y horas pueden variar según cada organización.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.