El Gobierno estadounidense prepara un sistema de inspección basado en IA en aeropuertos

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El DHS y la TSA preparan un nuevo sistema de inspección con IA. Foto Leonardo.ai.

Pasar por un filtro de seguridad en un aeropuerto casi nunca es la parte favorita de un viaje. Filas largas, revisiones y tiempos de espera forman parte de la rutina. Sin embargo, Estados Unidos quiere que esos controles sean más rápidos y, al mismo tiempo, más precisos.

Para lograrlo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya puso en marcha un plan que cambiará la manera en que se detectan posibles amenazas en aeropuertos y cruces fronterizos.

La iniciativa fue anunciada por el DHS el 14 de julio y contempla una colaboración con empresas privadas para desarrollar una nueva generación de herramientas de inspección que utilizarán inteligencia artificial, aprendizaje automático y grandes volúmenes de datos. La meta es fortalecer los controles de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en cientos de instalaciones de Estados Unidos.

¿En qué consiste el plan del DHS y la TSA para modernizar las inspecciones de seguridad?

El proyecto gira alrededor de un acuerdo denominado Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo (CRADA), específicamente del Consorcio de Intercambio de Datos del Sistema de Inspección.

De acuerdo con el comunicado oficial del DHS, esta alianza permitirá que empresas autorizadas compartan, validen, organicen y distribuyan información obtenida de los sistemas de inspección. Ese intercambio servirá para que desarrolladores de software diseñen algoritmos más eficientes capaces de identificar objetos potencialmente peligrosos.

La apuesta es ambiciosa. En lugar de que cada fabricante entrene sus sistemas de forma independiente, el gobierno pretende crear una infraestructura colaborativa donde distintos actores trabajen sobre una base de información mucho más amplia.

¿Cómo usará la inteligencia artificial en los controles de aeropuertos y fronteras?

Uno de los mayores desafíos para entrenar sistemas de Machine Learning es conseguir suficientes datos reales.

El DHS reconoce que obtener miles de imágenes y registros de inspección resulta costoso y poco práctico. Por esa razón, el proyecto incorpora el uso de datos sintéticos, es decir, información generada por computadora que reproduce escenarios reales sin comprometer material sensible.

Según la agencia, esta estrategia permitirá:

Entrenar algoritmos de detección de amenazas con mayor rapidez

Reducir los costos del desarrollo tecnológico

Mejorar la capacidad de identificar objetos peligrosos

Capacitar con mayor eficiencia a los oficiales de seguridad

El Laboratorio de Seguridad en el Transporte (TSL), perteneciente al DHS, supervisará qué tipo de información podrá compartirse para garantizar el cumplimiento de las normas federales sobre materiales restringidos.

Para el doctor Christopher Smith, director del TSL, el reto supera la capacidad de una sola organización. En declaraciones difundidas por el propio DHS, explicó que ninguna empresa ni el laboratorio cuentan por sí solos con el volumen de datos necesario para entrenar algoritmos realmente robustos.

¿Qué es el RCA Data Transfer Hub de la TSA?

Toda esta estrategia necesita un lugar donde almacenar y distribuir la información.

Por eso la TSA desarrolla el RCA Data Transfer Hub, una plataforma basada en la nube que funcionará como un centro de intercambio de datos entre fabricantes de equipos, laboratorios, desarrolladores de software y usuarios autorizados.

La agencia prevé que este repositorio facilite la incorporación de nuevas herramientas de inteligencia artificial en los sistemas de inspección utilizados en más de 450 aeropuertos comerciales de Estados Unidos, además de otras instalaciones que emplean tecnología similar.

¿Qué significará este cambio para los viajeros en Estados Unidos?

El DHS insiste en que el objetivo principal no es aumentar las revisiones físicas ni endurecer los controles para los pasajeros.

La apuesta consiste en hacer que los equipos sean más inteligentes, capaces de detectar amenazas con mayor precisión y de adaptarse rápidamente a nuevos riesgos mediante algoritmos que evolucionen conforme reciben más información.

Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase de desarrollo, deja claro hacia dónde apunta la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos: menos dependencia de sistemas tradicionales y más apoyo en inteligencia artificial y análisis avanzado de datos. Para millones de viajeros, esos cambios podrían traducirse en inspecciones más eficientes durante los próximos años, mientras la TSA incorpora gradualmente esta nueva tecnología en aeropuertos y puntos de entrada al país.

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