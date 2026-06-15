Comienza la temporada de huracanes en Estados Unidos: Nueva York supera a Florida entre las zonas de mayor riesgo

GENERANDO AUDIO...

Tormentas en Estados Unidos. Foto: AFP

Junio marca mucho más que el inicio del verano para millones de familias en Estados Unidos. También representa el comienzo de una época del año que genera inquietud en comunidades costeras, autoridades y expertos meteorológicos.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó oficialmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Aunque los pronósticos apuntan a una actividad por debajo de lo habitual, los especialistas insisten en algo que suele olvidarse con facilidad: basta una sola tormenta para cambiarlo todo.

La NOAA estima que durante esta temporada podrían formarse:

Entre 8 y 14 tormentas con nombre .

. De ellas, entre 3 y 6 alcanzarían la categoría de huracán .

. Entre 1 y 3 podrían convertirse en huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5).

¿Por qué la temporada de huracanes 2026 podría ser menos activa?

Gran parte de las previsiones están ligadas al posible fortalecimiento de “El Niño” durante los próximos meses. Este fenómeno climático altera los patrones atmosféricos y aumenta la cizalladura del viento en el Atlántico, una condición que dificulta la organización y fortalecimiento de los ciclones tropicales.

La NOAA calcula un 55% de probabilidades de que la temporada quede por debajo del promedio histórico, frente a un 35% de una temporada cercana a la normalidad y apenas un 10% de una más activa.

Nota clave: Meteorólogos coinciden en que una menor cantidad de tormentas no significa menor peligro. Las aguas del Atlántico y del Caribe continúan más cálidas de lo normal, lo que puede favorecer procesos de rápida intensificación cerca de la costa y reducir el tiempo de reacción para las comunidades vulnerables.

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo de huracanes en Estados Unidos?

Cuando se habla de huracanes, muchas personas piensan automáticamente en Florida. Sin embargo, los datos más recientes muestran una realidad mucho más compleja.

De acuerdo con el Informe sobre Riesgo de Huracanes 2026 de CoreLogic (citado como Cotality), el área metropolitana de Nueva York encabeza actualmente la lista nacional de exposición a daños por huracanes, con más de 3.27 millones de viviendas que enfrentan un riesgo moderado o alto por vientos huracanados. Esta cifra supera incluso a Houston (2.17 millones) y a Miami.

Lo más llamativo es que Nueva York también ocupa el primer lugar en riesgo por marejada ciclónica, con más de 631,000 viviendas potencialmente expuestas a inundaciones costeras, con un costo estimado de reconstrucción que supera los $1.93 billones de dólares. El problema real no radica en una mayor frecuencia de huracanes en el noreste, sino en la enorme concentración de población y propiedades de alto valor cerca de la costa.

Regiones con riesgo superior al promedio histórico en 2026:

Costa central y oriental del Golfo de México.

Carolinas del Norte y del Sur.

Sectores costeros de Virginia.

Sur de Nueva Inglaterra.

Área metropolitana de Nueva York.

¿Por qué Tampa, Miami y Nueva Inglaterra preocupan a los expertos?

Los meteorólogos observan con atención tres regiones que llevan décadas evitando impactos directos de grandes huracanes: Tampa (sin impacto directo desde 1921), Miami (con una pausa inusualmente larga) y el sur de Nueva Inglaterra (sin impactos desde el huracán Bob en 1991).

Los expertos advierten que estas largas pausas pueden generar una falsa sensación de seguridad. El crecimiento urbano en estas zonas ha sido enorme y millones de residentes jamás han vivido una evacuación por huracán.

Por esa razón, las autoridades recomiendan no esperar a que aparezca una tormenta para actuar. Preparar un kit de emergencia, revisar las rutas de evacuación y proteger documentos importantes continúa siendo la mejor defensa frente a una amenaza que, incluso en una temporada tranquila, sigue estando presente.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.