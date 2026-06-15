Control migratorio de ICE: así funciona el nuevo sistema de identificación por iris

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Foto de Matthew Hoen/NurPhoto/NurPhoto vía AFP

Para muchas familias latinas en Estados Unidos, la noticia no pasó desapercibida. Mientras algunos se preparan para las vacaciones de verano, otros escuchan con inquietud que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzará a utilizar una nueva herramienta para identificar personas durante arrestos y procedimientos migratorios. Se trata del escaneo de iris.

Se trata de una tecnología biométrica que analiza los patrones únicos de los ojos y que podría empezar a desplegarse en distintas oficinas del país durante las próximas semanas.

Para quienes viven en comunidades donde la presencia de agentes migratorios forma parte de la conversación diaria, la medida despierta preguntas legítimas sobre privacidad, vigilancia y el alcance de las nuevas tecnologías gubernamentales.

La medida fue autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante un contrato de $25.1 millones de dólares firmado el 22 de mayo con la empresa Bi2 Technologies. El acuerdo contempla la distribución de 1,570 dispositivos biométricos antes de que termine junio de 2026.

¿Qué es el escaneo de iris y cómo funciona el nuevo sistema biométrico de ICE?

El reconocimiento de iris forma parte de las tecnologías biométricas más avanzadas que existen actualmente. Su funcionamiento es relativamente simple de explicar, aunque mucho más complejo detrás de la pantalla. Cada persona posee patrones únicos en la parte coloreada del ojo.

Esos patrones permanecen prácticamente inalterables durante toda la vida y funcionan como una especie de identificación biológica irrepetible. Cuando un agente captura una imagen del iris, el sistema transforma esa fotografía en un código digital y lo compara con millones de registros almacenados en bases de datos gubernamentales.

Según la información difundida sobre el contrato, los agentes podrán utilizar:

Aplicaciones instaladas en teléfonos móviles

Escáneres portátiles para operativos de campo

Cámaras biométricas en centros de detención

Equipos capaces de capturar imágenes a una distancia de hasta 15 pies

En la práctica, esto significa que una persona podría ser identificada sin necesidad de proporcionar huellas dactilares o documentos. Incluso algunos equipos desarrollados por Bi2 Technologies tienen la capacidad para realizar lecturas a varios metros de distancia, una característica que ha alimentado el debate entre defensores de la privacidad y autoridades federales.

¿Para qué usará ICE el reconocimiento de iris?

Las autoridades migratorias de Estados Unidos sostienen que el objetivo principal es agilizar verificaciones de identidad y reducir errores durante procedimientos migratorios.

Entre los usos previstos destacan: Confirmación de identidad durante arrestos. Verificación de antecedentes migratorios. Identificación de personas con órdenes de deportación. Comprobación de información en procesos de remoción. Comparación con registros biométricos ya existentes.

La División de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) tendrá acceso permanente a una plataforma con aproximadamente cinco millones de registros biométricos, según documentos citados por NPR.

El DHS argumenta que estas herramientas permiten detectar casos de fraude documental o identidades múltiples con mayor rapidez. Sin embargo, para muchos expertos el debate apenas comienza.

Un caso reportado en Chicago mostró cómo agentes utilizaron un teléfono móvil para escanear los ojos de una migrante venezolana mientras verificaban su identidad durante un operativo migratorio.

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