Consulado sobre Ruedas de México llega a Los Ángeles: cómo agendar tu cita gratuita antes del 27 de junio

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La cita no tiene ningún costo; sin embargo, los trámites sí tienen precio. Foto AFP

Durante todo junio, el Consulado General de México en Los Ángeles llevará una diversidad de servicios a la población latina que vive en el sur de la ciudad a través de su programa de consulados móviles, conocido como Consulado sobre Ruedas.

El programa fue creado pensando en quienes tienen dificultades para moverse hasta las oficinas del Consulado, ya sea por trabajo, por falta de transporte o por cualquier otra razón. Las dos sedes habilitadas este mes en el área de Los Ángeles son Santa Fe Springs y la zona este de Los Ángeles, cada una con sus propias fechas de atención.

¿Dónde estará el Consulado sobre Ruedas en Los Ángeles este mes?

Las sedes confirmadas por el Consulado General de México para junio de 2026 son las siguientes:

Santa Fe Springs Fechas: del 2 al 6 / del 9 al 13 / del 16 al 18 / sábado 20 / del 22 al 27 de junio

Dirección: AJUA Jalisco, 12131 Telegraph Rd, Santa Fe Springs, CA 90670 Los Ángeles (zona este) Fechas: del 10 al 13 / del 16 al 18 / sábado 20 / del 22 al 27 de junio

Dirección: Mi Casa es Puebla, 328 S Indiana St, Los Angeles, CA 90063

La sede con mayor cobertura durante el mes es Santa Fe Springs, con atención prácticamente ininterrumpida hasta el último día del operativo. La de la zona este de Los Ángeles, en cambio, inició operaciones solo una semana después de la anterior, manteniendo la misma dinámica de operación.

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¿Qué trámites se pueden hacer y cuánto cuestan?

En todas las sedes del Consulado sobre Ruedas se pueden realizar tres trámites: pasaporte mexicano —tanto por primera vez como renovación—, matrícula consular y credencial para votar (INE). Una ventaja importante del programa es que no se requiere llevar copias ni fotografías para tramitar el pasaporte o la matrícula consular.

Sobre los costos, es importante tener claro que agendar la cita no tiene ningún costo; sin embargo, el trámite del pasaporte mexicano sí tiene un precio establecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que varía según la vigencia del documento. La matrícula consular y la credencial para votar, en cambio, se expiden sin costo. Al momento de sacar la cita, el personal consular puede informar el monto exacto para el pasaporte según el caso.

En algunos consulados sobre ruedas también se ofrece el trámite de doble nacionalidad, aunque ese servicio no está disponible en todas las sedes; conviene confirmarlo al momento de agendar.

¿Cómo agendar la cita?

Existen tres formas de reservar un lugar en el Consulado sobre Ruedas:

En línea: a través del portal citas.sre.gob.mx. Para ingresar es necesario contar con una Llave MX, que es el sistema de identificación digital del gobierno mexicano.

Por teléfono: llamando al 1-424-309-0009, de lunes a viernes en horario de atención consular.

Por WhatsApp: enviando un mensaje al mismo número (424) 309-0009.

El Consulado ha alertado a la comunidad sobre información falsa que circula en redes sociales, al recalcar que las citas no se agendan por Facebook ni a través de cuentas externas, perfiles personales o terceros, y nunca se solicitan pagos por WhatsApp para reservar un lugar o realizar trámites.

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