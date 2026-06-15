Checklist en el Mundial 2026: objetos prohibidos y errores que te pueden costar la entrada

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Foto: CARLOS MORENO / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

La experiencia del Mundial 2026 en Estados Unidos no solo dependerá del partido, también del cumplimiento de las normas de seguridad en los accesos a los estadios.

La FIFA y los recintos anfitriones han establecido protocolos similares a los utilizados en ligas como la NFL, donde se regulan estrictamente los objetos permitidos y el tipo de ingreso al estadio.

De acuerdo con la información oficial de la FIFA sobre seguridad en estadios, los controles de acceso incluyen inspección de bolsos, revisión de objetos personales y restricciones específicas.

Objetos prohibidos en los estadios del Mundial 2026

Los estadios aplicarán listas de objetos restringidos que no podrán ingresar bajo ninguna circunstancia. Entre los más comunes se encuentran:

Botellas de vidrio o metal

Envases grandes de líquidos

Objetos punzantes o cortantes

Drones o dispositivos aéreos

Pirotecnia o fuegos artificiales

Bastones de selfie o soportes extensibles

Bolsos grandes

En la mayoría de recintos en Estados Unidos, solo se permitirá el ingreso de bolsas transparentes de tamaño reducido, siguiendo la política estándar de seguridad aplicada en eventos masivos.

Ropa y accesorios que pueden causar problemas en el acceso

Aunque no existe una prohibición directa sobre la vestimenta, los protocolos de seguridad pueden restringir el ingreso de prendas o accesorios que dificulten la identificación del espectador o representen un riesgo operativo.

Entre los casos más habituales se incluyen:

Cascos o máscaras que cubran el rostro

Ropa con compartimentos ocultos

Accesorios voluminosos que impidan la revisión de seguridad

Además, algunos estadios pueden solicitar retirar chaquetas, sombreros o accesorios durante la inspección si dificultan el control visual en los accesos.

Errores comunes que pueden hacerte perder la entrada

Uno de los problemas más frecuentes en eventos deportivos de gran escala es el incumplimiento de normas básicas de acceso. Entre los errores más reportados se encuentran:

Llegar con bolsos no permitidos

No revisar la política específica del estadio

Intentar ingresar con bebidas externas

No respetar los controles de seguridad

Llegar tarde a los accesos de inspección

Las autoridades de los recintos pueden negar el ingreso sin reembolso si no se cumplen las condiciones establecidas en el reglamento del evento.

Documentos de identidad y qué hacer durante la revisión de seguridad

Estadio Azteca tras inauguración del Mundial. Foto: Cuartoscuro

Para ingresar a los estadios del Mundial 2026 en Estados Unidos, los aficionados deberán contar con su entrada digital oficial y, en algunos casos, un documento de identidad válido, especialmente si el boleto es nominal o si el personal de seguridad solicita verificación adicional.

Asimismo, se recomienda portar una identificación oficial como pasaporte o documento vigente emitido por el país de origen, ya que los controles pueden incluir verificación aleatoria de datos en los accesos.

Los oficiales de seguridad pueden abordar a los asistentes para revisiones adicionales.

En estos casos, las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir las instrucciones del personal del estadio y colaborar durante la inspección de pertenencias o escáneres de seguridad.

En caso de dudas o retención temporal en el acceso, el procedimiento estándar es dirigirse al personal de información del recinto o a los puntos de asistencia ubicados en las entradas principales, donde el equipo resolverá las incidencias relacionadas con boletos o control de acceso.

Para evitar inconvenientes, los organizadores recomiendan llegar con anticipación, revisar las normas del estadio específico y utilizar únicamente objetos permitidos dentro del listado oficial.

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