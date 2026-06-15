Texas elimina examen en español para la licencia de conducir: cómo aprobar ahora en inglés

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Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) en Texas. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) implementó un cambio en el proceso de obtención de la licencia de conducir (CDL), eliminando la opción de realizar el examen en español desde junio de 2026.

A partir de ahora, tanto el examen teórico como las pruebas prácticas deberán realizarse exclusivamente en inglés, alineándose con nuevos estándares de seguridad vial y comunicación en carretera en Estados Unidos.

¿Por qué Texas eliminó el examen en español para la licencia CDL?

La decisión responde a nuevas directrices de seguridad vial que exigen mayor dominio del inglés en conductores comerciales, de acuerdo con el comunicado del DPS.

Las autoridades estatales argumentan que los camioneros deben poder entender señales, instrucciones y protocolos de emergencia sin intermediarios.

Este cambio también se relaciona con revisiones federales sobre requisitos lingüísticos para licencias comerciales en Estados Unidos.

¿Quiénes se ven más afectados por este cambio en la CDL?

La eliminación del examen en español impacta principalmente a aspirantes hispanohablantes que buscan obtener la licencia comercial en Texas por primera vez.

Entre los grupos más afectados están:

Conductores de camiones de carga pesada

Choferes de transporte de pasajeros

Trabajadores del sector logístico

Aspirantes sin dominio avanzado del inglés técnico

Quienes ya cuentan con licencia vigente no necesariamente pierden su certificación, pero deberán adaptarse a procesos de renovación bajo el nuevo esquema.

¿Cómo aprobar el examen CDL ahora que es solo en inglés?

Para aprobar la licencia de camionero en Texas, ahora es fundamental dominar el inglés técnico del transporte comercial.

Los aspirantes deben enfocarse en:

Señales de tránsito en inglés

Vocabulario de seguridad vial

Instrucciones de inspección de vehículos

Procedimientos de carga y conducción segura

El DPS recomienda estudiar el manual oficial del Texas CDL en inglés y practicar con simuladores de examen para familiarizarse con el formato.

¿Es más difícil obtener la licencia de conducir en Texas con este cambio?

El contenido del examen no ha cambiado, pero el idioma sí representa una nueva barrera para muchos aspirantes.

Esto puede aumentar el tiempo de preparación para quienes no usan inglés de forma cotidiana en su entorno laboral o personal.

Sin embargo, las autoridades mantienen recursos gratuitos de estudio para apoyar a los candidatos en su preparación.

The Texas Department of Public Safety has ended Spanish-language testing for commercial driver’s license applicants. pic.twitter.com/gFmJHNjZzc — Texas Scorecard (@TexasScorecard) June 3, 2026

¿Qué impacto podría tener esta medida en otros estados?

La medida aplicada en Texas no es un caso aislado. En el estado de Florida, las autoridades también implementaron un cambio similar en los exámenes de licencias de conducir.

De acuerdo con reportes recientes, Florida eliminó la posibilidad de realizar los exámenes de conducción en español y otros idiomas, obligando a los aspirantes a completarlos únicamente en inglés. La medida entró en vigor en febrero de 2026 y afecta principalmente a quienes buscan regularizarse al trabajar con licencias extranjeras.

Este ajuste posiciona a Florida dentro de los estados con políticas más estrictas en cuanto al idioma requerido para obtener licencias de conducir comerciales y no comerciales.

¿Qué deben hacer ahora los aspirantes a la licencia de conducir en Texas?

Los aspirantes deben comenzar su preparación en inglés desde el inicio del proceso para evitar retrasos o fallos en el examen.

También es recomendable utilizar materiales oficiales del estado y practicar con exámenes simulados en línea.

Adaptarse al idioma técnico del transporte comercial será clave para aprobar la licencia de conducir en Texas bajo el nuevo sistema.

De esta forma, tanto en Texas como en Florida, los aspirantes a la licencia de conducir deben ahora prepararse exclusivamente en inglés, sin apoyo de exámenes traducidos.

Esto representa un cambio importante para la comunidad hispanohablante, especialmente en sectores como transporte de carga, logística y conducción de autobuses, donde la licencia de conducir comercial es un requisito clave.

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