Cómo bajar tu factura de luz y gas en Chicago este verano 2026

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Foto:. AFP

Con la llegada del verano de 2026, millones de hogares en Chicago incrementan el uso del aire acondicionado, ventiladores y sistemas de ventilación, lo que suele traducirse en un aumento significativo en las facturas de luz y gas.

Ante este escenario, el estado de Illinois mantiene programas de asistencia económica como el Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP), tarifas eléctricas reguladas por consumo según el horario del día y mecanismos de protección frente a cortes de servicio durante olas de calor extremo.

¿Qué es LIHEAP de Illinois y cuánto puede ayudar durante el verano?

De acuerdo con la Comisión de Comercio de Illinois (ICC), el Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy Assistance Program o LIHEAP) es un programa administrado en Illinois por el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica de Illinois (DCEO) que ayuda a hogares de bajos ingresos a pagar facturas de electricidad, gas natural y otros costos energéticos esenciales.

¿Qué tipo de ayuda ofrece LIHEAP?

Pago parcial de facturas de electricidad y gas natural

Apoyo para facturas atrasadas acumuladas

Asistencia en casos de riesgo de desconexión del servicio

En algunos casos, ayuda de emergencia para restablecer el servicio

En Illinois, la ayuda puede alcanzar hasta aproximadamente 500 dólares por hogar, dependiendo del nivel de ingresos, el tamaño de la familia y la disponibilidad de fondos estatales, según el DCEO.

¿Quién puede solicitarlo?

El programa está dirigido a hogares que cumplen con los límites de ingresos establecidos anualmente por el estado de Illinois. Estos límites se calculan en función del tamaño del hogar y el ingreso bruto mensual o anual.

Un hogar de una persona puede calificar con ingresos de hasta aproximadamente 3 mil 332 dólares mensuales

En hogares de dos personas, el límite se sitúa en torno a los 4 mil 357 dólares mensuales

Para tres personas, el ingreso máximo ronda los 5 mil 382 dólares mensuales

En hogares de cuatro personas, el límite es de aproximadamente 6 mil 407 dólares mensuales

Para cinco personas, el ingreso máximo se acerca a los 7 mil 432 dólares mensuales

En hogares de seis personas, el límite puede llegar a unos 8 mil 457 dólares mensuales

En hogares más grandes, el límite aumenta de forma progresiva según la fórmula establecida por el DCEO.

¿Cuándo se puede solicitar?

Las solicitudes para LIHEAP en Illinois suelen estar disponibles:

Desde octubre hasta mediados de agosto del año siguiente

O hasta que se agoten los fondos asignados por el estado

La disponibilidad depende directamente del presupuesto federal y estatal destinado al programa.

¿Cómo se solicita?

A través del portal oficial: https://helpillinoisfamilies.com

Por teléfono en la línea estatal de asistencia: 1-833-711-0374

Mediante agencias comunitarias locales autorizadas en cada condado

El proceso de aprobación suele tardar entre dos y cuatro semanas, dependiendo de la carga de solicitudes y la verificación de documentos.

¿Qué tarifas tiene ComEd para electricidad en Chicago en verano de 2026?

ComEd (Commonwealth Edison) es la principal compañía eléctrica de Chicago y gran parte del norte de Illinois.

La tarifa residencial se compone de un costo de suministro eléctrico más cargos de entrega, lo que determina el precio final que paga el usuario.

En términos generales, el costo de referencia del suministro eléctrico se sitúa alrededor de 10.399 centavos por kilovatio hora (kWh) durante el verano de 2026. A esto se suman cargos adicionales de distribución que elevan el costo total aproximado a cerca de 18 centavos por kWh, según datos regulatorios del estado.

Esto significa que el uso intensivo de aire acondicionado durante los meses de verano puede generar incrementos importantes en la factura mensual, especialmente en hogares sin sistemas de eficiencia energética.

¿Qué tarifas tiene Peoples Gas en Chicago?

Peoples Gas es el principal proveedor de gas natural en la ciudad de Chicago.

El precio del gas natural ha mostrado variaciones importantes en los últimos ciclos, situándose recientemente en torno a los 52,79 centavos por termio (therm), aunque este valor puede cambiar mensualmente según las condiciones del mercado energético.

En comparación con años anteriores, el costo del gas ha registrado incrementos significativos, lo que ha generado preocupación entre consumidores residenciales por el impacto en las facturas de invierno y verano.

¿Cómo funcionan las tarifas por horario de ComEd?

ComEd aplica sistemas de tarifas conocidos como Time-of-Use (TOU), que establecen precios diferentes según la hora del día.

¿Cuáles son las horas más caras?

Generalmente entre las 4:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Coinciden con el mayor consumo energético del día

¿Cuáles son las horas más baratas?

Madrugada y primeras horas de la mañana

Periodos posteriores a las 9:00 p.m.

¿Cómo se puede ahorrar?

Usar electrodomésticos como lavadoras o secadoras fuera del horario pico

Programar el aire acondicionado en horas de menor demanda

Cargar vehículos eléctricos durante la noche o madrugada

Consultar el consumo en la aplicación oficial de ComEd

¿Qué protecciones existen contra cortes de energía durante olas de calor?

El estado de Illinois cuenta con regulaciones que buscan proteger a los hogares durante episodios de calor extremo.

En determinadas condiciones climáticas, las empresas de servicios públicos no pueden proceder a cortes de energía sin autorización especial, especialmente en hogares considerados vulnerables o durante alertas por altas temperaturas sostenidas.

Estas medidas buscan evitar riesgos para la salud durante las olas de calor.

Cómo reducir el consumo de electricidad durante el verano

Las autoridades energéticas recomiendan medidas de eficiencia para reducir el consumo sin afectar el confort del hogar:

Mantener el termostato entre 78°F y 80°F

Evitar el uso intensivo de aire acondicionado en horas pico

Utilizar ventiladores como apoyo de enfriamiento

Sellar puertas y ventanas para evitar pérdida de aire frío

Usar electrodomésticos certificados de bajo consumo (ENERGY STAR)

Limpiar o reemplazar filtros del aire acondicionado regularmente

Qué hacer antes de que llegue la factura del verano

Antes de los meses de mayor consumo energético, las autoridades recomiendan:

Verificar si el hogar califica para LIHEAP

Confirmar el plan tarifario activo con ComEd

Ajustar el consumo eléctrico a horarios fuera de pico

Reducir el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo

Implementar medidas básicas de eficiencia energética en el hogar

En muchos casos, la combinación de asistencia estatal y cambios en los hábitos de consumo puede representar una reducción significativa en la factura total durante la temporada de verano.

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