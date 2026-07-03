Qué productos no puedes traer a Estados Unidos en la maleta

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La CBP hace cumplir leyes de otras 40 agencias federales. Foto: Cuartoscuro

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) cuenta con una serie de restricciones sobre lo que puede o no entrar al país. Sin embargo, y lejos de tratarse de reglamentos internos, la dependencia hace cumplir leyes de otras 40 agencias federales, entre ellas el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Por eso, la lista oficial de artículos prohibidos y restringidos abarca 25 categorías distintas, desde armas de fuego hasta tambores hechos con piel de animal. Algunas son obvias, pero otras sorprenden incluso a quienes viajan con frecuencia.

CBP distingue entre dos términos que no significan lo mismo. Lo prohibido está vetado por ley bajo cualquier circunstancia, como los juguetes peligrosos, la carne de caza silvestre o sustancias como la absenta y el Rohypnol. Lo restringido, en cambio, puede entrar si el viajero consigue un permiso especial, como ocurre con ciertas armas de fuego, frutas, verduras y productos de origen animal. La categoría en la que caiga cada producto determina qué tan complicado será cruzar la aduana con él.

¿Qué categorías de productos prohíbe o restringe la aduana de Estados Unidos?

La propia CBP publica una lista con 25 categorías de productos que requieren atención especial al cruzar la frontera: éstas son algunas de las que más afectan a los viajeros que visitan a familiares o hacen turismo.

Además de todo lo anterior, la CBP también prohíbe la entrada de estos elementos:

Bebidas alcohólicas

Materiales biológicos

Artículos de defensa o con aplicaciones militares

Trofeos de caza

Oro

Medicamentos (solo algunos)

Película fotográfica

Textiles

Artículos con marca registrada o derechos de autor

Alcohol (absenta)

K9 Snoopee encourages you to declare your items.

Know Before You Go: https://t.co/srH1GMwbUthttps://t.co/lkwBQReEUC — CBP (@CBP) July 2, 2026

¿Qué pasa si no declaras un producto prohibido en el aeropuerto?

La regla más importante, según la propia CBP, es declarar todo lo que se lleve, incluso si existe duda sobre si está permitido. Un artículo agrícola no declarado se confisca y puede generar una multa civil para el viajero. Todo lo confiscado o abandonado se destruye siguiendo métodos aprobados por el USDA para evitar la propagación de plagas y enfermedades.

La primera infracción por no declarar un artículo agrícola prohibido cuesta 300 dólares, según un caso documentado por la propia CBP en el puente internacional de Hidalgo, en Texas. Una segunda infracción eleva la sanción a 500 dólares, y si la cantidad decomisada se considera de uso comercial, la multa puede ser mucho mayor.

¿Las reglas cambian si el viaje es dentro de Estados Unidos?

El Departamento de Agricultura prohíbe o restringe el traslado de la mayoría de las frutas y vegetales frescos, además de ciertas plantas como las flores, desde Hawái y Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. hacia el resto del país. La razón es la misma que aplica a los vuelos internacionales: una plaga o enfermedad invasora en una sola pieza de fruta o planta puede generar pérdidas millonarias en la agricultura del país.

La misma vigilancia opera en los cruces terrestres desde Canadá, donde también existen restricciones para evitar el ingreso de plagas y enfermedades extranjeras.

¿Cuánto dinero puedes llevar en la maleta sin declararlo?

El límite no tiene que ver con productos, sino con efectivo. Según la propia CBP, cualquier persona que entre a Estados Unidos con más de 10 mil dólares en efectivo o instrumentos monetarios está obligada a declararlo, sin importar si viaja solo o en familia.

¿Qué deben saber quienes viajan a Estados Unidos por el Mundial 2026?

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA (APHIS) habilitó una página específica para quienes viajan por el Mundial 2026, donde explica los requisitos para ingresar con mascotas, alimentos, productos agrícolas y derivados de origen animal. La dependencia recomienda no llevar mascotas a Estados Unidos sólo para el torneo, ya que obtener el certificado de salud para el regreso puede tardar entre 3 y 4 semanas o más.

Las mismas categorías de productos prohibidos y restringidos que aplican a cualquier viajero rigen también para quienes asisten a un partido.

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