TSA confirma qué teléfono no puede volar en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Qué teléfonos no pueden ir en avión de EE. UU. Foto creada con Leonardo.ai.

Viajar en avión en Estados Unidos se ha vuelto una experiencia cada vez más vigilada, especialmente cuando hablamos de dispositivos electrónicos que llevamos en el bolsillo. Una duda ha vuelto a circular con fuerza: qué tipo de teléfono móvil no está permitido en los aviones estadounidenses, y por qué sigue siendo un tema vigente casi una década después.

¿Qué tipo de teléfono móvil no está permitido en los aviones estadounidenses?

El dispositivo que sigue generando alertas es el Samsung Galaxy Note7. Este modelo de teléfono inteligente fue catalogado como un riesgo de incendio y, desde 2016, tiene prohibición total en vuelos con origen, destino o dentro de Estados Unidos.

La medida no distingue: no puede ir en equipaje de mano, ni en maletas documentadas, ni tampoco ser transportado por el pasajero. La restricción sigue activa pese a que el aparato ya está fuera del mercado.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene la advertencia vigente y recuerda constantemente esta norma a los viajeros.

¿Por qué está prohibido el Samsung Galaxy Note7 en vuelos estadounidenses?

La razón es directa y preocupante. El dispositivo presentaba fallas en su batería de iones de litio, lo que provocó sobrecalentamientos, incendios e incluso explosiones en distintos casos reportados a nivel global. Según reportes citados por The Mirror US, estos incidentes llevaron a una retirada masiva del producto y a una orden federal de emergencia emitida en 2016.

El problema no fue menor. La seguridad aérea se vio obligada a reaccionar con rapidez, porque un solo dispositivo defectuoso puede convertirse en un riesgo dentro de una cabina presurizada.

¿Qué dicen la TSA y la FAA sobre teléfonos móviles y baterías?

La Administración de Seguridad en el Transporte, conocida como TSA, junto con la Administración Federal de Aviación (FAA), han reforzado en los últimos años las reglas sobre baterías de litio. El caso del Note7 abrió un precedente que todavía pesa en la regulación actual.

Hoy las autoridades advierten que no sólo este teléfono está bajo vigilancia, sino también otros dispositivos como baterías externas, cargadores portátiles y repuestos de litio que no pueden ir en el equipaje documentado.

La idea es simple: reducir cualquier posibilidad de incendio en pleno vuelo.

¿Qué pueden llevar los pasajeros en los vuelos dentro de Estados Unidos?

La TSA recomienda revisar siempre las normas antes de llegar al aeropuerto. Aunque el Galaxy Note7 es el caso más extremo, el control sobre dispositivos electrónicos sigue siendo estricto.

En general, los pasajeros pueden llevar:

Teléfonos móviles actuales y aprobados

Tabletas y laptops con baterías instaladas

Baterías externas únicamente en equipaje de mano

Cargadores personales bajo ciertas condiciones

Lo que no cambia es la recomendación constante: evitar improvisaciones en el control de seguridad.

El tema ha vuelto a circular en redes sociales tras videos virales que recordaron la prohibición del Note7, algo que muchos viajeros desconocen todavía. Con el aumento de vuelos internacionales por eventos como el Mundial 2026, este tipo de normas vuelve a cobrar relevancia en aeropuertos saturados y con pasajeros que llegan por primera vez al país.

Las autoridades insisten en que revisar las normas antes de volar puede evitar retrasos, sanciones y situaciones incómodas en los controles de seguridad aeroportuaria TSA.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.