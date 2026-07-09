Cómo evitar las estafas de “dinero gratis” en Estados Unidos: 3 consejos para protegerse

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Foto: AFP

Recibir un mensaje anunciando que fue seleccionado para recibir una subvención, un cheque del gobierno o un premio inesperado puede parecer una excelente noticia. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una estrategia utilizada por estafadores para obtener dinero o información personal de las víctimas.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) advierte que este tipo de fraude suele difundirse mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería. Los delincuentes suelen utilizar nombres de agencias federales, bancos o empresas conocidas para hacer que la oferta parezca legítima.

La agencia recuerda que ningún programa gubernamental ni organización seria entrega “dinero gratis” a cambio de un pago previo o de información financiera. Conocer las señales de alerta puede ayudar a evitar pérdidas económicas y el robo de identidad.

Scammers can make any name or number show up on your caller ID. That’s called spoofing. They’re now spoofing FTC’s Consumer Response Center phone number. But it’s not the FTC calling. It’s a scam. Don’t engage. Hang up and then tell the FTC at https://t.co/gGdaxxrxVw pic.twitter.com/17MhqcwLUM — FTC (@FTC) July 8, 2026

Cómo evitar las estafas de dinero gratis: nunca pague para recibir un premio o una ayuda

La primera señal de alerta aparece cuando le piden dinero para acceder a un supuesto beneficio.

Según la FTC, los estafadores suelen afirmar que la víctima calificó para una subvención federal, ganó un premio o recibirá un cheque, pero antes debe cubrir supuestos gastos administrativos, impuestos, tarifas de procesamiento o costos de envío.

En algunos casos incluso solicitan que el pago se haga mediante tarjetas de regalo, aplicaciones de pago instantáneo, criptomonedas o transferencias bancarias, ya que estos métodos son difíciles de rastrear y recuperar.

La recomendación es clara: si alguien le pide pagar para recibir dinero, probablemente se trate de una estafa.

Las ayudas gubernamentales legítimas no exigen enviar dinero por adelantado para poder recibir un beneficio.

Cómo evitar las estafas de dinero gratis: confirme que la oferta proviene de una fuente oficial

Otra recomendación de la FTC es desconfiar de cualquier mensaje inesperado que prometa dinero fácil.

Los delincuentes suelen hacerse pasar por agencias del gobierno, organizaciones benéficas o empresas conocidas utilizando logotipos oficiales, nombres similares e incluso páginas web que aparentan ser auténticas.

Por esa razón, antes de responder o hacer clic en un enlace, conviene verificar si la información aparece publicada en el sitio oficial de la institución correspondiente.

Las autoridades también recomiendan desconfiar de mensajes que generen presión para actuar de inmediato con frases como:

“Debe reclamar el dinero hoy”

“Su premio vencerá en pocas horas”

“Solo quedan unos minutos para confirmar”

Los estafadores utilizan el sentido de urgencia para impedir que las personas verifiquen la información antes de tomar una decisión.

Cómo evitar las estafas de dinero gratis: nunca comparta información personal o bancaria

Muchas de estas estafas no solo buscan obtener dinero, sino también recopilar información personal que luego puede utilizarse para cometer otros delitos.

Entre los datos que los delincuentes suelen solicitar se encuentran:

Número de Seguro Social.

Información de cuentas bancarias.

Números de tarjetas de crédito o débito.

Fotografías de documentos de identidad.

Contraseñas o códigos de verificación enviados por mensaje de texto.

La FTC recomienda no compartir este tipo de información con personas desconocidas ni con supuestas agencias que contacten de manera inesperada.

Si una entidad gubernamental necesita comunicarse con un ciudadano por un trámite oficial, normalmente utilizará los canales establecidos y nunca solicitará información confidencial mediante mensajes de texto o redes sociales.

¿Qué hacer si cree que fue víctima de una estafa de dinero gratis en Estados Unidos?

Si sospecha que realizó un pago o compartió información personal como parte de un fraude, actuar rápidamente puede reducir las consecuencias.

La FTC recomienda contactar de inmediato a la institución financiera para reportar la operación y solicitar el bloqueo de cuentas o tarjetas si es necesario. También aconseja cambiar las contraseñas de los servicios comprometidos y activar medidas adicionales de seguridad cuando estén disponibles.

Además, los consumidores pueden presentar un reporte a través del portal oficial de la FTC, lo que permite a las autoridades identificar nuevas modalidades de fraude y alertar a otras personas.

Si el estafador obtuvo información sensible, como el número de Seguro Social o datos bancarios, también es recomendable vigilar el historial crediticio y reportar cualquier actividad sospechosa.

Las autoridades insisten en que la mejor defensa sigue siendo la prevención: desconfiar de las promesas de “dinero gratis”, verificar siempre la fuente de la información y recordar que ninguna agencia legítima cobra por entregar un premio, una subvención o un beneficio gubernamental.

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