Tormentas eléctricas en Estados Unidos durante el Mundial 2026: por qué pueden suspender partidos y protocolos de seguridad

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Tormentas eléctricas durante el Mundial de la FIFA 2026. Foto Leonardo.ai.

Ver un partido del Mundial de la FIFA 2026 interrumpido por una tormenta puede parecer exagerado para quienes vienen de países donde la lluvia rara vez detiene el futbol. En Estados Unidos, sin embargo, el verdadero enemigo no es el agua. Son los rayos. Y durante el verano, cuando se disputa buena parte del Mundial 2026, ese riesgo forma parte de la vida cotidiana en muchas ciudades sede.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierte que el país registra alrededor de 100 mil tormentas eléctricas al año, de las cuales cerca del 10% llegan a ser severas. Esa realidad explica por qué los organizadores cuentan con protocolos estrictos para proteger a jugadores, aficionados y personal de los estadios cuando la actividad eléctrica aparece cerca de un recinto deportivo.

¿Por qué las tormentas eléctricas pueden suspender partidos del Mundial 2026?

La razón es sencilla: un rayo puede caer incluso cuando la lluvia todavía no llega al estadio.

Según la NOAA, toda tormenta con truenos produce descargas eléctricas. Eso significa que escuchar un trueno ya representa una señal de peligro. En eventos masivos al aire libre, la prioridad deja de ser el espectáculo y pasa a ser la seguridad.

En Estados Unidos, los protocolos deportivos suelen ordenar la suspensión temporal del juego cuando se detecta actividad eléctrica dentro de un radio determinado del estadio. El encuentro solo puede reanudarse después de que transcurra un periodo sin nuevos rayos, una práctica habitual en competencias universitarias, ligas profesionales y grandes eventos internacionales.

Es una decisión que a veces desespera a los aficionados. También evita tragedias.

¿Cómo se forman las tormentas eléctricas que amenazan al Mundial 2026?

Las tormentas nacen cuando confluyen aire cálido, humedad y corrientes ascendentes, explica la NOAA.

El calor del verano hace que el aire húmedo ascienda. Al enfriarse en capas superiores de la atmósfera, se forman grandes nubes de desarrollo vertical. Dentro de ellas chocan partículas de hielo que generan enormes cargas eléctricas. Cuando esa energía se libera aparece el rayo, seguido del trueno que todos conocemos.

Durante su etapa de mayor intensidad, estas tormentas también pueden producir:

Lluvias torrenciales

Granizo

Vientos superiores a 57 mph

Tornados, en los casos más severos

Por esa razón, un partido no solo puede detenerse por los rayos. El viento extremo o una tormenta severa también representan riesgos para miles de personas reunidas en un estadio.

¿Qué ciudades y regiones de Estados Unidos enfrentan mayor riesgo de tormentas eléctricas?

No todas las sedes del Mundial estarán expuestas de la misma manera.

La NOAA señala que la mayor amenaza de tormentas severas se concentra desde Texas hasta el sur de Minnesota, aunque ningún estado está completamente libre de este fenómeno.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añaden otro dato revelador: Florida es considerada la capital de los rayos en Estados Unidos y encabeza históricamente el número de personas lesionadas por descargas eléctricas. También destacan estados como Texas, Colorado, Carolina del Norte, Alabama, Arizona, Georgia, Misuri, Nueva Jersey y Pensilvania.

El calendario tampoco ayuda. Los CDC indican que julio concentra la mayor cantidad de muertes relacionadas con rayos, especialmente entre el mediodía y las seis de la tarde, justo cuando suelen disputarse numerosos eventos deportivos.

¿Qué tan peligroso es un rayo durante un evento deportivo?

Aunque las probabilidades individuales de ser alcanzado por un rayo son menores a una en un millón, los CDC estiman que unos 40 millones de rayos impactan el suelo estadounidense cada año.

La mayoría de las víctimas se encontraba realizando actividades al aire libre. Deportes, pesca, navegación o simplemente permanecer en espacios abiertos representan algunos de los escenarios con mayor riesgo.

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