California ofrece hasta mil 800 dólares para pagar recibos de luz y gas atrasados: conoce si calificas

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Factura de la luz en California. Foto creada con Leonarodo.ai.

Ponerse al día con los recibos de luz y gas puede parecer una meta imposible cuando las cuentas siguen acumulándose. Para miles de familias de California, esa presión podría disminuir gracias a un programa que ofrece hasta mil 800 dólares para reducir facturas vencidas. La ayuda ya está disponible, pero el dinero no permanecerá ahí para siempre.

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) confirmó la ampliación de su programa de asistencia económica para clientes con pagos atrasados. La iniciativa está dirigida a hogares que cumplen ciertos requisitos de ingresos y busca evitar que las deudas de energía sigan creciendo. La empresa destinó casi 30 millones de dólares para esta nueva etapa del programa, por lo que recomienda realizar el trámite cuanto antes.

¿Quiénes pueden recibir los hasta mil 800 dólares?

La respuesta depende de dos factores: los ingresos del hogar y el número de personas que viven en la vivienda.

El beneficio no consiste en un único pago. En realidad, combina dos programas de apoyo. El primero es Match My Payment, mediante el cual PG&E iguala, dólar por dólar, el dinero que aporta el cliente para reducir su deuda, con un máximo de mil dólares. El segundo es REACH, que puede agregar hasta 800 dólares adicionales como crédito sobre la cuenta.

Juntos permiten que un hogar reciba hasta mil 800 dólares para disminuir sus facturas pendientes.

Según explica PG&E, una familia de cuatro integrantes que tenga ingresos anuales inferiores a 132 mil dólares puede reunir las condiciones necesarias para acceder al apoyo.

Los límites de ingresos son los siguientes:

1 o 2 personas: hasta 86 mil 560 dólares al año

hasta al año 3 personas: hasta 109 mil 280 dólares

hasta 4 personas: hasta 132 mil dólares

hasta 5 personas: hasta 154 mil 720 dólares

hasta dólares 6 personas: hasta 177 mil 440 dólares

hasta dólares 7 personas: hasta 200 mil 160 dólares

hasta dólares 8 personas: hasta 222 mil 880dólares

Aunque estas cifras pueden parecer elevadas para un programa de asistencia, reflejan el alto costo de vida que enfrentan muchas familias en distintas regiones de California, donde incluso hogares con ingresos de seis cifras pueden tener dificultades para cubrir servicios básicos.

¿Cómo aplicar al programa para pagar deudas de energía en California?

El proceso es completamente en línea. Los clientes deben ingresar al portal oficial de PG&E, verificar que cumplen con los requisitos e inscribirse en el programa correspondiente.

Existe un requisito importante: el programa está diseñado para clientes con un saldo vencido de al menos 100 dólares. Además, cada aportación realizada cubre como mínimo 50 dólares sobre la deuda pendiente, gracias al esquema de igualación de pagos.

Otro detalle que conviene tener presente es que los recursos se entregan por orden de llegada. Esto significa que esperar demasiado puede dejar fuera a quienes sí cumplen con todos los requisitos, simplemente porque el presupuesto ya se agotó.

PG&E también informó que los clientes elegibles pueden recibir más de un apoyo durante el año, siempre que el programa continúe contando con recursos disponibles y se mantengan las condiciones establecidas.

Para muchas familias, esta ayuda representa algo más que un descuento en la factura. En momentos en que el costo de los servicios públicos sigue presionando el presupuesto doméstico, acceder a un programa como Match My Payment puede marcar la diferencia entre seguir acumulando deuda o comenzar, poco a poco, a recuperar estabilidad financiera.

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