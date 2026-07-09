Tu empleador en California te pidió pasar por E-Verify y no pasaste: qué opciones tienes

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Quienes enfrentan problemas con el E-Verify, no pierde su empleo. Foto: Cuartoscuro

El E-Verify es el sistema electrónico gratuito que el Gobierno federal pone a disposición de los empleadores en Estados Unidos para confirmar si un trabajador recién contratado tiene autorización para trabajar, comparando los datos del Formulario I-9 contra los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Administración del Seguro Social (SSA).

Un trabajador que recibe una discrepancia en ese cruce de información no pierde su empleo de forma automática, aunque el aviso genere alarma inmediata en cualquier persona que dependa de ese ingreso. Cuando los datos no coinciden, el sistema emite lo que E-Verify.gov llama Tentative Nonconfirmation o TNC, el aviso oficial que da inicio a todo el proceso.

Lo que sí resulta claro desde el primer momento es el plazo que corre para el trabajador, apenas 10 días hábiles del gobierno federal para decidir su siguiente paso, aunque ese número por sí solo no dice nada sobre cómo se resuelve realmente el caso ni sobre qué pasa si el empleador se equivocó al capturar los datos.

¿Qué debe hacer el trabajador cuando recibe el aviso de discrepancia?

El empleador está obligado a imprimir y entregar el Further Action Notice, el documento que explica la discrepancia y detalla las opciones disponibles, según describe E-Verify.gov en su sitio oficial. A partir de ese momento, el trabajador cuenta con 10 días hábiles del gobierno federal para decidir si impugna el resultado o si opta por no hacerlo.

Antes de tomar cualquier decisión conviene revisar que el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social se hayan capturado sin errores, porque un dato mal escrito puede generar una discrepancia que nada tiene que ver con el estatus migratorio real de la persona. Si el error fue del empleador al ingresar los datos, el caso puede anularse y corregirse sin mayores consecuencias.

Durante todo este periodo, el empleador no puede despedir, suspender, retrasar la capacitación ni retener o reducir el salario del trabajador por el simple hecho de tener una discrepancia abierta, de acuerdo con las reglas publicadas por E-Verify.gov. Tampoco puede pedirle actualizaciones sobre si ya se comunicó con el gobierno, algo que muchas empresas ignoran o pasan por alto.

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¿Cómo se impugna una discrepancia y qué pasa si no se resuelve?

Quien decide contestar el aviso tiene varias vías para resolverlo:

Crear o iniciar sesión en una cuenta de myE-Verify para enviar documentos electrónicamente al DHS

Llamar al DHS al número que aparece en el Referral Letter que entrega el empleador

Acudir en persona a la oficina local del Seguro Social cuando la discrepancia proviene de la SSA

El trabajador y el empleador deben firmar y fechar el aviso original, y después el empleador tiene que indicar en el sistema que la persona eligió impugnar el resultado. En ese momento se genera el Referral Letter, que marca un segundo plazo distinto al primero: el trabajador debe contactar a la SSA o al DHS dentro de los siguientes 8 días hábiles del gobierno federal, un reloj que empieza a correr una vez tomada la decisión de impugnar.

Si el trabajador decide no impugnar, o si tras el proceso el caso se convierte en una Final Nonconfirmation, el empleador queda obligado a terminar la relación laboral. Continuar empleando a alguien después de ese resultado puede generar una presunción de que la empresa contrató a sabiendas a una persona sin autorización para trabajar.

¿Qué protección adicional tienen los trabajadores en California?

California añade una capa de protección que no existe en otros estados: la Sección 2814 del Código Laboral prohíbe a los empleadores privados usar E-Verify para revisar a un empleado actual o a un solicitante que todavía no recibió una oferta formal de trabajo, salvo que la ley federal lo exija. Un empleador que usa el sistema fuera de esos límites enfrenta una multa civil de hasta 10 mil dólares por cada infracción, según el texto vigente de la ley estatal.

Esta regla busca evitar que el sistema se use como herramienta de discriminación contra ciertos candidatos antes de que exista una oferta de trabajo formal. Un trabajador que sospeche que su empleador corrió su verificación en el momento equivocado, por ejemplo antes de contratarlo, puede consultar a un abogado laboral, debido a ese uso indebido es un asunto distinto al resultado de la TNC y se evalúa por separado.

Mientras se resuelve cualquiera de estos caminos, mantener organizada la documentación que acredita el permiso de trabajo vigente, el EAD, el recibo de renovación o la carta de la SSA, ayuda a evitar retrasos adicionales frente al empleador. Lo mismo aplica para quienes ya enfrentan otro tipo de espera prolongada, como ocurre con quienes tramitan la renovación de su Green Card y deben protegerse mientras el proceso avanza.

Los trabajadores de California, además, tienen acceso a las reglas de salario mínimo y derechos laborales vigentes en el estado, un recurso útil si además de la discrepancia en E-Verify surgen dudas sobre pagos retenidos mientras el caso sigue abierto.

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