Cómo funciona la nueva herramienta que permite reportar inmigrantes y seguir arrestos en vivo

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La herramienta permite realizar monitoreos en vivo de arrestos.

La Casa Blanca lanzó de manera reciente un portal oficial llamado aliens.gov, desde donde cualquier persona puede rastrear arrestos migratorios del ICE en tiempo real y reportar a inmigrantes indocumentados ante las autoridades.

A través de un anuncio en X, con un video de 10 segundos, la administración Trump presentó la plataforma bajo un lema controversial: “Caminan entre nosotros.”

Su diseño oscuro con tipografía verde estilo ciencia ficción, sus referencias a invasiones extraterrestres y su tono deliberadamente provocador generaron una ola de reacciones entre funcionarios, organizaciones de defensa de inmigrantes y usuarios en redes sociales,

¿Qué tiene el portal y cómo funciona?

Según medios como NBC New York, aliens.gov concentra cuatro funciones principales en una sola plataforma:

Contador de “encuentros” en tiempo real: al momento de su lanzamiento, el sitio registraba más de 3.1 millones de “encuentros” migratorios acumulados. La Casa Blanca no especificó el período exacto que cubre ese conteo, aunque el Departamento de Seguridad Nacional define “encuentros” como una categoría que incluye arrestos, detenciones en puertos de entrada y personas procesadas para deportación.

al momento de su lanzamiento, el sitio registraba más de 3.1 millones de “encuentros” migratorios acumulados. La Casa Blanca no especificó el período exacto que cubre ese conteo, aunque el Departamento de Seguridad Nacional define “encuentros” como una categoría que incluye arrestos, detenciones en puertos de entrada y personas procesadas para deportación. Mapa interactivo de arrestos por estado y ciudad: el portal permite filtrar por ubicación para ver el número de detenciones del ICE en cada área del país, con información sobre las nacionalidades de los detenidos, cargos penales y presuntas afiliaciones a pandillas.

el portal permite filtrar por ubicación para ver el número de detenciones del ICE en cada área del país, con información sobre las nacionalidades de los detenidos, cargos penales y presuntas afiliaciones a pandillas. Línea de denuncias: el sitio incluye un enlace directo a la línea de reportes del ICE para que cualquier usuario pueda enviar información sobre “extranjeros sospechosos” en su comunidad.

el sitio incluye un enlace directo a la línea de reportes del ICE para que cualquier usuario pueda enviar información sobre “extranjeros sospechosos” en su comunidad. Formulario de pistas: además de la línea telefónica, el portal integra un formulario digital para enviar reportes escritos sobre personas sin estatus migratorio legal.

El nombre del portal y la polémica que generó

Tras el lanzamiento de la plataforma, las críticas y comentarios respecto a la palabra “alien” se convirtieron en parte central de la conversación. En inglés, la palabra tiene dos acepciones: extraterrestre y extranjero.

El portal aprovechó esa ambigüedad de forma deliberada, con frases que imitan el lenguaje de las películas de ciencia ficción: “Durante 60 años, el gobierno de EE.UU. ha guardado un secreto. Los aliens han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios”, dice el texto de introducción, antes de aclarar que se refiere a inmigrantes indocumentados.

El tono del sitio generó críticas inmediatas. Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN, una organización de defensa de inmigrantes, señaló a Telemundo 47 que la manera en que presentan el portal “trata de ser gracioso” con un asunto que afecta directamente la vida de millones de familias. El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, respondió en X con una frase directa: “Sigo buscando vida inteligente en la Casa Blanca.”

Still looking for intelligent life in the White House https://t.co/XnJeQJMprg — Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) May 29, 2026

La Casa Blanca defendió el lanzamiento ante Fox News argumentando que se trata de “un esfuerzo pionero para llamar la atención sobre los riesgos que generó la frontera porosa de la administración anterior.”

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