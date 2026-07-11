Cómo identificar llamadas falsas del IRS y agencias del Gobierno en Estados Unidos

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Foto generado con Leonardo.io

Recibir una llamada de alguien que asegura trabajar para el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o para otra agencia del gobierno puede generar preocupación. Los estafadores lo saben y aprovechan esa reacción para presionar a las víctimas a entregar dinero o información personal.

De acuerdo con el IRS y la Comisión Federal de Comercio (FTC), los delincuentes suelen hacerse pasar por funcionarios públicos para exigir pagos inmediatos, amenazar con arrestos o solicitar datos financieros. Estas llamadas pueden parecer reales porque, en algunos casos, los estafadores manipulan el identificador de llamadas para mostrar números oficiales.

Conocer cómo actúan estas estafas es la mejor forma de evitar caer en el fraude.

Cómo reconocer una llamada falsa del IRS

El IRS advierte que existen varias señales que permiten identificar una llamada fraudulenta.

Desconfía si la persona:

Exige un pago inmediato por teléfono

Solicita pagar mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias bancarias

Amenaza con arrestarte, deportarte o cancelar beneficios si no pagas de inmediato

Se niega a darte tiempo para verificar la información

Pide información bancaria, contraseñas o números completos de tarjetas de crédito

Si ocurre alguna de estas situaciones, lo más recomendable es terminar la llamada.

¿Cómo se comunica realmente el IRS?

El IRS explica que, en la mayoría de los casos, el primer contacto con un contribuyente se realiza por correo postal, no mediante llamadas telefónicas inesperadas.

Solo en situaciones específicas un funcionario puede comunicarse por teléfono, pero normalmente ocurre después de que ya existe un proceso abierto o una notificación previa enviada por escrito.

Además, el organismo nunca exige pagos utilizando métodos poco convencionales como tarjetas de regalo o aplicaciones de pago.

Otras agencias del gobierno también son utilizadas por estafadores

Los delincuentes no solo utilizan el nombre del IRS.

La FTC advierte que también es frecuente que suplanten a instituciones como:

Administración del Seguro Social (SSA)

Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)

Medicare

FBI

Departamento del Tesoro

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

El objetivo suele ser el mismo: generar miedo para que la víctima entregue dinero o información confidencial.

Qué hacer si recibes una llamada sospechosa

Si sospechas que quien llama no pertenece realmente a una agencia gubernamental, los expertos recomiendan:

No proporcionar información personal

No confirmar números de Seguro Social ni datos bancarios

Colgar la llamada

Buscar el número oficial de la agencia en su sitio web y comunicarte directamente

Reportar el intento de fraude al IRS o a la FTC

Tomar unos minutos para verificar la información puede evitar pérdidas importantes.

Qué nunca hará una agencia federal por teléfono

Las agencias federales recuerdan que existen ciertas prácticas que nunca utilizan durante una llamada inicial.

Por ejemplo, no suelen:

Amenazar con enviar inmediatamente a la policía

Exigir un pago sin ofrecer la posibilidad de apelar

Solicitar pagos mediante tarjetas de regalo

Pedir criptomonedas para resolver un supuesto problema

Presionar para que la decisión se tome durante la misma llamada

Estas tácticas son características de los fraudes telefónicos.

Las estafas telefónicas siguen creciendo en Estados Unidos

Las autoridades advierten que este tipo de fraude continúa evolucionando gracias al uso de nuevas tecnologías.

Hoy los delincuentes pueden falsificar el número desde el que llaman, utilizar voces generadas con inteligencia artificial o disponer de información obtenida en filtraciones de datos para hacer que la conversación parezca legítima.

Por ello, tanto el IRS como la FTC insisten en una recomendación sencilla: nunca tomar decisiones bajo presión durante una llamada inesperada. Si existe una duda sobre impuestos, beneficios o cualquier trámite federal, lo más seguro es colgar, consultar directamente con la agencia correspondiente mediante sus canales oficiales y reportar cualquier intento de suplantación.

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