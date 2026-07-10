¿Cómo proteger tus cuentas bancarias siendo inmigrante en 2026: lo que cambia con la nueva directiva del Tesoro?

GENERANDO AUDIO...

FinCEN indicó 18 señales de alerta que los bancos deben vigilar. Foto: Cuartoscuro

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) envió instrucciones nuevas a todos los bancos del país. El brazo del Departamento del Tesoro que vigila el sistema financiero emitió el 5 de junio de 2026 un aviso conjunto que pide a los bancos estar atentos a señales de fraude de identidad y de nómina relacionadas con la contratación de trabajadores sin autorización para trabajar.

El documento no obliga a los bancos a preguntar por el estatus migratorio de sus clientes, algo que sí se había filtrado como posibilidad semanas antes. Lo que sí cambia, y que puede afectar a cualquier persona con cuenta bancaria, es qué tipo de movimientos empiezan a llamar la atención de las instituciones financieras.

El aviso, identificado como FIN-2026-A002, responde a la orden ejecutiva 14406, “Restoring Integrity to America’s Financial System”, firmada por el presidente Donald Trump el 19 de mayo de 2026. La orden instruyó al Departamento del Tesoro a emitir lineamientos, no un mandato obligatorio, después de que la banca presionara durante meses para evitar una regla que hiciera obligatorio recolectar el estatus migratorio de cada cliente.

“Esta administración no permitirá que extranjeros sin autorización legal abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes trabajadores”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

¿Qué señales de alerta van a vigilar los bancos?

FinCEN identificó 18 señales de alerta que los bancos deben monitorear, casi todas relacionadas con el uso irregular del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y con esquemas de pago en efectivo fuera de nómina. Entre ellas está abrir una cuenta con un ITIN o un pasaporte extranjero para una supuesta empresa pequeña en construcción, agricultura, servicio doméstico u hospitalidad, y recibir depósitos recurrentes de cheques de varias compañías.

También se considera sospechoso que una persona cobre un volumen alto de cheques de empresas de esos sectores en una casa de cambio, de forma repetida.

El aviso se concentra en detectar el robo de identidad y la evasión de impuestos de nómina; en ningún punto del documento se pide a los bancos preguntar por el origen o la nacionalidad de un cliente como tal.

Today, Treasury’s @FinCENnews issued an Advisory urging financial institutions to be vigilant against risks presented by the unlawful employment of illegal aliens. This is the first step in implementing @POTUS’ historic Executive Order entitled Restoring Integrity to America’s… — Treasury Department (@USTreasury) June 5, 2026

Entre las señales que menciona el documento de FinCEN están:

Usar un número de Seguro Social que no coincide con los registros de la Administración del Seguro Social.

Abrir una cuenta con un ITIN alegando ser dueño de un negocio pequeño en construcción, agricultura o servicio doméstico.

Recibir pagos recurrentes por aplicaciones entre pares (P2P) de una empresa recién creada en esos giros.

Retirar en efectivo, de forma repetida, montos que no corresponden al tamaño declarado del negocio.

Nada de esto implica que un banco vaya a cerrar cuentas de forma masiva ni que exista una lista de personas a vigilar por su estatus migratorio. El propio aviso aclara que ninguna señal por sí sola demuestra actividad ilícita y que el personal bancario debe considerar el conjunto de la situación antes de reportar algo como sospechoso.

¿Qué puede hacer un inmigrante para proteger su cuenta bancaria?

Algunas de las medidas que un migrante a Estados Unidos puede tomar para cuidar su información financiera son:

Mantener el historial financiero en orden es la primera de ellas, y eso incluye evitar recibir pagos en efectivo de un empleador que no reporta impuestos de nómina. Usar los documentos correctos para abrir o mantener una cuenta, ya sea un número de Seguro Social válido o un ITIN obtenido de forma legítima ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), reduce el riesgo de que una transacción se vea como irregular. Revisar que los depósitos y retiros coincidan con la actividad real de un negocio o un empleo también ayuda, sobre todo para quienes trabajan por cuenta propia. Guardar comprobantes de pago, contratos o recibos de nómina, aunque el trabajo sea informal, sirve como respaldo si algún día un banco pide una aclaración.

La directiva llega en medio de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump para reducir el acceso de inmigrantes sin autorización legal al sistema financiero, aunque sin llegar a la medida más agresiva que se había anticipado semanas atrás, de acuerdo con PBS News.

Los bancos, que habían presionado en contra de un mandato obligatorio lograron que la versión final quedara como una guía de vigilancia y no como una regla de cumplimiento forzoso.

El Tesoro y los reguladores bancarios conservan la facultad de endurecer estos lineamientos más adelante, si consideran que las señales actuales no bastan.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.