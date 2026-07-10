Representación legal gratuita en los ‘mega hearings’: qué organizaciones están ayudando a inmigrantes en Illinois y California

GENERANDO AUDIO...

No ir a una “mega audiencia” genera una orden de deportación en ausencia. Foto: AFP

Cientos de inmigrantes comenzaron a compartir la misma sala de audiencias desde mediados de mayo de 2026. Las cortes de inmigración empezaron a programar lo que abogados llaman “mega master hearings”, según reportó NPR: audiencias donde caben 100 personas o más al mismo tiempo, cuando antes el máximo rondaba dos o tres docenas.

El cambio no solo “colisionó” las salas, también adelantó fechas que estaban programadas para 2027, 2028 o hasta 2029, muchas veces sin avisar a tiempo a la persona ni a su abogado.

Sin embargo, la “peor parte” no proviene exactamente de compartir la sala con decenas de personas. Y es que quien falta a una “mega master hearing” recibe casi de forma automática una orden de deportación en ausencia, según el National Immigration Project (NIPNLG).

Esa orden se activa de inmediato y puede hacer que Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deporte a la persona muy rápido. El Congreso además fijó una multa de 5 mil 130 dólares para quien reciba una de estas órdenes y después sea detenido, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya propuso subirla a 18 mil dólares.

¿Por qué las cortes empezaron a usar las mega master hearings y en qué se diferencian de una audiencia normal?

Detrás de esta estrategia hay dos motivos, según NPR y el explicador de NIPNLG: el gobierno de Trump busca deportar a un millón de personas al año, muy por encima de las 600 mil de 2025, y las cortes arrastran un rezago de millones de casos sin resolver.

Para acelerar el proceso, el Departamento de Justicia sumó 153 jueces nuevos este año fiscal, la cifra más alta registrada, aunque abogados y organizaciones como NIPNLG cuestionan que la meta real sea generar más órdenes de deportación por ausencia, aprovechando que miles de personas no se enteran a tiempo de que su cita se adelantó.

Esa prisa por avanzar más casos es justo lo que cambió el formato de la audiencia, y la diferencia con una cita normal es de tamaño y de trato individual.

Una audiencia de calendario maestro solía reunir a un grupo pequeño que el juez llamaba uno por uno; en una “mega master” caben cien personas o más, y en algunos tribunales el personal pasa lista antes de que llegue el juez, mientras que en otros el juez da instrucciones al grupo completo sin preguntas individuales.

Hay casos de personas citadas solo para confirmar su dirección que perdieron su proceso por no presentarse para esa confirmación, muchas veces porque no alcanzaron asiento, no entendieron el idioma o no escucharon su número entre el ruido.

Revisar la fecha con frecuencia, incluso todos los días, es la recomendación explícita de NIPNLG, que puede consultarse en el sistema de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) o en la línea 1-800-898-7180, con el número de expediente y el país de origen.

¿Qué organizaciones ofrecen representación gratuita en Illinois y California?

En Illinois, la Alianza de Defensores de Inmigrantes del Medio Oeste (MIDA) representa sin costo a inmigrantes detenidos que sean residentes del estado y tengan ingresos bajos, y se accede a través de la línea 1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693). Un estudio del Instituto Vera de Justicia encontró que contar con un abogado de MIDA aumenta 366% la probabilidad de obtener algún tipo de alivio migratorio, comparado con quienes no tienen representación.

En California, organizaciones de apoyo comunitario como NorCal Resist, con sede en Sacramento, acompañan a inmigrantes que enfrentan estas audiencias masivas. Giselle García, de esa organización, contó a KQED que un docket típico de audiencias en Sacramento solía incluir entre 15 y 25 personas, antes de que empezaran las mega master hearings.

Encontrar representación legal se ha vuelto más difícil en general porque, según reportó KQED, las audiencias más grandes ponen a competir a más inmigrantes por los mismos abogados de inmigración, que ya estaban saturados antes de este cambio.

Ante una citación de este tipo, conviene tener en cuenta algunas precauciones prácticas:

Confirmar la fecha exacta por teléfono o en el portal del EOIR, sin confiar solo en la carta recibida por correo

Llegar con al menos una hora de anticipación, porque el registro de asistencia puede tomar tiempo con tanta gente

Buscar asesoría legal gratuita antes de la fecha, no el mismo día de la audiencia

Guardar comprobante de haberse presentado, en caso de que el sistema no registre la asistencia correctamente

Un abogado no evita que a alguien lo programen para una “mega master”, pero sí reduce el riesgo de perder el caso por un error de trámite o una fecha mal entendida.

Para quien ya recibió una orden en ausencia, todavía existe la opción de presentar una moción para reabrir el caso, aunque los plazos son estrictos y el trámite tiene un costo de mil 65 dólares, salvo que se solicite una exención.

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