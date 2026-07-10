Elecciones en Estados Unidos 2026: cómo votar si eres estadounidense y vives en México

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Elecciones generales en Estados Unidos 2026. Foto creada con Leonardo.ai.

Vivir en México no significa quedarse al margen de las decisiones políticas de Estados Unidos. Al contrario. Si eres ciudadano estadounidense, si tienes doble nacionalidad y te has mudado a México y llevas años fuera del país, conservas el derecho a participar en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026. El reto no es la distancia. El verdadero desafío suele ser conocer el procedimiento y cumplir los plazos para que el voto llegue a tiempo.

En cada elección ocurre lo mismo: miles de estadounidenses en el extranjero creen que ya no pueden votar o que el trámite es demasiado complicado. Sin embargo, el Federal Voting Assistance Program (FVAP) asegura que el proceso pueda iniciarse en pocos minutos mediante un formulario en línea.

Organizaciones especializadas como U.S. Voters Abroad estiman que existen alrededor de 2.9 millones de votantes estadounidenses viviendo fuera del país, un electorado que podría influir en contiendas muy cerradas para definir el rumbo del Congreso.

¿Quién puede votar si vive en México?

La respuesta es más amplia de lo que muchos imaginan.

Todo ciudadano estadounidense que tenga 18 años o más para el día de la elección puede solicitar una boleta para votar desde el extranjero, incluso si reside permanentemente en México.

De acuerdo con la información del Federal Voting Assistance Program (FVAP), también pueden participar:

Personas con doble nacionalidad

Ciudadanos que llevan años viviendo fuera de Estados Unidos

Estadounidenses que ya no poseen propiedades en el país

En 31 estados, incluso quienes nacieron en el extranjero y nunca han vivido en Estados Unidos, utilizando como domicilio electoral la última residencia de alguno de sus padres.

Es importante entender un concepto que suele generar confusión: el domicilio electoral no es necesariamente el lugar donde actualmente resides, sino la última dirección donde viviste legalmente en Estados Unidos antes de mudarte al extranjero.

¿Cómo votar si eres estadounidense y vives en México?

El procedimiento comienza mucho antes del día de la elección.

El FVAP recomienda utilizar la Federal Post Card Application (FPCA), un documento que cumple dos funciones al mismo tiempo:

Registrar al ciudadano para votar

Solicitar oficialmente la boleta para voto en ausencia.

Este formulario puede completarse mediante el asistente digital de FVAP.gov o plataformas de apoyo como VoteFromAbroad.org, donde el proceso suele tomar apenas entre 10 y 15 minutos.

Los especialistas aconsejan enviar una nueva FPCA cada año o cada vez que el votante cambie de domicilio en el extranjero. Así se evita que la boleta llegue a una dirección equivocada.

¿Cuándo recibirás tu boleta para las elecciones en Estados Unidos en 2026?

La legislación federal exige que los estados envíen las boletas para votantes en el extranjero al menos 45 días antes de la elección federal. Eso significa que quienes ya estén registrados deberían recibir su documentación aproximadamente a mediados de septiembre de 2026.

Una recomendación que hacen tanto el FVAP como organizaciones de asistencia electoral es elegir el correo electrónico como método de entrega, siempre que el estado lo permita. Es la vía más rápida y reduce considerablemente el riesgo de retrasos internacionales.

Si la boleta oficial no llega cuando falta aproximadamente un mes para la elección, todavía existe una alternativa.

Los ciudadanos pueden descargar la Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB), considerada una boleta de emergencia que permite emitir el voto mientras llega la documentación oficial.

¿Cómo enviar tu voto desde México?

No existe un único método válido para todos los estados.

Las opciones dependen de la legislación electoral del estado donde estés registrado, pero generalmente incluyen:

Correo electrónico , cuando el estado lo autoriza

, cuando el estado lo autoriza Correo postal internacional

Empresas privadas de mensajería como FedEx , UPS o DHL

, o Valija diplomática a través de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México o cualquiera de sus consulados

Este último servicio resulta especialmente útil porque no tiene costo para el votante. Sin embargo, las autoridades estadounidenses advierten que el traslado mediante valija diplomática puede tardar hasta 30 días, por lo que conviene entregar la boleta con suficiente anticipación.

¿Qué se elegirá en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026?

Aunque no se elegirá presidente, los comicios definirán buena parte del equilibrio político del país durante la segunda mitad del mandato presidencial.

Los estadounidenses elegirán:

Los 435 integrantes de la Cámara de Representantes

35 escaños del Senado , incluyendo elecciones especiales en Florida y Ohio

, incluyendo elecciones especiales en Florida y Ohio 36 gubernaturas

Miles de cargos estatales y locales, dependiendo de cada entidad.

Diversos análisis de U.S. Voters Abroad recuerdan que muchas contiendas legislativas suelen decidirse por márgenes muy estrechos. En varias elecciones recientes hubo distritos donde la diferencia fue inferior al número de ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero con derecho a votar.

¿Votar desde México afecta tus impuestos en Estados Unidos?

Esta es otra de las preguntas más frecuentes.

La firma especializada Greenback Expat Tax Services aclara que participar en elecciones federales no modifica las obligaciones fiscales del contribuyente.

Sin embargo, la situación cambia ligeramente cuando se participa en determinadas elecciones estatales o locales. Algunos estados podrían interpretar ese voto como un indicio de residencia legal y exigir posteriormente la presentación de declaraciones fiscales estatales.

Por esa razón, varios expertos recomiendan que quienes tengan dudas consulten previamente las normas del estado donde están registrados para votar.

Vivir en México no significa quedarse al margen de las decisiones políticas de Estados Unidos. Al contrario. Si eres ciudadano estadounidense, si tienes doble nacionalidad y te has mudado a México y llevas años fuera del país, conservas el derecho a participar en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026. El reto no es la distancia. El verdadero desafío suele ser conocer el procedimiento y cumplir los plazos para que el voto llegue a tiempo.

En cada elección ocurre lo mismo: miles de estadounidenses en el extranjero creen que ya no pueden votar o que el trámite es demasiado complicado. Sin embargo, el Federal Voting Assistance Program (FVAP) asegura que el proceso pueda iniciarse en pocos minutos mediante un formulario en línea.

Organizaciones especializadas como U.S. Voters Abroad estiman que existen alrededor de 2.9 millones de votantes estadounidenses viviendo fuera del país, un electorado que podría influir en contiendas muy cerradas para definir el rumbo del Congreso.

¿Quién puede votar si vive en México?

La respuesta es más amplia de lo que muchos imaginan.

Todo ciudadano estadounidense que tenga 18 años o más para el día de la elección puede solicitar una boleta para votar desde el extranjero, incluso si reside permanentemente en México.

De acuerdo con la información del Federal Voting Assistance Program (FVAP), también pueden participar:

Personas con doble nacionalidad

Ciudadanos que llevan años viviendo fuera de Estados Unidos

Estadounidenses que ya no poseen propiedades en el país

En 31 estados, incluso quienes nacieron en el extranjero y nunca han vivido en Estados Unidos, utilizando como domicilio electoral la última residencia de alguno de sus padres.

Es importante entender un concepto que suele generar confusión: el domicilio electoral no es necesariamente el lugar donde actualmente resides, sino la última dirección donde viviste legalmente en Estados Unidos antes de mudarte al extranjero.

¿Cómo votar si eres estadounidense y vives en México?

El procedimiento comienza mucho antes del día de la elección.

El FVAP recomienda utilizar la Federal Post Card Application (FPCA), un documento que cumple dos funciones al mismo tiempo:

Registrar al ciudadano para votar

Solicitar oficialmente la boleta para voto en ausencia.

Este formulario puede completarse mediante el asistente digital de FVAP.gov o plataformas de apoyo como VoteFromAbroad.org, donde el proceso suele tomar apenas entre 10 y 15 minutos.

Los especialistas aconsejan enviar una nueva FPCA cada año o cada vez que el votante cambie de domicilio en el extranjero. Así se evita que la boleta llegue a una dirección equivocada.

¿Cuándo recibirás tu boleta para las elecciones en Estados Unidos en 2026?

La legislación federal exige que los estados envíen las boletas para votantes en el extranjero al menos 45 días antes de la elección federal.

Eso significa que quienes ya estén registrados deberían recibir su documentación aproximadamente a mediados de septiembre de 2026.

Una recomendación que hacen tanto el FVAP como organizaciones de asistencia electoral es elegir el correo electrónico como método de entrega, siempre que el estado lo permita. Es la vía más rápida y reduce considerablemente el riesgo de retrasos internacionales.

Si la boleta oficial no llega cuando falta aproximadamente un mes para la elección, todavía existe una alternativa.

Los ciudadanos pueden descargar la Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB), considerada una boleta de emergencia que permite emitir el voto mientras llega la documentación oficial.

¿Cómo enviar tu voto desde México?

No existe un único método válido para todos los estados.

Las opciones dependen de la legislación electoral del estado donde estés registrado, pero generalmente incluyen:

Correo electrónico , cuando el estado lo autoriza

, cuando el estado lo autoriza Correo postal internacional

Empresas privadas de mensajería como FedEx , UPS o DHL

, o Valija diplomática a través de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México o cualquiera de sus consulados

Este último servicio resulta especialmente útil porque no tiene costo para el votante. Sin embargo, las autoridades estadounidenses advierten que el traslado mediante valija diplomática puede tardar hasta 30 días, por lo que conviene entregar la boleta con suficiente anticipación.

¿Qué se elegirá en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026?

Aunque no se elegirá presidente, los comicios definirán buena parte del equilibrio político del país durante la segunda mitad del mandato presidencial.

Los estadounidenses elegirán:

Los 435 integrantes de la Cámara de Representantes

35 escaños del Senado , incluyendo elecciones especiales en Florida y Ohio

, incluyendo elecciones especiales en Florida y Ohio 36 gubernaturas

Miles de cargos estatales y locales, dependiendo de cada entidad.

Diversos análisis de U.S. Voters Abroad recuerdan que muchas contiendas legislativas suelen decidirse por márgenes muy estrechos. En varias elecciones recientes hubo distritos donde la diferencia fue inferior al número de ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero con derecho a votar.

¿Votar desde México afecta tus impuestos en Estados Unidos?

Esta es otra de las preguntas más frecuentes.

La firma especializada Greenback Expat Tax Services aclara que participar en elecciones federales no modifica las obligaciones fiscales del contribuyente.

Sin embargo, la situación cambia ligeramente cuando se participa en determinadas elecciones estatales o locales. Algunos estados podrían interpretar ese voto como un indicio de residencia legal y exigir posteriormente la presentación de declaraciones fiscales estatales.

Por esa razón, varios expertos recomiendan que quienes tengan dudas consulten previamente las normas del estado donde están registrados para votar.

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