¿Qué es “The House Project”, la fundación con la que los Montaner envían ayuda a Venezuela?

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Más 17 mil venezolanos quedaron sin hogar. Foto: Martin Bernetti / AFP

“The House Project” es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos creada por el cantante Ricardo Montaner junto a su familia, para ayudar a poblaciones vulnerables e “invisibles” en materia de salud, educación y refugio.

Aunque la fundación brinda ayuda humanitaria oficialmente desde octubre de 2022, la iniciativa comenzó mucho antes de llevar un nombre. Ahora ha tomado mayor relevancia por los terremotos en Venezuela, registrados el 24 de junio.

Similar a otros famosos, como Ricky Martin, quien también puso su fundación a disposición para recaudar fondos para Venezuela, la familia Montaner utiliza “The House Project” para atender las necesidades urgentes de los afectados en el país caribeño.

De hecho, el mensaje que se lee al entrar en el sitio web oficial: “Venezuela nos necesita. Cuando todo parece derrumbarse, el amor permanece. Seamos luz para las familias afectadas por el terremoto en Venezuela”.

Para hacer tu donación, solo debes hacer clic en “dona aquí”, elegir el monto y continuar con el procedimiento a través de la plataforma.

¿Cómo es la ayuda que ofrece “The House Project” a Venezuela?

La campaña en favor de Venezuela es para recibir todo tipo de donaciones y coordinar la entrega de insumos esenciales para todos los afectados. En un reporte reciente, autoridades locales precisaron que 17 mil 907 personas quedaron sin vivienda.

Asimismo, el número de fallecidos ascendió a 3 mil 889 y el de heridos se ubica en casi 17 mil. Este 10 de julio, un nuevo terremoto de 3.9 grados de magnitud se registró en la capital venezolana. La situación generó tensión y el desalojo de emergencia en edificios y oficinas.

“En este momento queremos llegar a las personas que lo necesitan ya. Hay muchas instituciones y organizaciones que están haciendo un trabajo fantástico en las que pueden donar también, pero en ‘The House Project’ estamos tratando de llegar en inmediatez a quien lo necesita”, aseguró Marlene Montaner, esposa del cantante.

Además, el intérprete de “La cima del cielo” contó que tienen voluntarios en Venezuela, recibiendo y poniendo al servicio los recursos e insumos.

“La idea es que ‘The House Project’ funcione como puente para que las donaciones internacionales sean canalizadas a lo urgente de la situación y necesidades de las personas”, comentó Ricardo Montaner.

También aseguró: “Estamos yendo a las zonas más afectadas, recaudando y determinando a dónde va a ir cada donación”.

Entre los donativos que se destinan a Venezuela, el famoso cantante mencionó: alimentos, agua potable y kits de higiene. El objetivo es “ofrecer alivio, esperanza y recordarles a las familias que no están solas”.

Además de Venezuela, comunidades pequeñas de otros países, tales como India, Jordania, Colombia y República Dominicana han sido beneficiadas por el proyecto benéfico de los Montaner. “Tú puedes hacer clic y cambiar sus vidas”, expresaron.