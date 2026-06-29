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El 4 de julio se realiza un concurso de hot dogs en Coney Island. Foto: AFP.

Cada 4 de julio, mientras millones de estadounidenses celebran el Día de la Independencia entre barbacoas y fuegos artificiales, en Coney Island, Brooklyn, ocurre un espectáculo que desafía cualquier lógica. El concurso de comer hot dogs o también conocidos como perritos calientes el 4 de julio en Coney Island reúne a los mejores comedores profesionales del planeta.

Pero hay algo que muchos desconocen: nadie puede llegar esa mañana, levantar la mano y pedir un lugar en la competencia. Detrás del escenario hay meses de clasificación, reglas estrictas y un proceso que convierte esta extravagante tradición en un auténtico deporte competitivo.

Desde hace más de un siglo, el Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest se ha convertido en uno de los eventos más peculiares de Estados Unidos. La competencia es organizada por Major League Eating (MLE), organismo que regula este deporte y define quién tiene derecho a subir al escenario principal de Surf Avenue.

¿Cómo participar en el concurso de comer hot dogs el 4 de julio en Coney Island?

La respuesta corta es sencilla: hay que clasificar primero.

No existe un registro abierto para competir directamente en Nueva York. Todos los aspirantes deben seguir un proceso oficial establecido por Major League Eating.

Estos son los pasos:

Ser mayor de 18 años al momento de presentar la solicitud.

al momento de presentar la solicitud. Registrarse en la plataforma de Major League Eating , donde la organización revisa cada candidatura. Enviar la solicitud no garantiza un lugar.

, donde la organización revisa cada candidatura. Enviar la solicitud no garantiza un lugar. Competir en alguno de los torneos clasificatorios oficiales , que se realizan durante el año en distintas ciudades de Estados Unidos e incluso en algunos países.

, que se realizan durante el año en distintas ciudades de Estados Unidos e incluso en algunos países. Ganar la eliminatoria regional , ya que únicamente el primer lugar de cada categoría obtiene el boleto automático para disputar la final del 4 de julio.

, ya que únicamente el primer lugar de cada categoría obtiene el boleto automático para disputar la final del 4 de julio. Si no se consigue la victoria, todavía existe una posibilidad mediante el sistema Wildcard, reservado para los competidores con los mejores promedios entre quienes no lograron ganar una clasificatoria.

Los campeones regionales reciben, además, el viaje pagado a Nueva York para participar en el evento principal.

¿Qué sucede durante el concurso de Nathan’s Famous?

Aunque muchos lo ven como una curiosidad gastronómica, quienes siguen esta disciplina hablan de estrategia, entrenamiento y resistencia física.

La mecánica parece simple: comer la mayor cantidad posible de perritos calientes con pan en apenas diez minutos. Sin embargo, los competidores desarrollan técnicas muy específicas para ahorrar segundos. Una de las más conocidas consiste en remojar el pan en agua para facilitar su consumo, mientras otros utilizan métodos propios para acelerar el ritmo.

El premio tampoco pasa desapercibido.

Además del prestigioso Mustard Belt, considerado el máximo reconocimiento de este deporte, los ganadores reciben parte de una bolsa de premios de 40,000 dólares, repartida entre los mejores participantes.

¿Cuándo y dónde será el concurso de comer perritos calientes en 2026?

La edición de 2026 ya tiene fecha confirmada.

El evento se realizará el 4 de julio en el restaurante original de Nathan’s Famous, ubicado en 1310 Surf Avenue, en la esquina de Surf y Stillwell, en Coney Island, Brooklyn.

De acuerdo con la programación publicada por Major League Eating, las actividades comenzarán alrededor de las 10:00 a.m. con espectáculos previos. La competencia femenina iniciará a las 11:00 a.m. y la masculina a las 12:30 p.m..

En 2026 también habrá un cambio importante para quienes siguen el evento desde casa. Como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, la transmisión nacional será realizada por ABC, dentro de una programación especial, aunque seguirá formando parte de la cobertura de ESPN y Disney.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el concurso de comer hot dogs?

El gran nombre vuelve a ser Joey Chestnut, considerado el máximo referente de esta actividad.

Después de recuperar el cinturón en 2025, buscará añadir otro título a una carrera que ya forma parte de la historia del evento. Del lado femenino, Miki Sudo intentará ampliar su dominio en una categoría donde ha impuesto varios récords.

Puede parecer un espectáculo extravagante. Y lo es. Pero basta observar la preparación de los concursantes para entender que detrás de cada perrito caliente hay entrenamiento, disciplina y una tradición que, contra todo pronóstico, sigue cautivando a miles de personas que cada 4 de julio llenan Coney Island para presenciar uno de los eventos más singulares de Estados Unidos.

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