Illinois prohíbe nuevos centros de detención en zonas residenciales: qué cambia para los inmigrantes en Chicago

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Illinois “cierra” la ciudad contra nuevos centros de detención de ICE. Foto AFP

La legislatura de Illinois aprobó una ley que prohíbe la instalación de nuevos centros de detención migratoria dentro de un radio de 1,500 pies de zonas residenciales, escuelas, iglesias y parques. Esta medida surgió directamente del impacto que tuvieron las redadas masivas del año pasado en comunidades cercanas al único centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.

El proyecto, identificado como HB5024, pasó ambas cámaras el 1 de junio y fue inscrito formalmente el 8 de junio para la firma del gobernador JB Pritzker. En Illinois, el ejecutivo tiene hasta 60 días desde esa fecha —es decir, hasta aproximadamente el 7 de agosto— para firmar o vetar.

Lo que ya está claro es que la nueva normativa no afecta al centro de detención de ICE en Broadview —el único que opera actualmente en Illinois—, porque la ley no aplica de manera retroactiva. Eso significa que la medida apunta al futuro, no al presente, lo que genera preguntas sobre su alcance real para las comunidades que más presión han vivido.

¿Qué prohíbe exactamente la ley y qué zonas quedan protegidas?

De acuerdo con el Chicago Sun-Times, la legislación establece que ningún nuevo centro de detención migratoria podrá ubicarse a menos de 1,500 pies de:

escuelas

iglesias

guarderías

cementerios

parques públicos

áreas forestales

residencias privadas

vivienda pública

La distancia equivale a poco más de cuatro cuadras en la mayoría de las ciudades, lo que en la práctica dejaría sin opciones viables a buena parte del área metropolitana de Chicago para albergar nuevas instalaciones de este tipo.

Representative C.D. Davidsmeyer has been working with local ambulance service officials for the past couple of years on legislation to keep rural ambulance services staffed and on-call to help save lives.



Under current law, minimum staffing requirements can be tough to meet in… pic.twitter.com/iOHRogjp2d — Illinois House Republicans (@ilhousegop) June 28, 2026

El impulso vino de la Operación Midway Blitz, el operativo de deportaciones masivas que lanzó la administración Trump el otoño pasado y que convirtió al centro de Broadview en epicentro de protestas.

La senadora estatal Kimberly Lightford, patrocinadora del proyecto, lo describió en términos concretos: “Los residentes de Broadview se despertaron con el caos en su puerta”. El municipio documentó costos de $361,536 por el operativo, además de pérdidas estimadas en $353,813 para dos negocios locales ubicados a menos de dos cuadras del centro de ICE.

¿Qué tan sólida es legalmente y qué sigue para los inmigrantes en Chicago?

La pregunta de fondo no es si la ley se aprueba —los demócratas tienen los votos—, sino si sobrevivirá a un desafío legal federal. El representante republicano Patrick Windhorst argumentó durante el debate que los estados no pueden legislar por encima del gobierno federal en materia de enforcement migratorio.

Steven Schwinn, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Illinois Chicago, dijo que la disputa está “en el aire” y advirtió que si la administración Trump decide impugnarla, “probablemente tiene buenas posibilidades de ganar.”

Para las comunidades inmigrantes en Chicago, el efecto inmediato es más simbólico que operativo: Broadview seguirá funcionando como hasta ahora. Lo que cambia es que Illinois se convierte en el primer estado en establecer un perímetro de protección residencial frente a futuras instalaciones de detención, en un momento en que la expansión de la infraestructura de ICE es una prioridad declarada de la administración federal.

Si Pritzker firma —como se anticipa—, la ley entrará en vigor de inmediato, aunque su futuro en los tribunales permanece incierto.

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