California: cómo reclamar dinero gratis que podría estar a tu nombre y no sabías

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El California State Controller’s Office (SCO) administra el programa de Unclaimed Property, una iniciativa creada para devolver a los dueños legítimos dinero y bienes financieros que permanecieron inactivos durante un periodo determinado.

La oficina explica que las empresas, instituciones financieras y otras organizaciones deben reportar estos activos cuando no existe actividad o contacto con el propietario durante el tiempo establecido por la ley, generalmente tres años.

Por eso, una persona puede descubrir que tiene fondos asociados a su nombre aunque nunca haya iniciado un reclamo.

¿Qué tipo de dinero puede tener California a tu nombre?

El programa de propiedad no reclamada incluye diferentes tipos de activos financieros que quedaron sin reclamar.

Según la Oficina del Controlador Estatal de California, entre los casos más comunes se encuentran:

Cuentas bancarias inactivas

Cheques no cobrados

Salarios o pagos pendientes de cobrar

Depósitos de servicios públicos

Beneficios de seguros

Acciones, bonos, dividendos y otros valores financieros

Contenido de cajas de seguridad

La propiedad no reclamada no incluye bienes inmuebles, como casas o terrenos.

En muchos casos, el dinero llega al estado porque una empresa intentó contactar al propietario, pero la persona cambió de dirección, dejó de utilizar una cuenta o no recibió una notificación.

¿Un inmigrante puede reclamar dinero no reclamado en California?

Sí. El programa de propiedad no reclamada de California no exige ser ciudadano estadounidense para presentar un reclamo. Según la California State Controller’s Office, cualquier persona que pueda demostrar que es el propietario legítimo de los fondos o bienes reportados al estado puede solicitar la devolución del dinero.

Esto significa que un inmigrante que haya vivido, trabajado o tenido relaciones financieras en California puede reclamar fondos a su nombre si cumple con los requisitos de verificación establecidos por la agencia.

Por ejemplo, una persona extranjera podría tener dinero pendiente por:

Un cheque de salario que nunca cobró

Un depósito bancario olvidado

Un reembolso de una empresa

Beneficios de un seguro

Dividendos o inversiones

¿Cómo saber si tienes dinero sin reclamar en California?

El primer paso es realizar una búsqueda en la base oficial del programa.

La Oficina del Controlador Estatal recomienda utilizar el portal California Unclaimed Property para verificar si existen fondos asociados al nombre de una persona. La búsqueda es gratuita y no requiere pagar a intermediarios.

Para encontrar una posible propiedad, el usuario debe ingresar información básica, como su nombre, a través del enlace https://claimit.ca.gov/app/claim/how-to-search. También puede ser útil revisar variaciones del nombre utilizadas anteriormente, especialmente si hubo cambios por matrimonio, errores de escritura o diferencias en registros antiguos.

¿Cómo reclamar el dinero no reclamado paso a paso?

Si aparece una propiedad asociada al nombre del usuario, el siguiente paso es iniciar un reclamo ante la Oficina del Controlador Estatal.

De acuerdo con las instrucciones oficiales del programa, el proceso comienza con una solicitud en línea a través del portal de reclamos. Dependiendo del caso, la persona puede tener que presentar documentación que demuestre que es el propietario legítimo.

El proceso general incluye:

Buscar una propiedad asociada al nombre del reclamante Seleccionar los fondos o activos encontrados Completar la solicitud de reclamo Presentar documentos de identificación o pruebas de propiedad cuando sean requeridos Esperar la revisión y aprobación del caso

Los documentos solicitados pueden variar según la situación. Por ejemplo, los reclamos de herederos requieren información adicional para demostrar la relación con la persona fallecida.

¿Cuánto cuesta reclamar dinero no reclamado en California?

El trámite oficial no tiene costo.

Según el California State Controller’s Office, las personas pueden presentar sus reclamos directamente sin pagar tarifas. La agencia advierte que algunos investigadores privados o compañías conocidas como “asset locators” pueden cobrar por ayudar con el proceso, pero reclamar directamente mediante el estado es gratuito.

Por esta razón, las autoridades recomiendan tener cuidado con empresas que prometen recuperar dinero a cambio de pagos anticipados.

¿Cuánto tarda California en devolver los fondos?

El tiempo de procesamiento depende de la complejidad del reclamo y de la documentación presentada.

La Oficina del Controlador Estatal señala que, una vez recibido un paquete de reclamo completo, la revisión puede tardar hasta 180 días en determinados casos. Algunos reclamos sencillos relacionados únicamente con efectivo pueden resolverse en menos tiempo.

Los casos más complejos, como reclamos de herederos o aquellos relacionados con valores financieros, pueden requerir revisiones adicionales.

¿Existe un plazo límite para reclamar este dinero?

No.

El programa de California indica que no existe una fecha límite para reclamar una propiedad una vez que ha sido transferida al Estado. Los fondos permanecen bajo custodia hasta que puedan ser entregados al propietario legítimo o a sus herederos.

Por eso, una persona que vivió, trabajó o tuvo relaciones financieras en California en el pasado puede revisar la base de datos incluso si han pasado varios años desde que dejó de tener contacto con una empresa o institución.

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