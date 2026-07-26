Green Card en Estados Unidos: ¿cuánto dinero exige USCIS debes tener en ahorros para obtenerla?

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Una de las dudas más frecuentes entre quienes buscan obtener una green card en Estados Unidos es cuánto dinero deben tener disponible para que USCIS apruebe su solicitud.

Aunque en internet circulan cifras específicas sobre supuestos montos obligatorios en cuentas bancarias, la realidad es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no exige una cantidad universal de ahorros para aprobar una residencia permanente.

Lo que la agencia revisa depende del tipo de trámite migratorio y, en muchos casos, de la capacidad económica del patrocinador que presenta el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Affidavit of Support). Este documento busca demostrar que el inmigrante tendrá apoyo financiero y no dependerá principalmente de ciertos beneficios públicos.

¿USCIS revisa cuánto dinero tienes en el banco para darte una green card?

No en todos los casos.

La revisión económica forma parte principalmente de los procesos de inmigración familiar en los que una persona debe demostrar que cuenta con recursos suficientes para patrocinar al solicitante.

En estos casos, USCIS o el Departamento de Estado analizan principalmente los ingresos del patrocinador, aunque también pueden considerar activos como dinero en cuentas bancarias, propiedades o inversiones cuando los ingresos no alcanzan el nivel requerido.

Por eso, tener una cuenta bancaria con una suma determinada no garantiza la aprobación de una green card. La decisión depende de la evidencia completa presentada en el expediente migratorio.

The Trump administration said a Biden-era policy was too narrow, affecting USCIS' ability to decide on green card applications. https://t.co/VmkLfcTw97 — Newsweek (@Newsweek) July 16, 2026

¿Cuál es el ingreso mínimo que debe demostrar un patrocinador?

Para la mayoría de los casos que requieren el Formulario I-864, el patrocinador debe demostrar ingresos equivalentes al 125 % de las Guías Federales de Pobreza, según el tamaño de su hogar.

La cantidad exacta cambia cada año y depende de factores como:

Número de personas que forman parte del hogar

Estado de residencia del patrocinador

Si el patrocinador es ciudadano estadounidense o residente permanente

Tipo de beneficiario que solicita la residencia

El cálculo no se hace únicamente con base en la persona que emigrará, sino considerando la composición total del hogar del patrocinador.

¿Qué pasa si el patrocinador no gana suficiente dinero?

Cuando los ingresos no alcanzan el requisito establecido, USCIS permite complementar la diferencia mediante activos económicos.

Entre los bienes que pueden utilizarse están:

Dinero en cuentas de ahorro o cuentas corrientes

Acciones y bonos

Certificados de depósito

Propiedades inmobiliarias

Otros bienes que puedan convertirse en efectivo sin una pérdida importante

Los activos deben estar documentados y demostrar que realmente tienen valor económico disponible.

¿Cuánto dinero en ahorros puede necesitar una persona para la green card?

La cantidad de dinero que USCIS puede aceptar como respaldo no es igual para todos los solicitantes. Depende de cuánto dinero le falte al patrocinador para cumplir con el ingreso mínimo requerido y del tipo de relación familiar con el beneficiario.

Por ejemplo, si una persona que patrocina una green card debe demostrar ingresos de 50 mil dólares al año, pero sus ingresos son de 42 mil dólares, existe una diferencia de 8 mil dólares que debe compensar.

En ese caso:

Si el patrocinador es un ciudadano estadounidense que solicita la residencia para su esposo, esposa o hijo , los ahorros u otros activos podrían cubrir esa diferencia multiplicada por tres. Es decir, tendría que demostrar aproximadamente 24 mil dólares en activos

, los ahorros u otros activos podrían cubrir esa diferencia multiplicada por tres. Es decir, tendría que demostrar aproximadamente 24 mil dólares en activos Si se trata de otros procesos familiares, la regla general puede exigir activos equivalentes a cinco veces esa diferencia, lo que representaría aproximadamente 40 mil dólares en activos

Esto no significa que USCIS pida tener esa cantidad de dinero en una cuenta bancaria. El cálculo depende del caso y los activos deben estar documentados mediante estados de cuenta, propiedades, inversiones u otros bienes que puedan comprobar su valor.

¿Qué documentos acepta USCIS para demostrar ahorros o bienes?

Si una persona utiliza activos para cumplir con los requisitos económicos, debe presentar pruebas que permitan verificar su existencia y valor.

Algunos documentos pueden incluir:

Estados de cuenta bancarios

Documentos de propiedad de inmuebles

Tasaciones de propiedades

Estados de inversiones

Documentos que demuestren la titularidad del activo

No basta con declarar que existe dinero disponible; USCIS requiere evidencia que respalde esa información.

¿Puede otra persona ayudar si no se cumple el requisito económico?

Sí.

Si el patrocinador principal no alcanza el nivel de ingresos requerido, en algunos casos puede recurrir a un copatrocinador financiero.

El copatrocinador debe cumplir requisitos específicos, como ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal, tener domicilio en Estados Unidos y demostrar ingresos suficientes según las reglas aplicables.

Esta persona también asume una responsabilidad económica mediante el Formulario I-864.

¿Tener mucho dinero aumenta las posibilidades de obtener la green card?

No necesariamente.

La situación financiera es solo uno de los elementos que pueden formar parte del análisis migratorio. USCIS también revisa otros requisitos relacionados con la categoría de inmigración, antecedentes, documentación presentada y posibles motivos de inadmisibilidad.

Por eso, una cuenta bancaria con una cantidad elevada no sustituye el cumplimiento de los demás requisitos del proceso.

En resumen, USCIS no exige que un solicitante tenga una cantidad específica de dinero ahorrada para obtener una green card. En los casos donde existe un requisito económico, lo importante es demostrar ingresos suficientes o activos documentados que cumplan con las reglas establecidas para el patrocinio financiero.

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