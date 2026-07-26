Comprar casa sin número de seguro social: la opción que usan miles de latinos y que podría complicarse pronto

GENERANDO AUDIO...

Ningún banco importante ha anunciado la suspensión de hipotecas ITIN. Foto: AFP

El Gobierno federal instruyó a los principales reguladores bancarios de Estados Unidos a poner más atención a las hipotecas que usan un Número de Identificación Personal del Contribuyente, mejor conocido como ITIN, en lugar de un número de seguro social.

La instrucción llegó a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 19 de mayo, que señala específicamente el uso del ITIN para abrir cuentas o solicitar crédito como una señal de riesgo cuando el solicitante no puede comprobar su estatus migratorio legal.

Con base en esa orden, tres agencias reguladoras —la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito— pidieron el 13 de julio a bancos y cooperativas de crédito que revisen con más cuidado los préstamos otorgados a personas sin autorización para trabajar en el país.

Pese a lo anterior, la instrucción no prohíbe estos préstamos ni cambia ninguna ley.

¿Qué son las hipotecas ITIN y qué cambió realmente?

Una hipoteca ITIN es un préstamo para comprar casa dirigido a personas que pagan impuestos con un número de identificación fiscal individual en lugar de un número de seguro social.

Este tipo de crédito lleva años disponible en Estados Unidos y lo usan tanto inmigrantes indocumentados como otros extranjeros que trabajan y declaran impuestos en el país sin tener ese número. Generalmente, para calificar se pide:

Un enganche de entre 10% y 25% del valor de la vivienda, dependiendo del perfil crediticio del comprador

Comprobantes de ingresos, casi siempre a través de declaraciones de impuestos o estados de cuenta bancarios

Un historial de pagos alternativo, como recibos de renta o de servicios, cuando no hay historial crediticio tradicional

Lo que cambió es la forma en que el Gobierno pide a los bancos evaluar el riesgo de estos préstamos. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) publicó el 8 de junio una guía que dice, literalmente, que usar un ITIN en lugar de un número de seguro social puede tratarse como una señal de que el solicitante podría no tener estatus legal y, por lo tanto, correr el riesgo de ser deportado.

Según la guía, esa posibilidad debe tomarse en cuenta al calcular si la persona podrá seguir pagando el préstamo en el futuro.

¿Cree que necesita un número de Seguro Social para comprar una casa?



No siempre.



Existen programas para algunos compradores con ITIN que cumplen con los requisitos del préstamo.



Infórmese antes de descartarse.



Russell McDonald | NMLS 290837 | Broker CA DRE 01150730

Wymac… pic.twitter.com/0w164dEBii — Russell McDonald ᵍᵐ 🎯 (@therussellmac) July 23, 2026

¿Esto significa que ya no se pueden dar hipotecas a indocumentados?

La propia CFPB aclara en su texto que la guía no tiene fuerza de ley y no prohíbe otorgar crédito a personas sin estatus migratorio legal. Tampoco es nuevo que los bancos puedan considerar el estatus migratorio de un solicitante, ya que la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito lo permitía desde antes de esta guía.

Abogados especializados en la industria hipotecaria ven el cambio de formas distintas. Elena Babinecz, exfuncionaria de la CFPB y hoy socia del despacho Baker Donelson, explicó a HousingWire que el mensaje de la agencia es claro: si un banco usa el ITIN como prueba de residencia de un cliente, debe documentar que también verificó su estatus legal.

Jesse Van Tol, presidente de la organización National Community Reinvestment Coalition, calificó la medida como una forma de excluir del sistema financiero a solicitantes calificados que sí pagan impuestos.

Por ahora, ningún banco importante ha anunciado que va a suspender sus programas de hipotecas ITIN. Lo que sí es previsible, según los mismos abogados consultados por HousingWire, es que las instituciones empiecen a pedir más documentación y hagan preguntas más directas sobre el estatus migratorio antes de aprobar un préstamo.

La recomendación para cualquier persona en proceso de solicitar una hipoteca ITIN es preguntar directamente a su prestamista si sus políticas internas han cambiado desde julio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.