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Medicamentos controlados en EE. UU. Foto creada con Leonardo.ai.

Viajar con medicamentos puede parecer un detalle menor hasta que llega el momento de pasar por lainspección migratoria. Si llevas un tratamiento para el dolor, la ansiedad, el insomnio o cualquier otro medicamento controlado, conviene detenerse unos minutos y revisar las reglas.

Cruzar a Estados Unidos con medicamentos controlados sí requiere cumplir requisitos específicos, y no hacerlo puede terminar con la confiscación del producto o incluso con sanciones.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), establece las normas que deben seguir tanto ciudadanos estadounidenses como visitantes extranjeros al ingresar al país.

¿Necesitas receta médica para cruzar a Estados Unidos con medicamentos controlados?

Sí. En la mayoría de los casos, necesitas una receta médica válida o una carta firmada por tu médico si planeas ingresar a Estados Unidos con medicamentos considerados sustancias controladas.

La CBP explica que la documentación debe acreditar que el tratamiento fue indicado por un profesional de la salud y que el medicamento es necesario para tu condición médica. Si eres un visitante extranjero, la recomendación es que la receta o la carta estén redactadas en inglés, ya que facilitarán la revisión durante la inspección.

A mi juicio, este es uno de esos requisitos que muchos viajeros descubren demasiado tarde. La mayoría piensa en el pasaporte, la visa o el equipaje, pero pocas personas imaginan que un frasco de pastillas puede generar tantas preguntas al llegar a un aeropuerto o a un cruce fronterizo.

¿Qué documentos exige CBP?

Las autoridades estadounidenses recomiendan cumplir con varias medidas para evitar inconvenientes durante el ingreso.

Debes llevar:

La receta médica vigente o una carta de tu doctor , preferentemente en inglés.

, preferentemente en inglés. Los medicamentos en su envase original , con la etiqueta del fabricante y las instrucciones visibles.

, con la etiqueta del fabricante y las instrucciones visibles. Solo la cantidad necesaria para uso personal , que generalmente no debe superar un suministro para 90 días .

, que generalmente no debe superar un suministro para . Declarar todos los medicamentos al oficial de la CBP durante la inspección.

La FDA también recuerda que Estados Unidos prohíbe la entrada de medicamentos falsificados, no aprobados o comercializados como “curas milagrosas”, incluso cuando puedan venderse legalmente en otros países. La agencia advierte que esos productos no han sido evaluados para comprobar su seguridad y eficacia dentro del mercado estadounidense.

¿Cuántos medicamentos controlados puedes llevar a Estados Unidos?

La cantidad permitida depende del tipo de medicamento y de la documentación que presentes.

En términos generales, la CBP recomienda viajar únicamente con la dosis necesaria para la duración del viaje. Para quienes permanecerán más de 90 días en Estados Unidos, la FDA señala que pueden recibir medicamentos adicionales por correo, siempre que puedan demostrar que son para su tratamiento personal mediante documentos como la visa, el pasaporte y la receta médica.

Existe además una regla particular para residentes de Estados Unidos que cruzan por frontera terrestre. Si transportan una sustancia controlada obtenida legalmente pero no cuentan con una receta emitida por un profesional autorizado y registrado ante la DEA, no podrán importar más de 50 unidades de dosificación del medicamento. Si sí poseen esa receta, podrán ingresar una cantidad mayor siempre que cumplan los demás requisitos legales.

¿Qué medicamentos están prohibidos?

No todos los medicamentos pueden ingresar al país.

La CBP advierte que narcóticos y sustancias con alto potencial de abuso, como Rohypnol, GHB o Fen-Phen, no pueden introducirse a Estados Unidos, aun cuando sean legales o se comercialicen en otros países.

También recuerda que sustancias como marihuana, cocaína, heroína o LSD están sujetas a restricciones mucho más severas y su ingreso puede derivar en consecuencias legales importantes.

Antes de viajar, vale la pena revisar las normas vigentes. Un tratamiento médico no debería convertirse en un problema fronterizo por falta de información. Llevar la documentación correcta, conservar los medicamentos en sus envases originales y declararlos ante la CBP suele hacer la diferencia entre un ingreso sin contratiempos y una revisión mucho más complicada.

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