Tax-free weekend 2026: estados y fechas para ahorrar

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Florida cuenta con un mes entero de promociones. Foto: AFP

Doce estados de EE. UU. suspenderán temporalmente el cobro del impuesto a la venta en ropa, calzado y útiles escolares durante 2026, justo antes de que arranque el ciclo escolar. La medida, conocida como fin de semana libre de impuestos, permite ahorrar ese porcentaje en cada compra sin necesidad de cupón ni código promocional.

Las fechas no son las mismas en todos lados y algunas ya empezaron. Florida abrió su ventana desde el 20 de julio, mientras que otros estados como Maryland todavía no comienzan y se extienden hasta mediados de agosto. Conviene revisar la fecha exacta de cada uno antes de salir a comprar.

¿Qué estados tienen fin de semana libre de impuestos en 2026 y cuándo?

Estos son los 12 estados confirmados para 2026, según el sitio oficial de cada departamento de hacienda estatal:

As a mother, I know back-to-school costs can add up fast. That's why our state offers a tax-free weekend July 31-August 2, when clothing, school supplies, and certain computers and tablets are tax free! Make plans to get your shopping done next weekend. https://t.co/z1HjM3gJib — Representative Rebecca Alexander (@RepAlexander7) July 22, 2026

¿Qué debes saber antes de aprovechar el descuento?

El ahorro se aplica solo en la caja, tanto en tienda física como en compras en línea dentro del estado correspondiente. Cada estado define qué artículos exactos entran en la excepción, así que un mismo producto puede calificar en Texas y no calificar en Ohio.

Antes de salir a comprar también conviene revisar las rebajas que ya tienen cadenas como Walmart y Target, que arrancaron sus propias promociones de regreso a clases desde junio con útiles escolares, mochilas y laptops a precio reducido. Las familias con hijos también pueden revisar si califican para el crédito tributario por hijos, que puede representar hasta 2,200 dólares por hijo en la declaración de impuestos, otro recurso que suele coincidir con la temporada de regreso a clases.

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