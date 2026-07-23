“Latina Power”: por qué una gorra con esta frase generó críticas en Estados Unidos

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Una gorra con la frase “Latina Power” pasó de una tienda de recuerdos a una audiencia del Congreso de Estados Unidos, donde se convirtió en el ejemplo utilizado por un legislador republicano para cuestionar el papel de las instituciones culturales nacionales.

El intercambio ocurrió el 21 de julio de 2026, durante una audiencia del Subcomité de Gobierno Eficiente de la Cámara de Representantes.

El congresista Brandon Gill, representante republicano por Texas, interrogó a Anthea Hartig, directora del directora del Museo Nacional de Historia Americana Smithsonian, sobre la venta de productos con ese mensaje.

La discusión no se centró únicamente en la gorra, sino en un debate más amplio sobre la representación de comunidades dentro de museos nacionales, el uso de mensajes identitarios y el papel que deben tener instituciones financiadas parcialmente con recursos públicos.

CONGRESSMAN BRANDON GILL ASKS WHY THE SMITHSONIAN IS PROMOTING LATINA POWER



BRANDON GILL: “What is Latina power?”



DIRECTOR HARTIG: “What is Latino power?”



BRANDON GILL: “Latina power.”



DIRECTOR HARTIG: “Latina power would be the, the forces derived from being a Latina.”… https://t.co/AkQuJoiOTW pic.twitter.com/PosxxTpp2Q — Zach Jones – Secretary of Psyops (@ZachJones1994) July 22, 2026

¿Qué ocurrió con la mercancía y la gorra de “Latina Power”?

Durante la sesión, Gill mostró como ejemplo productos disponibles en la tienda del museo, entre ellos vasos y otros artículos con la frase “Latina Power”.

El congresista preguntó a Hartig si consideraba adecuado que el Smithsonian vendiera productos con ese mensaje y le pidió responder de manera directa si la institución debería ofrecer ese tipo de mercancía.

Gill insistió en que respondiera con un “sí” o un “no” y planteó una comparación con frases asociadas a otros grupos raciales o identitarios.

Su argumento fue que una institución nacional no comercializaría productos con mensajes como “White Power”, por lo que cuestionaba si existía un trato diferente hacia ciertos mensajes relacionados con identidad.

Hartig evitó aceptar esa comparación y explicó que la misión del museo es representar las distintas experiencias que forman parte de la historia estadounidense.

¿Por qué el Smithsonian vende productos con frases como “Latina Power”?

El Smithsonian cuenta con tiendas oficiales asociadas a sus museos, donde comercializa libros, recuerdos, ropa y otros artículos relacionados con sus colecciones y programas educativos, de acuerdo con ABC News.

Según la defensa de la institución, productos con la frase “Latina Power” están vinculados con la representación de comunidades que forman parte de la historia de Estados Unidos, incluyendo la experiencia de millones de personas de origen latino.

Los defensores de este tipo de mercancía señalan que los museos nacionales no sólo conservan objetos históricos, sino que también buscan conectar con diferentes grupos de visitantes y reflejar las múltiples comunidades que han contribuido al desarrollo del país.

Además, las tiendas de los museos forman parte de un modelo de financiamiento que permite apoyar actividades educativas, programas públicos y proyectos de divulgación.

¿Qué debate político existe alrededor del Smithsonian?

El cuestionamiento ocurrió dentro de una discusión más amplia entre legisladores republicanos y el Smithsonian.

Debido a que se habla sobre la manera en que los museos nacionales presentan la historia estadounidense.

En los últimos meses, sectores conservadores han criticado algunos contenidos y enfoques utilizados por instituciones culturales.

Esto debido a que consideran que “incorporan una perspectiva política relacionada con raza, género e identidad”.

Los republicanos del comité han organizado audiencias para revisar exposiciones, documentos internos y criterios utilizados por el Smithsonian, bajo el argumento de que los museos financiados con fondos públicos deben mantener una visión objetiva de la historia.

¿Qué respondió el Smithsonian ante las críticas?

Durante sus intervenciones ante el Congreso, Hartig defendió que el Museo Nacional de Historia Estadounidense trabaja bajo criterios de investigación, precisión e independencia.

La directora explicó que incorporar nuevas perspectivas forma parte del trabajo histórico de los museos y que la institución busca contar la historia del país desde diferentes experiencias y fuentes.

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