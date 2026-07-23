AB Quintanilla, hermano de Selena, sube una foto de Messi y se da vuelta contra el “hate” hacia Argentina

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AB Quintanilla elogió a Messi. Fotos: Cuartoscuro – Pedro Ugarte / AFP

El compositor y productor musical AB Quintanilla, hermano de la célebre cantante Selena Quintanilla, dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi y a toda Argentina en sus redes sociales.

Sus palabras de admiración y agradecimiento dan un giro contra el “hate” que ha venido recibiendo la nación suramericana durante el transcurso del Mundial 2026 y tras haber perdido la final por 1-0 contra España.

AB Quintanilla, otrora miembro de “Selena y los Dinos” y luego fundador del grupo Kumbia Kings en 1999, utilizó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje al capitán de la Albiceleste. También aprovechó para expresar lo agradecido que está con Argentina por haberlo abrazado en condición de extranjero.

¿Qué dijo AB Quintanilla sobre Messi y Argentina?

Comenzó su discurso destacando que Messi no solo ha alcanzado premios, récords y reconocimientos a lo largo de su trayectoria futbolística, sino que también ha dejado un legado que perdurará en el tiempo.

“Logró prácticamente todo lo que alguien puede soñar, pero quizá lo más admirable sea la manera impecable en la que recorrió ese camino, con humildad, respeto y dejando que su talento hablara por él”, se lee en la publicación.

En ese sentido, AB Quintanilla aseguró que la trayectoria y humildad de Messi “también dice mucho de Argentina” (sic). Detalló que gracias a su oficio como artista ha tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares y culturas en el mundo, aunque destaca su grata experiencia en suelo argentino.

Tras la final del Mundial 2026, Lionel Messi se expresó con tristeza en sus redes sociales por el resultado de la final. Pese a sentir mucho dolor por la derrota, el “10” afirmó que se quedaría con lo bueno y con el legado del grupo: haber llegado a dos finales de la Copa del Mundo.

Los argentinos te hacen sentir de su propia familia, dice AB Quintanilla

“Hay algo muy especial en el corazón de los argentinos, su solidaridad, su pasión y esa capacidad de hacerte sentir parte de ellos sin importar dónde naciste”, insistió el hermano de Selena Quintanilla, la recordada “Reina del Tex-Mex”, asesinada en 1995.

Además, recalcó que cuando una persona tiene el cariño de un argentino “deja de preguntarte de dónde vienes y te hace sentir uno más, como parte de su propia familia”.

Para finalizar su mensaje, el artista de 62 años destacó que Diego Armando Maradona y Lionel Messi han hecho “eterna la historia del fútbol argentino”

“Dos épocas, dos historias, dos leyendas irrepetibles que llevaron la bandera argentina a lo más alto del mundo”, cerró AB Quintanilla.

Las reacciones a la publicación del cantante no se hicieron esperar. Muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de agradecimiento por resaltar el nombre de Argentina.

Asimismo, recalcaron que sus palabras son una bocanada de aire fresco ante las campañas de “hate” que se están lanzando en contra de la Albiceleste y de la sociedad argentina.

“Gracias ABQ … entre tanto hate, este cariño se agradece infinito” (sic), “gracias por tus palabras,es emocionante y reconfortante saber que hay personas que alguna vez pudieron sentir el amor que transmite mí país” (sic), y “se te quiere mucho en Argentina querido” (sic), son algunos de los comentarios que quedaron plasmados en la publicación.

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