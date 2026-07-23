Venezuela planea reactivar el aeropuerto de Maiquetía y el Puerto de La Guaira el 15 de agosto

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El Gobierno venezolano fijó el 15 de agosto como la fecha de reapertura. Foto: AFP

El Gobierno venezolano fijó el 15 de agosto como la fecha en la que espera reactivar por completo las operaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y del Puerto de La Guaira, cerrados desde el terremoto doble del 24 de junio.

La meta incluye tanto el movimiento de pasajeros como de carga en ambas terminales, de acuerdo con el sector empresarial de la zona.

Mientras llega esa fecha, el puerto ya retomó parte de su actividad. Desde hace unos días, La Guaira volvió a recibir y despachar carga, aunque de forma gradual, tras 28 días completamente paralizado. El aeropuerto, en cambio, sigue mucho más limitado, ya que por ahora sólo pueden aterrizar vuelos no comerciales.

¿Qué tan grave fue el terremoto que obligó a cerrar ambas terminales?

El doble sismo ocurrió el 24 de junio, con una primera sacudida de magnitud 7.2 seguida, segundos después, por otra de 7.5. La zona norte del país, en particular el estado La Guaira, concentró el mayor daño.

Casi un mes después, el balance oficial más reciente, difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su canal de Telegram, contabiliza 5 mil 398 muertos, 16 mil 740 heridos y cerca de 18 mil personas que perdieron su vivienda.

Tras los sismos, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil restringió el Aeropuerto de Maiquetía exclusivamente a vuelos no comerciales apenas ocurrió el sismo, según el propio Ministerio del Poder Popular para el Transporte. El puerto de La Guaira, por su parte, quedó fuera de operación porque se convirtió en centro de despliegue para la emergencia, con bomberos marinos y equipos de rescate llegando desde otras zonas del país.

⚫ #EnVideo | El presidente de CADUAINCO, Abg. Rusvel Gutiérrez advierte parálisis del 80% en sector turístico de Vargas tras contingencia luego de los terremotos.



🗣️ Señala que tras el cierre temporal del puerto y aeropuerto de Maiquetía, las operaciones de importación y… pic.twitter.com/nrOIBlsxr0 — Globovisión (@globovision) July 20, 2026

¿Qué falta para que todo vuelva a funcionar con normalidad?

Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del estado La Guaira, confirmó en entrevista con el programa Dos más Dos, que la reactivación del puerto avanza de forma progresiva.

Según explicó, la meta de tener ambas terminales listas para el 15 de agosto es la que le habría manifestado el propio Ejecutivo venezolano al sector empresarial.

El terremoto también dejó al sector comercial de la zona en una situación difícil. Gutiérrez detalló que en La Guaira todavía persisten varios problemas sin resolver:

Cerca de 40% del sector comercial y empresarial de Caraballeda, Macuto y Catia La Mar sufrió daños considerables

Los comerciantes deben cubrir por su cuenta los gastos de reparación de sus locales

El gremio pide a las autoridades evaluar una exoneración de impuestos para las empresas de la zona mientras se recuperan

El representante empresarial también señaló que, aunque algunas compañías de internet suspendieron temporalmente el cobro de facturas, el 80% de los habitantes de La Guaira todavía no cuenta con ese servicio.

Mientras se acerca la fecha del 15 de agosto, la recomendación para quienes tengan vuelos o envíos de carga programados hacia Maiquetía es confirmar directamente con su aerolínea o transportista, ya que la reactivación depende de que las reparaciones sigan sin contratiempos.

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