Tu aire acondicionado podría estar disparando la factura de luz este verano: la temperatura que recomiendan los expertos
El uso del aire acondicionado se ha convertido en una necesidad durante los meses de calor extremo, pero también en una de las principales causas del aumento en la factura eléctrica.
De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos (U.S. Department of Energy), pequeños ajustes en la configuración del termostato en el aire acondicionado pueden generar un impacto significativo en el consumo mensual de la factura de la luz, especialmente en hogares que dependen del aire acondicionado para mantener temperaturas estables.
La temperatura recomendada por los expertos en el aire acondicionado este verano
El sitio oficial del gobierno de Estados Unidos refiere que existe un rango óptimo para equilibrar confort y ahorro. La temperatura ideal del aire acondicionado recomendada por expertos se sitúa generalmente entre 75 a 78 grados Fahrenheit cuando las personas están en casa.
Este rango de confort energético eficiente permite mantener la vivienda fresca sin sobrecargar el sistema ni disparar el consumo eléctrico.
Ajustar el termostato por debajo de ese nivel puede aumentar el consumo de energía de forma considerable, ya que el sistema trabaja más intensamente para enfriar el ambiente. En este sentido, el uso eficiente del termostato y el control del consumo eléctrico se vuelven claves para evitar picos en la factura durante los meses de verano.
Qué pasa cuando bajas demasiado la temperatura en el aire acondicionado
Bajar el termostato no enfría más rápido la vivienda, pero sí incrementa el gasto eléctrico en la factura de la luz.
- El equipo funciona por más tiempo
- Se intensifica el ciclo de enfriamiento
- Aumenta el consumo del compresor
- Se reduce la eficiencia general del sistema
Errores comunes que elevan la factura de la luz por el aire acondicionado en Estados Unidos
Muchos usuarios cometen hábitos que incrementan el consumo sin darse cuenta.
Entre los más frecuentes se encuentran:
- Mantener el aire encendido todo el día
- Ajustar temperaturas muy bajas (por debajo de 22°C)
- No limpiar los filtros regularmente
- No sellar correctamente puertas y ventanas
- Usar el sistema en habitaciones vacías
Cómo ahorrar en la factura de la luz en Estados Unidos
Los expertos recomiendan una serie de prácticas para reducir el gasto eléctrico sin sacrificar comodidad.
- Programar el termostato en horarios específicos
- Utilizar ventiladores como apoyo
- Mantener filtros limpios
- Sellar fugas de aire en el hogar
- Aprovechar cortinas o persianas para bloquear el calor
Cuánto puede subir la factura en verano
El consumo eléctrico puede variar dependiendo del uso del sistema y del tamaño del hogar.
En muchos casos, el aire acondicionado representa una parte significativa del gasto energético total durante el verano, especialmente en regiones con temperaturas elevadas o humedad alta.
El incremento de la factura eléctrica y el alto consumo en verano se vuelven más evidentes en hogares con uso constante del sistema, lo que ha llevado a muchas familias a buscar programas del gobierno para ayudar a pagar la luz y el gas antes de que se agoten los fondos.
Recomendaciones del Departamento de Energía
El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda mantener una temperatura constante en el hogar cuando sea posible y evitar cambios bruscos en el termostato.
También sugiere combinar el uso del aire acondicionado con ventilación natural durante las horas más frescas del día para reducir la carga del sistema. recomendaciones de eficiencia energética y uso responsable de la climatización buscan equilibrar confort y consumo.
Una decisión que impacta el bolsillo
El uso responsable del aire acondicionado no solo ayuda a mantener el confort en el hogar, sino también a controlar el gasto mensual.
El control del consumo eléctrico doméstico y el ahorro en la factura de luz pueden marcar la diferencia entre una factura manejable y un aumento significativo en el costo de la energía; por ello, siempre es útil complementar estos hábitos conociendo cuáles son los estados que brindan apoyo económico para cubrir el pago de servicios básicos en Estados Unidos.
Adoptar hábitos de consumo más eficientes se ha convertido en una medida clave para enfrentar las altas temperaturas sin que el impacto económico sea excesivo para los hogares en Estados Unidos.
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