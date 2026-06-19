Créditos para emprendedores latinos Mundial 2026: cómo financiar un negocio

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Foto: AFP

El Mundial 2026 en Estados Unidos se perfila como uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico de la década. En este contexto, muchos emprendedores latinos están explorando oportunidades de crédito para abrir negocios relacionados con turismo, gastronomía, transporte y servicios en las ciudades sede.

De acuerdo con la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), los pequeños negocios pueden acceder a programas de financiamiento respaldados por el gobierno federal que facilitan el acceso a capital para iniciar o expandir operaciones en el país. La agencia señala en su portal oficial que estos recursos están diseñados para fortalecer el crecimiento de empresas que cumplen con los requisitos establecidos.

We’re excited to welcome Siemens Financial Services as our newest SBA 7(a) lender!



America’s small businesses are growing and innovating like never before thanks to President Trump, and we are thankful for our lending partners who continue to help us deliver record capital.… pic.twitter.com/ACafUz2xMK — SBA (@SBAgov) June 17, 2026

Qué son los créditos SBA y cómo funcionan

La Administración de Pequeños Negocios no entrega el dinero directamente en la mayoría de los casos. Su función principal consiste en respaldar préstamos otorgados por bancos, cooperativas de crédito y otras entidades financieras autorizadas.

Según explica la SBA en su página oficial, esta garantía reduce el riesgo para los prestamistas y ayuda a que pequeñas empresas puedan acceder a financiamiento en condiciones que, de otro modo, podrían resultar más difíciles de obtener.

Uno de los programas más conocidos es el préstamo 7(a), una herramienta que puede utilizarse para capital de trabajo, compra de equipos, adquisición de inventario, refinanciamiento de ciertas deudas comerciales o expansión de operaciones.

Principales programas de financiamiento disponibles

Los emprendedores latinos interesados en aprovechar las oportunidades económicas que generará el Mundial 2026 pueden evaluar distintas opciones respaldadas por la agencia federal:

Préstamo 7(a) : posee montos de hasta 5 millones de dólares para compra de equipo, capital de trabajo y expansión empresarial

: posee montos de hasta 5 millones de dólares para Micropréstamos : ofrecen hasta 50 mil dólares para p equeños negocios y empresas emergentes

: ofrecen hasta para p Préstamos 504: enfocados en la compra de bienes inmuebles comerciales, maquinaria y otros activos de largo plazo

La Administración de Pequeños Negocios explica que cada programa tiene criterios específicos de elegibilidad, plazos y condiciones de financiamiento que deben revisarse antes de iniciar una solicitud.

Requisitos para acceder a un préstamo

La SBA establece una serie de condiciones generales para los solicitantes. Entre las más importantes se encuentran:

Operar un negocio con fines de lucro

Estar establecido legalmente en Estados Unidos o sus territorios

Demostrar capacidad para devolver el préstamo

Cumplir con los estándares de tamaño empresarial definidos por la agencia

Haber explorado otras alternativas de financiamiento antes de solicitar el respaldo federal

Además, cada institución financiera puede solicitar documentación adicional, incluyendo declaraciones de impuestos, estados financieros, proyecciones de ingresos y planes de negocio.

Qué sectores podrían beneficiarse del Mundial 2026

La llegada de millones de visitantes a las ciudades anfitrionas abre oportunidades para pequeñas empresas en diversos sectores.

Entre las actividades con mayor potencial destacan:

Restaurantes y servicios de comida

Transporte privado y movilidad

Hospedaje temporal y alquileres vacacionales

Venta de productos promocionales

Servicios turísticos para visitantes internacionales

Organización de eventos y actividades recreativas

Ciudades como Los Ángeles, Houston, Miami y Nueva York concentrarán una parte importante de la actividad económica vinculada al torneo, lo que podría generar una mayor demanda de servicios durante las semanas de competencia.

Cómo iniciar una solicitud de financiamiento en Estados Unidos

La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos recomienda que los interesados revisen primero qué programa se ajusta mejor a las necesidades de su empresa. Posteriormente, deben identificar un prestamista autorizado dentro de la red de entidades participantes.

La agencia también ofrece recursos gratuitos de asesoría empresarial a través de centros de desarrollo para pequeñas empresas, donde los emprendedores pueden recibir orientación sobre planes de negocio, estrategias de crecimiento y preparación de solicitudes de financiamiento.

Aunque el acceso a financiamiento requiere cumplir con requisitos financieros y documentales, los programas respaldados por la Administración de Pequeños Negocios representan una de las principales herramientas disponibles para quienes buscan iniciar o expandir una empresa en Estados Unidos.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, contar con capital para invertir en infraestructura, personal o servicios podría marcar la diferencia para pequeños empresarios que buscan posicionarse en uno de los eventos deportivos más importantes de los próximos años.

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