Clases gratis de surf para niños en Nueva York este verano: dónde inscribirse

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Si este verano buscas una actividad diferente para tus hijos en Nueva York, una que los aleje por unas horas de las pantallas y los acerque al océano, hay una noticia que merece atención. En las playas de Queens, decenas de niños están aprendiendo a surfear sin pagar un solo dólar.

No se trata únicamente de dominar una tabla. También aprenden disciplina, seguridad en el agua y algo que a veces parece escasear: confianza en sí mismos.

Dos organizaciones locales ofrecen clases gratuitas de surf para niños en Nueva York durante los meses de verano de 2026, especialmente en la zona de Rockaway Beach, uno de los destinos costeros más populares de la ciudad.

¿Dónde hay clases gratuitas de surf para niños en Nueva York?

El programa más conocido es Black Surfing Rockaway, una iniciativa creada por Lou Harris, vecino de Queens y apasionado del surf. Las lecciones se realizan en la playa de la calle 102 de Rockaway Beach y están dirigidas principalmente a niños de entre 7 y 13 años.

Según relató Harris a Time Out New York, la idea nació después de conocer la historia de un menor que perdió la vida en un incendio provocado por el aburrimiento dentro de un complejo habitacional. Aquel episodio lo llevó a buscar una forma de ofrecer a los jóvenes una alternativa positiva durante el verano.

El proyecto ha crecido desde 2016 gracias al trabajo voluntario y al apoyo de patrocinadores privados.

¿Qué aprenden los niños en estas clases gratuitas de surf?

Mucho más que ponerse de pie sobre una tabla. Los participantes reciben enseñanza en:

Técnicas básicas de surf para principiantes

Identificación de corrientes de resaca

Seguridad en el océano

Etiqueta dentro del agua

Trabajo en equipo y perseverancia

Uno de los aspectos que más destacan los padres es el enfoque educativo. Antes de entrar al mar, los instructores enseñan a los menores a leer las condiciones del océano y reconocer posibles riesgos.

Para muchas familias, esa preparación vale tanto como la experiencia deportiva.

¿Qué es el Brooklyn Surf Club y cómo ofrece clases gratuitas?

Otra alternativa destacada es el Brooklyn Surf Club, ubicado en la zona de Beach 67th Street, en Arverne.

La escuela fue reconocida por USA Today entre las mejores del país y opera bajo un modelo solidario: cada clase pagada ayuda a financiar una clase gratuita para niños de comunidades con menos recursos.

Su programa de acceso gratuito suele realizarse los domingos y les ofrece todo el equipo necesario, además de instructores especializados en enseñar a principiantes.

La filosofía detrás del proyecto es sencilla. Aprender a surfear puede convertirse en una herramienta para desarrollar resiliencia, autoestima y confianza en espacios abiertos.

En una ciudad tan acelerada como Nueva York, encontrar un espacio donde los niños puedan aprender, divertirse y conectar con la naturaleza de forma gratuita no es algo que aparezca todos los días. Y para muchas familias este verano, una tabla de surf podría convertirse en la mejor aventura de las vacaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.