Antes de aceptar los $2,600 del Gobierno para salir de Estados Unidos, esto es lo que debes saber sobre el “Project Homecoming”

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Incluye la cancelación de cualquier multa civil pendiente. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos ofrece, desde enero de 2026, hasta 2,600 dólares y un vuelo gratuito a quienes decidan salir del país por su cuenta a través de la aplicación CBP Home. El programa se llama Project Homecoming y también incluye el perdón de multas civiles para quienes tenían pendiente una orden de salida.

Alrededor de 72,000 personas ya habían usado este mecanismo hasta marzo de 2026, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

La cifra de $2,600 dólares es más alta que la que se ofrecía originalmente, de apenas $1,000 dólares cuando el programa arrancó en 2025. Pero aceptar la oferta no es tan sencillo como descargar una aplicación y esperar el depósito.

¿Cómo funciona Project Homecoming y qué ofrece en realidad?

El proceso se hace a través de la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One. Quien decide participar debe registrar sus datos personales, su número de extranjero (A-Number), su país de origen y el país al que planea viajar, además de tomarse una foto dentro de la misma app. Con esa información, el Gobierno organiza el viaje.

A cambio, la persona recibe un boleto de avión de ida pagado por el Gobierno, el bono de $2,600 dólares una vez que se confirma su salida del país, y la cancelación de cualquier multa civil pendiente por no haber salido antes cuando ya existía una orden de remoción o salida voluntaria.

El argumento oficial es que esta vía le cuesta menos al Gobierno, una deportación forzada cuesta en promedio $18,245 dólares, frente a los $5,100 dólares que cuesta una salida por este programa.

Reminder – If you are here ILLEGALY – take advantage of the #CBPHomeApp! If you are apprehended, deportation is final – the @CBP Home app allows illegal aliens to confirm self-deportation, forgiving any civil fines or penalties. #CBPNYNWK #OFOProud pic.twitter.com/afHkwtrjWO — Port Director TenaVel T. Thomas (@CBPPortDirNYNJ) November 21, 2025

¿Qué pasó con los pagos que nunca llegaron?

Diversos medios documentaron casos de personas que cumplieron con el proceso, viajaron a su país de origen y nunca recibieron el bono prometido. Entre las causas identificadas están tarjetas de pago que llegaron vencidas o que se activaron después de la fecha límite, y depósitos que terminaron en cuentas que no correspondían a quienes debían recibirlos.

Otro análisis cuestionó la forma en que el Gobierno presenta las cifras de ahorro del programa. No niega que el ahorro exista, pero señala que las comparaciones de costos no siempre se explican con el mismo detalle que el monto del bono.

¿Quién debería pensarlo dos veces antes de aceptar?

No todas las personas sin estatus migratorio califican para este programa, y organizaciones de defensa legal recomiendan no tomar la decisión sin antes hablar con un abogado de inmigración.

Salir del país de esta forma puede tener consecuencias distintas según el caso de cada persona, por ejemplo, si ya existe un proceso abierto en una corte de inmigración o si hay algún camino disponible hacia un estatus legal.

Conviene resolver algunas preguntas antes de registrar cualquier dato en la aplicación:

¿Tengo un proceso abierto en la corte de inmigración que esta decisión podría afectar?

¿Existe alguna opción de ajuste de estatus o algún tipo de protección que todavía no he explorado?

¿Qué tan fácil sería regresar a Estados Unidos en el futuro si cambio de opinión?

¿Hay reportes recientes de que el bono y el vuelo se entregaron a otras personas en mi misma situación?

Project Homecoming puede ser una salida ordenada para algunas personas, pero no es una decisión que deba tomarse solo por la cifra que aparece en la pantalla.

Conviene buscar asesoría legal gratuita o de bajo costo en organizaciones especializadas en inmigración antes de registrar cualquier dato.

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