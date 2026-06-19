¿Quién es ‘Shakibecca’ y por qué es tan polémica: todas las veces que imitó a Shakira públicamente?

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Shakira se presentó en la inaguración del Mundial 2026. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Rebeca Maiellano, conocida popularmente como ‘Shakibecca’, se ha hecho viral en redes sociales por tener un gran parecido a Shakira. La venezolana, que actualmente reside en México, es licenciada en comunicación social y comenzó su trayectoria artística como cantante desde los 13 años.

Su profunda admiración le llevó a perfeccionar progresivamente una imitación, incluyendo los bailes más virales de la cantante colombiana. “Mundialmente he sido reconocida como la doble más mediática de Shakira”, dijo en una publicación de Instagram.

Aunque al principio causó gran impacto el parecido entre ambas, debido a la caracterización en vestuario y el estilo propio de Shakira, con el paso del tiempo los fans empezaron a afirmar que su “cariño” por la intérprete de ‘Dónde estás corazón”’ se ha convertido en obsesión.

Las veces que ‘Shakibecca’ ha imitado a Shakira públicamente

1. En el balcón del Zócalo en Ciudad de México

La gira internacional de Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ tuvo un cierre inolvidable en 2026: un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, el pasado 1 de marzo. En esa oportunidad, más de 400 mil personas asistieron para escuchar a la artista de 49 años.

‘Shakibecca’ aprovechó la ocasión y apareció inesperadamente desde un balcón, saludando a los presentes, y miles de personas la confundieron con Shakira. Cuando se dieron cuenta de que se trataba de la imitadora, expresaron decepción y rechazo.

2. Caminata en el ‘opening’ de un concierto

Rebeca Maiellano fue invitada a finales de marzo de 2025 por el equipo de Shakira para caminar con ella en el ‘opening’ de otro concierto en México, donde también participaron otros creadores de contenido. La imitadora aseguró en aquel entonces que estaba cumpliendo un sueño.

La euforia de ‘Shakibecca’ la llevó a saludar a las personas, hablarle a la cantante y romper el límite de cercanía con Shakira. Incluso avanzaba antes que la artista. Nuevamente fue blanco de críticas, ya que muchos fans en redes sociales señalaron que le gritó al oído e intentó opacarla.

3. Su visita la exposición dedicada a Shakira en México

En otra de sus polémicas apariciones e imitaciones, ‘Shakibecca’ visitó la exposición llamada ‘Estoy Aquí Experience’, que tuvo lugar en Ciudad de México, del 21 al 30 de marzo de 2025.

La comunicadora social apareció con un ‘outfit’ propio de la barranquillera: camiseta, zapatillas blancas y rizos en el cabello. También bailó y hasta interpretó el tema ‘Objection’.

Mientras que algunos disfrutaron de su show y se tomaron fotos, seguidores de Shakira en redes sociales comentaron que intentaba colgarse de su fama.

4. Su visita a la estatua de Shakira en Medellín

A orillas del río Magdalena, en Barranquilla, se encuentra una estatua en honor a Shakira que mide 6.50 metros de altura. En febrero de 2025 Rebeca Maiellano visitó el lugar y su reacción al ver el monumento se hizo viral.

‘Shakibecca’, que nuevamente utilizó un vestuario alusivo a la cantante, reaccionó como si la estatua fuese para ella. “Por qué te emocionas si no es para ti” o “tienes poca personalidad”, le comentaron en el video.

“Gracias Barranquilla, por siempre recibirme con tanto amor”, escribió la imitadora de Shakira en su Instagram.

5. Presentación en el aeropuerto en México

Previo a la inauguración del Mundial 2026, ‘Shakibecca’ se presentó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para interpretar la canción ‘Dai Dai’. Shakira la lanzó como tema oficial de la Copa del Mundo y superó a ‘Waka Waka’ como la mejor en la historia de los Mundiales.

Decenas de comentarios en redes sociales aseguran la imitadora que trataba de ‘bañarse’ con la fama de Shakira al hacerlo en un ambiente mundialista. Incluso, tras la inauguración del torneo se desató una inesperada y polémica teoría de que se trataba de una doble.

Aunque Rebeca Maiellano expresa constantemente en redes sociales que solo siente admiración y cariño hacia la artista colombiana, los fans dicen que están hartos de sus imitaciones. Incluso, hay quienes le piden a Shakira que se cuide al coincidir con ella.