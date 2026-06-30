De “La Casa de los Famosos” al cine: Celinee Santos debutará con papel protagónico

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Celinee Santos en los Billboard Latinos de 2025. Foto: Iván Apfel / AFP

Celinee Santos entra en una nueva faceta profesional: debutará en el cine y con papel protagónico. Recientemente, la modelo dominicana participó en el reality show “La Casa de los Famosos”, donde terminó entre los primeros lugares.

La casa productora Caribbean Films y la reconocida productora de cine Zumaya Cordero son parte del equipo con el que trabajará Celinee Santos, según informa el portal Listin Diario. Sin embargo, de momento no se ha revelado el nombre de la película.

La famosa de 26 años ha demostrado que es una mujer multifacética. En 2024 se convirtió en Miss Universo República Dominicana y ese mismo año representó a su país en el Miss Universo. Posteriormente, debutó en reality shows.

Antes de “La Casa de los Famosos”, Celinee también puso a prueba sus habilidades de cocina en “Top Chef VIP”. Ambos programas son de la cadena Telemundo.

Celinee Santos debutará en el cine

La caribeña no ha detallado el nombre de la película, la fecha de estreno o de qué trata la filmación, solo que se está preparando para saltar a la gran pantalla. Sin embargo, dejó claro que está muy entusiasmada.

Tras el fin de “La Casa de los Famosos”, Celinee Santos regresó a República Dominicana y en un encuentro con la prensa contó: “Viene un protagónico de una película, otro a nivel internacional y ojo… todos de villana, no sé por qué, pero son de villana”.

También destacó que se siente orgullosa por sus raíces y que no participará en ningún proyecto donde no pueda presentarlas. “Estoy feliz de ser criolla, el pecho se me abre de orgullo al saber que tengo una bandera tricolor que me respalda”, expresó.

Asimismo, Celinee agradeció las oportunidades que le brindó Telemundo para comenzar a participar en programas de televisión. “Me siento afortunada; es una plataforma que me abrió las puertas desde el principio”, afirmó.

Luego de entrar a “La Casa de los Famosos”, el famoso reality show de encierro psicológico, la dominicana tuvo que enfrentarse a otras figuras del espectáculo latino, como Eduardo “El Divo de Placetas”, la actriz mexicana Laura Zapata, que es una de las hermanas de Thalía, y el influencer Kunno, que en el 2025 sufrió un accidente automovilístico.

En la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” Celinee Santos terminó como segunda finalista, una posición muy difícil de alcanzar para una debutante. Y precisamente su desempeño la puso en el foco para nuevos proyectos, como lo será su próximo protagónico en la pantalla grande.