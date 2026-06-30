Quién es Lance Schroyer, el nuevo director de ICE

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Schroyer construyó toda su carrera en Oklahoma. Foto: AFP

Lance Schroyer pasó cerca de tres décadas patrullando las carreteras de Oklahoma antes de que Donald Trump pusiera su nombre sobre la mesa del debate migratorio. El pasado 27 de junio, el presidente anunció su nominación para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia responsable de las operaciones de deportación más intensas que ha visto EE. UU. en décadas.

Lo que llama la atención no es solo quién es Schroyer, sino lo que su llegada revela sobre el estado de una institución que lleva casi 10 años sin un jefe permanente. Si el Senado lo confirma, heredará una agencia con más presupuesto que nunca, pero también con más escrutinio que en cualquier otro momento de su historia.

¿Cuál es la trayectoria de Lance Schroyer?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Schroyer comenzó su carrera en el Cuerpo de Marines de EE. UU. y luego construyó toda su trayectoria en el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma, donde ascendió de trooper a mayor a lo largo de 29 años.

#ÚltimaHora | El presidente Donald Trump nominó a Lance Schroyer para ser el próximo director de ICE, quien se desempeñó como exoficial estatal de Oklahoma.



Foto: Reuters pic.twitter.com/6GCgZ7i2sg — N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 27, 2026

Desde ese rango, encabezó la Unidad de Servicios de Emergencia y dirigió la actividad operativa de al menos ocho unidades especializadas con misiones tan distintas como:

Recuperación de niños secuestrados

Respuesta a desastres

Disturbios civiles

Protección de dignatarios

Evaluación de amenazas

Según el mismo comunicado, en el que el secretario del DHS Markwayne Mullin elogió la designación de Trump, Schroyer también trabajó bajo el programa 287(g), que autoriza a cuerpos policiales estatales a colaborar con autoridades federales de inmigración para identificar y detener a personas sin documentos.

Su única experiencia dentro del entorno federal llegó apenas este año, cuando asumió como asesor senior de Mullin, el cargo que ocupaba cuando Trump anunció su nominación.

🚨| El presidente Donald Trump anunció la nominación de Lance Schroyer, de Oklahoma, como nuevo director del U.S. Immigration and Customs Enforcement. Schroyer es un exagente de las fuerzas del orden y exmarine de Estados Unidos. La nominación deberá ser confirmada por el Senado.… pic.twitter.com/ywykI7abUG — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) June 27, 2026

¿Cuánto tiempo lleva ICE sin un director permanente?

La última directora de ICE confirmada por el Senado fue Sarah Saldaña, designada durante la administración Obama, cuyo mandato terminó a principios de 2017. Desde entonces, la agencia ha funcionado bajo una cadena de directores interinos que se han relevado sin que ninguno haya recibido ratificación del Congreso.

De acuerdo con NBC Newsy NPR, si Schroyer supera el proceso de confirmación, sería el primer director permanente de ICE en 11 años.

Los tres últimos funcionarios que encabezaron la agencia antes de su nominación son reflejo de esa fragmentación:

Caleb Vitello , que sirvió como director en funciones entre enero y febrero de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump.

, que sirvió como director en funciones entre enero y febrero de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump. Todd Lyons , quien tomó el cargo en marzo de 2025 y lo ejerció hasta mayo de 2026.

, quien tomó el cargo en marzo de 2025 y lo ejerció hasta mayo de 2026. David Venturella, actual director interino desde el 1 de junio de 2026, quien permanecerá en el puesto hasta que el Senado se pronuncie sobre Schroyer.

¿Qué ocurre si el Senado no aprueba su nominación?

El Senado no ha programado una audiencia formal para la confirmación. Pese a lo anterior, Trump y Mullin han pedido al Congreso que actúe con rapidez, pero sin establecer un plazo concreto. Si la nominación no prospera, Venturella permanecería al frente de la agencia de forma interina, prolongando una inestabilidad en el liderazgo que ya acumula cerca de una década.

La falta de un director permanente ha dificultado la implementación de políticas migratorias de largo plazo y ha generado vacíos en la cadena de mando durante operaciones de gran escala.

¿Qué ha pasado con ICE en los últimos años?

De ser confirmado, Schroyer quedaría al frente de una fuerza de 22,000 empleados en un momento en que ICE opera con recursos sin precedentes. De acuerdo con el Brennan Center for Justice, el presupuesto anual de la agencia creció de alrededor de 8 mil millones de dólares en 2024 a 28 mil millones en 2025.

La llamada “One Big Beautiful Bill Act” destinó 75 mil millones de dólares adicionales exclusivamente para ICE, la mayor inyección presupuestal en la historia de la agencia, con dos tercios de ese monto — 45 mil millones — destinados a financiar la detención de inmigrantes a una escala de más de 100,000 personas al año.

Ese crecimiento ha coincidido con una escalada en las denuncias. Según NPR, las muertes bajo custodia de ICE en 2025 fueron las más altas de un año sin pandemia, con al menos 32 decesos confirmados; en lo que va de 2026, la cifra suma ya ocho. La población detenida pasó de cerca de 40,000 personas al inicio del segundo mandato de Trump a casi 66,000 para finales del año pasado.

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